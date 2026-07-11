Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකා බන්ධනාගාරයේ ඇති වූ ප්‍රචණ්ඩත්වයෙන් විසිසය දෙනෙකු මියයයි, පවුල් අඳුරු දුකට පත්වෙයි

11 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකා බන්ධනාගාරයේ ඇති වූ ප්‍රචණ්ඩත්වයෙන් විසිසය දෙනෙකු මියයයි, පවුල් අඳුරු දුකට පත්වෙයි

සිර ගෙදර ඇතුළත මාරාන්තික කළඹීමකින් දුසිම් ගණනක් ජීවිත බිලිගනියි

අවම වශයෙන් සිරකරුවන් 26 දෙනෙකුගේ ජීවිත බිලිගත් ඛේදජනක බන්ධනාගාර කැරලිගැසීමක් හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකාව පුරා පවුල් ශෝකයෙන් ගිලී සිටිති. මෑත කාලීන ඉතිහාසයේ රට දුටු දරුණුතම බන්ධනාගාර ප්‍රචණ්ඩ සිද්ධීන් අතරට මෙය එකතු වේ.

පීඩිත පවුල් අතර ශෝකය පැතිරෙයි

මිය ගිය අය හා සම්බන්ධ ආදරණීයයන්, ප්‍රචණ්ඩ කැරලිකෝටු ව්‍යාපාරයෙන් අනතුරුව කම්පනයෙන් හා වේදනාවෙන් නිහඬ ශෝකයකට ගොදුරු වී සිටිති. බොහෝ පවුල් බන්ධනාගාර ගොඩනැගිල්ල ඉදිරිපිට රැස් වූ අතර, බලධාරීන් සිද්ධිය පාලනය කර ගැනීමටත්, කාוස්ද්‍රෝහයෙන් හිරවූ අය පිළිබඳ තොරතුරු සොයා ගැනීමටත් කටයුතු කරන අතරතුර, ඔවුහු තම ඥාතීන් පිළිබඳ ආශාවෙන් දැනගැනීමට උත්සාහ ගත්හ.

මෙම ඛේදවාචකයේ විශාලත්වය ජනතාව අතර පුළුල් සැලකිල්ලට ලක් වූ අතර, මෙබඳු ව්‍යසනකාරී සිද්ධියකට ඉඩ සලසන ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර ක්‍රමය තුළ ඇති තත්ත්ව ගැන බොහෝ දෙනා ප්‍රශ්න නගති.

වගකීම් දැරීමට හා ප්‍රතිසංස්කරණවලට ඉල්ලුම් කෙරෙයි

මෙම කැරල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර ඝනත්වය, සිරකරුවන්ගේ සුභසාධනය සහ ශෝධනාගාරවල සමස්ත තත්ත්වය සම්බන්ධ දීර්ඝකාලීන විවාද නැවත ඇවිළවීමට හේතු විය. අයිතිවාසිකම් ක්‍රියාකාරීන් සහ සිවිල් සමාජ නියෝජිතයන්, මාරාන්තික ප්‍රචණ්ඩත්වයට තුඩු දුන් තත්ත්වයන් පිළිබඳ සම්පූර්ණ හා විනිවිද පෙනෙන විමර්ශනයක් සිදු කරන ලෙස බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටිති.

  • කැරල්ලෙන් අනතුරුව අවම වශයෙන් සිරකරුවන් 26 දෙනෙකු මිය ගිය බව තහවුරු කරන ලදී.
  • ගොදුරු වූවන්ගේ පවුල් සිය ආදරණීයයන් පිළිබඳ තතු සොයා රැස් වූහ.
  • ප්‍රචණ්ඩත්වයෙන් අනතුරුව ක්ෂණික පාලනය යළි ස්ථාපිත කිරීමට බලධාරීන් කටයුතු කළහ.
  • කළඹීමට හේතු ගැන සම්පූර්ණ විමර්ශනයක් ඉල්ලා ගොඩ නගන හඬ තීව්‍ර වෙමින් පවතී.

බලධාරීන්ගේ ප්‍රතිචාරය

තත්ත්වය මෙතරම් මාරාන්තික මට්ටමකට ඉහළ යාම සම්බන්ධව පැහැදිලි කිරීමට බන්ධනාගාර හා රජයේ නිලධාරීන් දැඩි පීඩනයකට ලක් වී සිටිති. නිල විමර්ශනයක් ආරම්භ කිරීමට නියමිත බව අපේක්ෂා කෙරෙන නමුත්, කැරල්ලට හේතු වූ නිශ්චිත ප්‍රේරකය හා සිදුවීම්වල අනුපිළිවෙල පිළිබඳ තොරතුරු තවමත් සමාලෝචනය යටතේ පවතී.

රාජ්‍ය ශෝධනාගාරයක් තුළ එකම සිදුවීමකදී ජීවිත 26 ක් අහිමි වීම, හදිසි පිළිතුරු සහ දිගුකාලීන ප්‍රතිසංස්කරණ ඉල්ලා සිටින ගැඹුරු අසාර්ථකත්වයක ප්‍රකාශනයකි.

ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර ක්‍රමය ඓතිහාසිකව දරුණු ඝනත්ව ගැටලුවෙන් පීඩාවිඳ ඇති අතර, ප්‍රවීණයන් අනතුරු අඟවන ආකාරයට එය අස්ථිර තත්ත්ව ඇති කරමින් ප්‍රචණ්ඩ කැරලි ඇති වීමේ අවදානම ඉහළ නංවයි. ආණ්ඩුව ඉදිරි දිනවල මෙම ව්‍යූහාත්මක ගැටලු විසඳීමටත්, මෙවැනි ත්‍රාසජනක ඛේදවාචකයන් නැවත සිදු නොවීමට මාර්ග ගැනීමටත් ඉහළ වන පීඩනයකට මුහුණ දීමට සිදු වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

මහ බැංකුවේ ආක්‍රමණශීලී ඩොලර් මිලදී ගැනීම් මධ්‍යයේ ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශ සංචිත ජූනි මාසයේ 6.2%කින් පහළට Sinhala

මහ බැංකුවේ ආක්‍රමණශීලී ඩොලර් මිලදී ගැනීම් මධ්‍යයේ ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශ සංචිත ජූනි මාසයේ 6.2%කින් පහළට

ශ්‍රී ලංකාවේ දළ නිල විදේශ සංචිත 2026 ජූනි මාසයේදී 6.2%කින් පහළ ගොස් ඇති බව නවතම දත්ත පෙන්වා දෙන අතර, දූපත් රාජ්‍යය තම ආර්ථික ය立立ව ගැනීම සඳහා ගමන් කරන මෙහිදී…

11 Jul 2026 Discuss
එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර ප්‍රචණ්ඩත්වය පිළිබඳ දැඩි කනස්සල්ල පළ කරයි Sinhala

එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර ප්‍රචණ්ඩත්වය පිළිබඳ දැඩි කනස්සල්ල පළ කරයි

එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කාර්යාලය ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාරවල මෑතකාලීනව ඇති වූ ප්‍රචණ්ඩත්වය පිළිබඳ දැඩි කනස්සල්ල පළ කරමින්, තත්ත්වය "ඉතා භයාවහ" බව ප්‍රකාශකයකු…

11 Jul 2026 Discuss
අම්බලන්ගොඩ ප්‍රාදේශීය සභා සාමාජිකයෙක් අනවසර ගිනි අවියක් සමඟ SJB හෙළිදරව්වෙයි Sinhala

අම්බලන්ගොඩ ප්‍රාදේශීය සභා සාමාජිකයෙක් අනවසර ගිනි අවියක් සමඟ SJB හෙළිදරව්වෙයි

සමගි ජන බලවේගයට (SJB) අයත් නිල් ස්ථානීය රජයේ නියෝජිතයෙකු අනවසර ගිනි අවියක් සතුව තිබූ බව හදුනාගෙන අත්අඩංගුවට ගෙන ඇතැයි පොලිසිය තහවුරු කළේය. අත්අඩංගුවට ගැනීම…

11 Jul 2026 Discuss