Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළ මාස හයකට අධික කාලයක් පවතින දීර්ඝතම පහත්වීමේ සිට නැවත ඉහළට

11 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළ මාස හයකට අධික කාලයක් පවතින දීර්ඝතම පහත්වීමේ සිට නැවත ඉහළට

ශ්‍රී ලංකාවේ කොටස් වෙළඳපොළ මෙම සතියේ යළි ජවගත් අතර, 2024 සැප්තැම්බර් මාසයෙන් පසු සිදු වූ දිගූ කාලීනම අඛණ්ඩ පහත්වීමේ ගමනට සමුදෙමින්, කොළඹ කොටස් හුවමාරුවේ ඇදගෙන ගිය වටිනාකම් අඩු වීමේ සමයෙන් පසු ආයෝජකයන්ට ලැබුනු සුවදායක සහනයක් ලෙස ගෙනහැර දැක්විය හැකිය.

ඉතා අවශ්‍ය වූ යළි නැඟිටීමක්

දේශීය කොටස් හුවමාරුව කිහිප සැසියක් පුරා අඛණ්ඩ විකුණුම් පීඩනයකට මුහුණ පා සිටි අතර, මෙම පහත්වීම මාස හයකට වැඩි කාලයක් තිස්සේ වෙළඳපොළ දුටු දීර්ඝතම අඛණ්ඩ පසුබෑම ලෙස සටහන් විය. මෙම ප්‍රවණතාව ආපසු හරවා ගැනීම, දීර්ඝ පහත්වීම අතරතුර ක්‍රමයෙන් කලබල වෙමින් සිටි වෙළඳපොළ සහභාගිවන්නන් විසින් ප්‍රවේශමෙන් ශුභාර්ථීව පිළිගනු ලැබ ඇත.

ආර්ථික සංක්‍රාන්ති අවධීන් හරහා ගමන් කරන නැගී එන වෙළඳපොළවල් තුළ මෙවන් ශෝධනයන් සාමාන්‍ය දෙයක් බව විශ්ලේෂකයන් සඳහන් කරන අතර, මෑත වසරවල මූල්‍ය අර්බුදයෙන් පසු පුළුල් ආර්ථික ස්ථායීකරණය කරා ශ්‍රී ලංකාව ගෙන යන ගමනේදී ආයෝජක හැඟීම් වෙනස් වීමට ශ්‍රී ලංකාවේ හුවමාරුව ලක් ව ඇත.

අස්ථාවරත්වය පිටුපස ඇති සන්දර්භය

ශ්‍රී ලංකාව තම ජාත්‍යන්තර මුදල් අරමුදල් සහාය ලත් ප්‍රකෘතිමත් වීමේ වැඩ පිළිවෙළ ක්‍රියාත්මක කරගෙන යන විට, කොළඹ කොටස් හුවමාරුව සැලකිය යුතු උඩු පහළ ගැනීම්වලට ලක් ව ඇත. දේශීය ප්‍රතිපත්ති වර්ධනයන් සහ ගෝලීය වෙළඳපොළ චලනයන් යන දෙකටම ආයෝජක විශ්වාසය සංවේදී ව පවතින බැවින්, ඉහළ අස්ථාවරත්වයේ කාල සිදු වීමට ඉඩ සලසා ඇත.

මෑත කාලීන පහත්වීමේ ගමන ක්ෂණික ගනුදෙනුකරුවන් සහ සිල්ලර ආයෝජකයන් යන දෙඅංශයේම අවධානය ඇද ගත් අතර, වෙළඳපොළ වඩාත් දිගූ කාලීන නරු අවධියකට ඇතුළු වේ දැයි යන ශංකාවන් ජනනය කළේය. කෙසේ වෙතත්, නැවත ඉහළ යාම ඒ භීතීන් — අවම වශයෙන් කෙටි කාලීනව — සමතැන් කර ඇත.

ඉදිරි ආයෝජක හැඟීම්

මෙම ප්‍රකෘතිමත් වීම ගතිවේගය පිළිබඳ සත්‍ය වෙනසක් ඇඟවුම් කරයිද, නැතහොත් පුළුල් ප්‍රවණතාවක් තුළ තාවකාලික ශෝධනයක් පමණිද යන්න දෙස වෙළඳපොළ නිරීක්ෂකයන් දැන් සමීපව නිරීක්ෂණය කරමින් සිටිති. ඉදිරි සති කිහිපයේ කාර්යසාධනයට බලපාය හැකි ප්‍රධාන සාධක ලෙස අපේක්ෂා කෙරෙන ඒවා නම්:

  • ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රියාත්මක වන ණය ප්‍රතිව්‍යූහගතකරණ ක්‍රියාවලියේ ප්‍රගතිය
  • උද්ධමනය සහ විදේශ සංචිත අංක ඇතුළු සාර්ව ආර්ථික දත්ත නිකුතු
  • ගෝලීය පොරොන්දු මිල චලනයන් සහ ඒවා දේශීය කර්මාන්ත කෙරෙහි ඇති කරන බලපෑම
  • කොළඹ හුවමාරුව හා සම්බන්ධ විදේශ ආයෝජකයන්ගේ සහභාගිත්වයේ මට්ටම්
පහත්වීමේ ගමන අවසන් වීම ධනාත්මක සංඥාවක් වුවද, ආයෝජක විශ්වාසය යටතේ ඇති පුළුල් ආර්ථික මූලික සාධකවල අඛණ්ඩ වැඩිදියුණු වීම් මත ස්ථිර ප්‍රකෘතිමත් වීම රඳා පවතිනු ඇත.

මේ වන විට, දිගූ කාලීන පහත්වීම හරහා තම ආයෝජන කළඹ ක්ෂය වනු නරඹමින් සිටි ආයෝජකයන්ට සහ අරමුදල් කළමනාකරුවන්ට මෙම ශීඝ්‍ර ඉහළ යාම හුස්ම ගැනීමේ අවකාශයක් ලබා දෙයි. මෙම ප්‍රකෘතිමත් වීම ස්ථිරව රඳා සිටීමේ ශක්තිය ඇත්ද යන්න තීරණය කිරීමට ඉදිරි සැසිවල දී කොළඹ කොටස් හුවමාරුව කෙරෙහි සියලු දෙනාගේ ආකාන්ෂාව තදින්ම ලඹ ව පවතිනු ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

බ්ලැක්පූල් නර්තන උත්සවයේ ශතවාර්ෂික අවස්ථාවේ ශ්‍රී ලංකාව ඉතිහාසය රචනා කරයි Sinhala

බ්ලැක්පූල් නර්තන උත්සවයේ ශතවාර්ෂික අවස්ථාවේ ශ්‍රී ලංකාව ඉතිහාසය රචනා කරයි

ලෝකයේ වඩාත්ම සැලකිය යුතු තරඟකාරී බෝල්රූම් නර්තන වේදිකාවක් වන කීර්තිමත් බ්ලැක්පූල් නර්තන උත්සවයේ සුවිශේෂී ජයග්‍රහණයක් ළඟා කර ගනිමින්, ශ්‍රී ලංකාව තරඟකාරී…

11 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර ප්‍රචණ්ඩත්වය සම්බන්ධයෙන් සත්‍යය හා වගවීම ඉල්ලා සිටින එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කාර්යාලය Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර ප්‍රචණ්ඩත්වය සම්බන්ධයෙන් සත්‍යය හා වගවීම ඉල්ලා සිටින එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කාර්යාලය

මාරාන්තික බන්ධනාගාර සිදුවීම් අනුගාමිව OHCHR සාධාරණත්වය ඉල්ලා සිටී එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කාර්යාලය (OHCHR) ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර පද්ධතිය තුළ ප්‍රචණ්ඩ…

11 Jul 2026 Discuss
මාරාන්තික ප්‍රචණ්ඩත්වයෙන් පසු බන්ධනාගාර මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාවට විවෘත කරන ලෙස එක්සත් ජාතීන් ශ්‍රී ලංකාවෙන් ඉල්ලයි Sinhala

මාරාන්තික ප්‍රචණ්ඩත්වයෙන් පසු බන්ධනාගාර මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාවට විවෘත කරන ලෙස එක්සත් ජාතීන් ශ්‍රී ලංකාවෙන් ඉල්ලයි

බන්ධනාගාර තත්ත්වයන් සම්බන්ධයෙන් ජාත්‍යන්තර පීඩනය තීව්‍ර වෙයි දූපත් රාජ්‍යය පුරා රඳවා තබා ගැනීමේ පහසුකම් සම්බන්ධයෙන් බරපතල කනස්සල්ල ජනිත කළ ප්‍රචණ්ඩකාරී…

11 Jul 2026 Discuss