Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

මාරාන්තික ශ්‍රී ලංකා බන්ධනාගාර ප්‍රචණ්ඩකාරී සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් ස්වාධීන විමර්ශනයක් පවත්වන ලෙස එක්සත් ජාතීන් ඉල්ලයි

11 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
මාරාන්තික ශ්‍රී ලංකා බන්ධනාගාර ප්‍රචණ්ඩකාරී සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් ස්වාධීන විමර්ශනයක් පවත්වන ලෙස එක්සත් ජාතීන් ඉල්ලයි

ශ්‍රී ලංකා බන්ධනාගාර සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් ජාත්‍යන්තර පීඩනය තීව්‍ර වෙයි

රටේ බන්ධනාගාරයක් තුළ සිදු වූ ප්‍රචණ්ඩකාරී සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් විනිවිද පෙනෙන හා ස්වාධීන විමර්ශනයක් පවත්වන ලෙස එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය ශ්‍රී ලංකා බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටී. රටේ නිවාස නිවාස නිවාස නිවාස ආයතනවල රඳවාගෙන සිටින අයගේ සුභසාධනය සහ බලය යෙදවීම පිළිබඳව දැඩි සැලකිල්ල එක්සත් ජාතීන් විසින් ප්‍රකාශ කර ඇත.

බන්ධනාගාර තත්ත්වයන් පිළිබඳව එක්සත් ජාතීන් අනතුරු අඟවයි

ප්‍රචණ්ඩකාරී සිද්ධියට තුඩු දුන් සිදුවීම් සම්බන්ධයෙන් සම්පූර්ණ වගවීමක් සහතික කරන ලෙස එක්සත් ජාතීන්ගේ නිලධාරීන් ශ්‍රී ලංකා රජයෙන් ඉල්ලා ඇති අතර, ඕනෑම විමර්ශනයක් සිදු විය යුත්තේ විවෘතව හා දේශපාලන මැදිහත්වීමකින් තොරව බව ඔවුන් අවධාරණය කරයි. ශ්‍රී ලංකාවේ රැඳවියන් සමඟ සැලකීම සහ රටේ බන්ධනාගාර ක්‍රමයේ පුළුල් තත්ත්වය පිළිබඳව ජාත්‍යන්තර සූදානම වැඩිවෙමින් පවතිනු මෙමඟින් පිළිබිඹු වේ.

එක්සත් ජාතීන්ගේ රාමුව තුළ ක්‍රියාත්මක මානව හිමිකම් ආයතන අවධාරණය කළේ, නීතිවිරෝධී ලෙස බලය යොදාගැනීම සඳහා වගකිව යුතු අය ඒ සඳහා책임දරා, සහ වින්දිතයන්ට හා ඔවුන්ගේ පවුල් වලට විශ්වාසදායක හා අපක්ෂපාතී ක්‍රියාවලියක් හරහා පිළිතුරු ලැබිය යුතු බවයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර ක්‍රමයේ පසුබිම

ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර දිගු කලක් තිස්සේ දරුණු ඉඩකඩ හිඟකම, ප්‍රමාණවත් නොවන සම්පත් සහ රඳවාගෙන සිටින අය හා කරන දුශ්ශීල සැලකීම් සම්බන්ධ චෝදනා හේතුවෙන් විවේචනයට ලක් වී ඇත. හිමිකම් සංවිධාන මෙම තත්ත්වයන් කල් නියමු නොකළ අර්බුදයක් ලෙස වරින් වර හඳුන්වා දෙමින්, ප්‍රමාද නිවාස ආයතන තුළ පවතින පරිසරය ප්‍රචණ්ඩකාරී ගැටුම් දක්වා උත්සන්න විය හැකි භයාවහ 緊张 ගොඩනඟන බව අනතුරු අඟවා ඇත.

විනිවිදභාවය සහ වගවීම විකල්ප නොවේ — ඒවා ජාත්‍යන්තර මානව හිමිකම් නීතිය යටතේ ඇති මූලික බැඳීම් බව එක්සත් ජාතීන් අවධාරණය කර ඇත.

රජය ප්‍රතිචාර දැක්වීමට බලාපොරොත්තු වෙයි

කොළඹ බලධාරීන් ඉදිරි දිනවල එක්සත් ජාතීන්ගේ ඉල්ලීම්වලට විධිමත් ලෙස ප්‍රතිචාර දැක්වීමට අපේක්ෂා කෙරේ. ශ්‍රී ලංකාව තුළ සිවිල් සමාජ සංවිධාන ජාත්‍යන්තර ඉල්ලීමට හඬ එකතු කරමින්, විමර්ශනය ගැටුම් ස්වාර්ථ ගනිමින් ක්‍රියා කළ හැකි අභ්‍යන්තර ආයතනවලට පමණක් භාර නොදෙන ලෙස රජයෙන් ඉල්ලා සිටී.

මෙම සිද්ධිය ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර යටිතල පහසුකම් සහ රඳවියන්ගේ අයිතිවාසිකම් ස්ථානීය මට්ටමින් මෙන්ම ජාත්‍යන්තර වේදිකාවේ ද නැවත වරක් කේන්ද්‍රීය අවධානයට ලක් කර ඇත.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ලෝකයේ ප්‍රමුඛතම අඩු වියදම් සංචාරක ගමනාන්ත අතරට ශ්‍රී ලංකාව ද ඇතුළත් වෙයි — 2026 ගිම්හාන සංචාරකයෝ දැරිය හැකි සුඛෝපභෝගිත්වය සොයයි Sinhala

ලෝකයේ ප්‍රමුඛතම අඩු වියදම් සංචාරක ගමනාන්ත අතරට ශ්‍රී ලංකාව ද ඇතුළත් වෙයි — 2026 ගිම්හාන සංචාරකයෝ දැරිය හැකි සුඛෝපභෝගිත්වය සොයයි

2026 ගිම්හාන සෘතුව සඳහා ලෝකයේ වඩාත්ම දැරිය හැකි සහ ඵලදායී සංචාරක ගමනාන්ත අතරට ශ්‍රී ලංකාව ද ඇතුළත් වී ඇති අතර, සාම්ප්‍රදායික නිවාඩු කේන්ද්‍රස්ථානවල ඉහළ මිල…

11 Jul 2026 Discuss
වේගවත් පන්දු යවන්නා ෂාපූර් සාද්රාන්ගේ අභාවයෙන් ඇෆ්ගන් ක්‍රිකට් ශෝකයට Sinhala

වේගවත් පන්දු යවන්නා ෂාපූර් සාද්රාන්ගේ අභාවයෙන් ඇෆ්ගන් ක්‍රිකට් ශෝකයට

ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්ෂේත්‍රයේ ඇෆ්ගනිස්ථානයේ සුවිශේෂ නැගීසිටීමට මුල්වූ පුරෝගාමී චරිතයක් වූ හිටපු වේගවත් පන්දු යවන්නා ෂාපූර් සාද්රාන්ගේ අභාවයත් සමඟ ඇෆ්ගනිස්ථාන්…

11 Jul 2026 Discuss
චීන සබඳතා හා මුදල් ප්‍රේෂණ ආර්ථිකය හසාගනිද්දී සංචාරක ආදායම පහළ ගිය නමුත් ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශ විනිමය ස්ථාවරව පවතී Sinhala

චීන සබඳතා හා මුදල් ප්‍රේෂණ ආර්ථිකය හසාගනිද්දී සංචාරක ආදායම පහළ ගිය නමුත් ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශ විනිමය ස්ථාවරව පවතී

2026 ජූනි මාසයේදී ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශ විනිමය තත්ත්වය ශක්තිමත් බවක් පෙන්නුම් කළේය. එම කාලය තුළ සංචාරක ආදායම සැලකිය යුතු ලෙස අඩුවීමක් වාර්තා කළ නමුත්, ඉහළ යන…

11 Jul 2026 Discuss