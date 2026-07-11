Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

සංචාරක පොලිස් නිලධාරීන් ලෙස පෙනී සිට බ්‍රසීල සංචාරකයෙකු පැහැරගත් බවට චෝදනා ලැබෙන පිරිමින් තිදෙනෙකු උනවටුනේදී අත්අඩංගුවට

11 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
සංචාරක පොලිස් නිලධාරීන් ලෙස පෙනී සිට බ්‍රසීල සංචාරකයෙකු පැහැරගත් බවට චෝදනා ලැබෙන පිරිමින් තිදෙනෙකු උනවටුනේදී අත්අඩංගුවට

සංචාරක පොලිස් නිලධාරීන් ලෙස පෙනී සිට ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණ සිටි බ්‍රසීල ජාතිකයෙකු අත්තනෝමතිකව රඳවාගත් බවට චෝදනා එල්ල වූ පුද්ගලයින් තිදෙනෙකු උනවටුන සංචාරක පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව බලධාරීන් තහවුරු කළේය.

සැකකරුවන් නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන නිලධාරීන් ලෙස පෙනී සිටියහ

විදේශ සංචාරකයාට අනතුරක් සිදු කළ පමණක් නොව, ශ්‍රී ලංකාවේ වඩාත්ම ජනප්‍රිය වෙරළාශ්‍රිත ගමනාන්තයක සංචාරකයන්ගේ ආරක්ෂාව පිළිබඳ පුළුල් සැකයක් ද මතු කරන, නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන නිලධාරීන් ලෙස ව්‍යාජ ලෙස හඳුනාගැනීමේ බරපතල වරදකට මෙම තිදෙනා චෝදනාවට ලක්ව ඇත. ගාල්ල අසළ දකුණු වෙරළ තීරය ඔස්සේ පිහිටි උනවටුන, සෑම වසරකම ජාත්‍යන්තර සංචාරකයන් දස දහස් ගණනක් ඇදී එන, දිවයිනේ ප්‍රමුඛ වෙරළ නිකේතනයක් ලෙස සැලකේ.

සිදුවීම සංචාරක ආරක්ෂාව පිළිබඳ ගැටළු මතු කරයි

පොලිස් නිලධාරීන් ලෙස ව්‍යාජ ලෙස හඳුනාගත් පුද්ගලයින් විසින් බ්‍රසීල ජාතිකයෙකු පැහැරගත් බවට කියැවෙන සිදුවීම, වසර ගණනාවක ආර්ථික හා දේශපාලන කැළඹීම් හමුවේ ජාත්‍යන්තර කීර්තිනාමය නැවත ගොඩනඟා ගැනීමට දැඩි උත්සාහයක් දරමින් සිටින ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක ක්ෂේත්‍රයට ඉතා කනස්සල්ලට කරුණකි.

සිදුවීම වාර්තා වූ වහාම සැකකරුවන් අත්අඩංගුවට ගැනීමට බලධාරීන් ක්ෂණිකව ක්‍රියා කළ අතර, අත්අඩංගුවට ගැනීමේ මෙහෙයුමට නායකත්වය දෙනු ලැබුවේ උනවටුන සංචාරක පොලිස් ඒකකය විසිනි. නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ මැදිහත්වීමෙන් අනතුරුව බ්‍රසීල ජාතිකයා නිදහස් කර ගත් බව වාර්තා වේ.

විමර්ශනය අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මකයි

සැකකරුවන් ව්‍යාජ පෙනී සිටීම සිදු කළ ආකාරය සහ මීට පෙර ද එවැනි සිදුවීම් සිදු වී ඇත්දැයි යන කාරණා ඇතුළුව, පොලිසිය මෙම සිදුවීම සම්බන්ධ විමර්ශනය අඛණ්ඩව සිදු කරමින් සිටී. සැකකරුවන්ට කිසියම් පූර්ව අපරාධ ඉතිහාසයක් ඇත්දැයි හෝ සංචාරකයන් ඉලක්ක කරගත් සංවිධිත අපරාධ කණ්ඩායම් සමඟ සම්බන්ධතා ඇත්දැයි යන්න තවමත් පැහැදිලි නැත.

රටේ ආර්ථික පුනරුද්ධාරණයේ දී සංචාරක ව්‍යාපාරය ඉටු කරන තීරණාත්මක කාර්යභාරය හඳුනාගනිමින්, විදේශ සංචාරකයන් ඉලක්ක කරගත් අපරාධ වලට එරෙහිව ශ්‍රී ලංකා බලධාරීන් අතීතයේදී දැඩි පියවර ගෙන ඇත. එවැනි හැසිරීම කිසිසේත් ඉවසා සහන නොදෙන බවේ දැඩි පණිවිඩයක් ලබා දීමට නඩුව දැඩිව ගෙනයාමට නිලධාරීන් අපේක්ෂා කෙරේ.

විමර්ශනය ඉදිරියට ගෙන යත්ම සැකකරුවන්ගේ අනන්‍යතාව සහ කියැවෙන පැහැරගැනීමේ නිශ්චිත තත්ත්වයන් පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර නිකුත් කිරීමට නියමිත බව අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

බ්ලැක්පූල් නර්තන උත්සවයේ ශතවාර්ෂික අවස්ථාවේ ශ්‍රී ලංකාව ඉතිහාසය රචනා කරයි Sinhala

බ්ලැක්පූල් නර්තන උත්සවයේ ශතවාර්ෂික අවස්ථාවේ ශ්‍රී ලංකාව ඉතිහාසය රචනා කරයි

ලෝකයේ වඩාත්ම සැලකිය යුතු තරඟකාරී බෝල්රූම් නර්තන වේදිකාවක් වන කීර්තිමත් බ්ලැක්පූල් නර්තන උත්සවයේ සුවිශේෂී ජයග්‍රහණයක් ළඟා කර ගනිමින්, ශ්‍රී ලංකාව තරඟකාරී…

11 Jul 2026 Discuss
කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළ මාස හයකට අධික කාලයක් පවතින දීර්ඝතම පහත්වීමේ සිට නැවත ඉහළට Sinhala

කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළ මාස හයකට අධික කාලයක් පවතින දීර්ඝතම පහත්වීමේ සිට නැවත ඉහළට

ශ්‍රී ලංකාවේ කොටස් වෙළඳපොළ මෙම සතියේ යළි ජවගත් අතර, 2024 සැප්තැම්බර් මාසයෙන් පසු සිදු වූ දිගූ කාලීනම අඛණ්ඩ පහත්වීමේ ගමනට සමුදෙමින්, කොළඹ කොටස් හුවමාරුවේ ඇදගෙන…

11 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර ප්‍රචණ්ඩත්වය සම්බන්ධයෙන් සත්‍යය හා වගවීම ඉල්ලා සිටින එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කාර්යාලය Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර ප්‍රචණ්ඩත්වය සම්බන්ධයෙන් සත්‍යය හා වගවීම ඉල්ලා සිටින එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කාර්යාලය

මාරාන්තික බන්ධනාගාර සිදුවීම් අනුගාමිව OHCHR සාධාරණත්වය ඉල්ලා සිටී එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කාර්යාලය (OHCHR) ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර පද්ධතිය තුළ ප්‍රචණ්ඩ…

11 Jul 2026 Discuss