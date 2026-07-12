කතාර්හි හිටපු අෙමීර් ෂේක් හමාද් බින් ඛලීෆා අල් තානි 74 වන වියේදී අභාවප්රාප්ත වෙයි
කතාර්හි හිටපු අෙමීර් ෂේක් හමාද් බින් ඛලීෆා අල් තානි, වයස අවුරුදු 74 දී අභාවප්රාප්ත වී ඇති බව එරට අමීරී උසාවිය නිවේදනය කර සිටී.
ෂේක් හමාද්, කතාර්හි සාපේක්ෂව සාමාන්ය ජාතියක් ලෙස පැවති රාජ්යය ලොව වඩාත්ම බලගතු හා සශ්රීක රාජ්යයන්ගෙන් එකක් බවට පත් කළ, ගල්ෆ් කලාපයේ නූතන ඉතිහාසයේ වඩාත් තීරණාත්මක චරිතයක් විය.
පරිවර්තනීය නායකයෙකු
ෂේක් හමාද් 1995 දී බලයට පත් වූ අතර, අරාබි ලෝකයේ දුර්ලභ හා බහුලව අවධානයට ලක් වූ සාමකාමී බලය පැවරීමක් ලෙස 2013 දී තම පුත් ෂේක් තමීම් බින් හමාද් අල් තානි වෙත ස්වේච්ඡාවෙන් ධුරය භාර දෙන තෙක් කතාර් පාලනය කළේය.
තම පාලන සමය තුළ, ඔහු කතාර්හි තරල ස්වභාවික ගෑස් කර්මාන්තයේ වේගවත් ව්යාප්තිය අධීක්ෂණය කළ අතර, එය කුඩා ගල්ෆ් රාජ්යය ග්රහලෝකයේ ඒක පුද්ගල ධනවත්ම ජාතීන් අතර ඉදිරියෙන් ස්ථාන ගන්නට හේතු විය. ඔහු මැදපෙරදිග හා ඉන් ඔබ්බෙහි මාධ්ය ආවරණය නැවත සංවිධානය කළ අරාබි භාෂා චන්ද්රිකා පුවත් ජාලය වන අල් ජසීරා ද පිහිටුවීය.
කලාපය හැඩගැස්වූ උරුමයක්
ෂේක් හමාද් කලාපීය හා ජාත්යන්තර කටයුතුවල ප්රධාන රාජ්යතාන්ත්රික රඟකරුවෙකු ලෙස කතාර්හි ස්ථානය තහවුරු කිරීමේදී ද ඉමහත් කාර්යභාරයක් ඉටු කළ අතර, සාම සාකච්ඡා සත්කාරකත්වය දරමින් දේශපාලන වර්ණාවලිය හරහා ආණ්ඩු සමඟ සබඳතා ගොඩනැගීය.
ඔහුගේ අභාවය කතාර් හා පුළුල් ගල්ෆ් කලාපය සඳහා යුගයක් අවසන් වීමක් සනිටුහන් කරයි. රාජ්යයේ අර්ථදායකම චරිතයන්ගෙන් කෙනෙකු ශෝකයෙන් සමුගන්නා අතරතුර, ලොව පුරා නායකයන් හා ගරුනීය පුද්ගලයන් ශෝකානුතාප පළ කිරීමට අපේක්ෂිතය.
ෂේක් තමීම් බින් හමාද් අල් තානි, වර්තමාන අෙමීර් ලෙස කතාර් නෙෙගාකිරීම අඛණ්ඩව සිදු කරයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.