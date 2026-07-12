Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

කතාර්හි හිටපු අෙමීර් ෂේක් හමාද් බින් ඛලීෆා අල් තානි 74 වන වියේදී අභාවප්‍රාප්ත වෙයි

12 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
කතාර්හි හිටපු අෙමීර් ෂේක් හමාද් බින් ඛලීෆා අල් තානි 74 වන වියේදී අභාවප්‍රාප්ත වෙයි

කතාර්හි හිටපු අෙමීර් ෂේක් හමාද් බින් ඛලීෆා අල් තානි, වයස අවුරුදු 74 දී අභාවප්‍රාප්ත වී ඇති බව එරට අමීරී උසාවිය නිවේදනය කර සිටී.

ෂේක් හමාද්, කතාර්හි සාපේක්ෂව සාමාන්‍ය ජාතියක් ලෙස පැවති රාජ්‍යය ලොව වඩාත්ම බලගතු හා සශ්‍රීක රාජ්‍යයන්ගෙන් එකක් බවට පත් කළ, ගල්ෆ් කලාපයේ නූතන ඉතිහාසයේ වඩාත් තීරණාත්මක චරිතයක් විය.

පරිවර්තනීය නායකයෙකු

ෂේක් හමාද් 1995 දී බලයට පත් වූ අතර, අරාබි ලෝකයේ දුර්ලභ හා බහුලව අවධානයට ලක් වූ සාමකාමී බලය පැවරීමක් ලෙස 2013 දී තම පුත් ෂේක් තමීම් බින් හමාද් අල් තානි වෙත ස්වේච්ඡාවෙන් ධුරය භාර දෙන තෙක් කතාර් පාලනය කළේය.

තම පාලන සමය තුළ, ඔහු කතාර්හි තරල ස්වභාවික ගෑස් කර්මාන්තයේ වේගවත් ව්‍යාප්තිය අධීක්ෂණය කළ අතර, එය කුඩා ගල්ෆ් රාජ්‍යය ග්‍රහලෝකයේ ඒක පුද්ගල ධනවත්ම ජාතීන් අතර ඉදිරියෙන් ස්ථාන ගන්නට හේතු විය. ඔහු මැදපෙරදිග හා ඉන් ඔබ්බෙහි මාධ්‍ය ආවරණය නැවත සංවිධානය කළ අරාබි භාෂා චන්ද්‍රිකා පුවත් ජාලය වන අල් ජසීරා ද පිහිටුවීය.

කලාපය හැඩගැස්වූ උරුමයක්

ෂේක් හමාද් කලාපීය හා ජාත්‍යන්තර කටයුතුවල ප්‍රධාන රාජ්‍යතාන්ත්‍රික රඟකරුවෙකු ලෙස කතාර්හි ස්ථානය තහවුරු කිරීමේදී ද ඉමහත් කාර්යභාරයක් ඉටු කළ අතර, සාම සාකච්ඡා සත්කාරකත්වය දරමින් දේශපාලන වර්ණාවලිය හරහා ආණ්ඩු සමඟ සබඳතා ගොඩනැගීය.

ඔහුගේ අභාවය කතාර් හා පුළුල් ගල්ෆ් කලාපය සඳහා යුගයක් අවසන් වීමක් සනිටුහන් කරයි. රාජ්‍යයේ අර්ථදායකම චරිතයන්ගෙන් කෙනෙකු ශෝකයෙන් සමුගන්නා අතරතුර, ලොව පුරා නායකයන් හා ගරුනීය පුද්ගලයන් ශෝකානුතාප පළ කිරීමට අපේක්ෂිතය.

ෂේක් තමීම් බින් හමාද් අල් තානි, වර්තමාන අෙමීර් ලෙස කතාර් නෙෙගාකිරීම අඛණ්ඩව සිදු කරයි.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ලග්ගල කිවුල්වැදිය ප්‍රදේශයේ වල් අලි ප්‍රහාරයකින් කාන්තාවකට මරු Sinhala

ලග්ගල කිවුල්වැදිය ප්‍රදේශයේ වල් අලි ප්‍රහාරයකින් කාන්තාවකට මරු

ලග්ගල කිවුල්වැදිය ප්‍රදේශයේ දී සිදු වූ වල් අලි ප්‍රහාරයකින් වයස අවුරුදු 45 ක කාන්තාවක් ජීවිතක්ෂයට පත් වී ඇති බව පොලීසිය තහවුරු කර ඇත. ශ්‍රී ලංකාව පුරා වනජීවී…

12 Jul 2026 Discuss
මාතල ගුවන්තොටුපල පුනරුජ්ජීවනය සඳහා ශ්‍රී ලංකාව තල්ලු කරද්දී ආයෝජකයින් 19 දෙනෙකු උනන්දුව දක්වයි Sinhala

මාතල ගුවන්තොටුපල පුනරුජ්ජීවනය සඳහා ශ්‍රී ලංකාව තල්ලු කරද්දී ආයෝජකයින් 19 දෙනෙකු උනන්දුව දක්වයි

දිගු කලක් තිස්සේ ගැටලු රාශියකට මුහුණ දුන් ශ්‍රී ලංකාවේ මාතල රාජපක්ෂ අන්තර්ජාතික ගුවන්තොටුපල, විභව ආයෝජකයින් 19 දෙනෙකුගෙන් උනන්දුව පළ කිරීම් ආකර්ෂණය කර ගෙන ඇති…

12 Jul 2026 Discuss
විදේශ ආයෝජකයින් ශ්‍රී ලංකා රුපියල් බැඳුම්කරවලට ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 97ක් යොමු කරයි — වසර තුනකට ආසන්න ඉහළම මට්ටමට Sinhala

විදේශ ආයෝජකයින් ශ්‍රී ලංකා රුපියල් බැඳුම්කරවලට ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 97ක් යොමු කරයි — වසර තුනකට ආසන්න ඉහළම මට්ටමට

ශ්‍රී ලංකාවේ මූල්‍ය වෙළඳපොළ කෙරෙහි විදේශ ආයෝජකයින්ගේ විශ්වාසය වසර තුනකට ආසන්න ඉහළම මට්ටමකට ළඟා වී ඇති අතර, ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 97ක විශාල මිලදී ගැනීමකින්…

12 Jul 2026 Discuss