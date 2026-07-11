Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

මාරාන්තික ප්‍රචණ්ඩත්වයෙන් පසු බන්ධනාගාර මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාවට විවෘත කරන ලෙස එක්සත් ජාතීන් ශ්‍රී ලංකාවෙන් ඉල්ලයි

11 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
මාරාන්තික ප්‍රචණ්ඩත්වයෙන් පසු බන්ධනාගාර මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාවට විවෘත කරන ලෙස එක්සත් ජාතීන් ශ්‍රී ලංකාවෙන් ඉල්ලයි

බන්ධනාගාර තත්ත්වයන් සම්බන්ධයෙන් ජාත්‍යන්තර පීඩනය තීව්‍ර වෙයි

දූපත් රාජ්‍යය පුරා රඳවා තබා ගැනීමේ පහසුකම් සම්බන්ධයෙන් බරපතල කනස්සල්ල ජනිත කළ ප්‍රචණ්ඩකාරී සිදුවීම් රැලක් අනුගමනය කරමින්, ශ්‍රී ලංකාවේ මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාවට රටේ බන්ධනාගාර වෙත සීමාවකින් තොරව ප්‍රවේශය ලබා දෙන ලෙස එක්සත් ජාතීන් ශ්‍රී ලංකාවෙන් ඉල්ලා සිටී.

මිලාදු නිකේතන තුළ විනිවිදභාවය සඳහා වන ඉල්ලීමක්

ශ්‍රී ලාංකික නිවැරදි කිරීමේ ආයතන තුළ ප්‍රචණ්ඩකාරී සිදුවීම් ඇති වීම සම්බන්ධයෙන් වර්ධනය වෙමින් පවතින නොසන්සුන්තාවය මධ්‍යයේ එක්සත් ජාතීන්ගේ ඉල්ලීම ඉදිරිපත් වේ. රඳවා ගනු ලබන අයගේ ආරක්ෂාව හා අභිමානය සහතික කිරීමට ස්වාධීන අධීක්ෂණය අත්‍යවශ්‍ය බව හිමිකම් පෙරමුණේ ක්‍රියාකාරිකයන් හා ජාත්‍යන්තර නිරීක්ෂකයන් දිගු කලක් තිස්සේ තර්ක කර ඇති අතර, මෑතකදී ඇති වූ නොසන්සුන්කම් හේතුවෙන් එම ඉල්ලීම් නව හදිසිභාවයක් ලබා ගෙන ඇත.

ශ්‍රී ලංකාවේ මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාවට නිර්බාධිතව පරීක්ෂා කිරීමට ඉඩ දීමෙන් කර්තෘකත්වය කරා ඉදිරිපත් කළ හැකි තීරණාත්මක පියවරක් ගන්නා ලෙස බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටින අතර, එය අවශ්‍ය හා දිනෙන් දින ප්‍රමාද වී ඇතැයි එක්සත් ජාතීන් විශ්වාස කරයි.

එක්සත් ජාතීන් ඉල්ලා සිටින්නේ කුමක්ද?

  • සියලු බන්ධනාගාර පහසුකම් වෙත මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාවට සම්පූර්ණ හා නිර්බාධිත ප්‍රවේශය
  • මෑතකදී සිදු වූ ප්‍රචණ්ඩකාරී සිදුවීම් වටා ඇති තත්ත්වයන් පිළිබඳ විනිවිදභාවය
  • රඳවා සිටින අය සහ බන්ධනාගාර නිලධාරීන් යන දෙපාර්ශ්වයේම යහසිරිත සුරැකීම සඳහා ඝන පියවර

ප්‍රචණ්ඩත්වයේ පසුබිම

එක්සත් ජාතීන්ගේ මැදිහත්වීමට හේතු වූ ප්‍රචණ්ඩකාරී සිදුවීම්වල නිශ්චිත විස්තර දේශීය හා ජාත්‍යන්තර වශයෙන් සැලකිය යුතු අවධානයක් ලබා ගෙන ඇත. ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර ඓතිහාසිකව අධික ජනාකීර්ණ බව හා ප්‍රමාණවත් නොවන සම්පත් හේතුවෙන් විවේචනයට ලක් ව ඇති අතර, නොසන්සුන්කම් ඇති කළ හැකි නොස්ථාවර පරිසරයන් නිර්මාණය කිරීමට එම තත්ත්වයන් හේතු වන බව නිරීක්ෂකයන් පවසයි.

රඳවා ගැනීමේ පහසුකම් ස්වාධීනව අධීක්ෂණය කිරීම, ඕනෑම විශ්වාසනීය මානව හිමිකම් රාමුවක මූලාශ්‍ර ගලකි යැයි එක්සත් ජාතීන් පැහැදිලිව ප්‍රකාශ කර ඇත.

ජාත්‍යන්තර නීතිය යටතේ ශ්‍රී ලංකාවේ බැඳීම්

විවිධ ජාත්‍යන්තර මානව හිමිකම් උපකරණවලට අත්සන් කළ රාජ්‍යයක් ලෙස, ශ්‍රී ලංකාවට එහි රඳවා ගැනීමේ පද්ධතිය තුළ සිටින සියලු දෙනාගේ හිමිකම් ආරක්ෂා කිරීමේ නෛතික හා සදාචාරාත්මක බැඳීම් ඇත. බන්ධනාගාර වෙත මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාවට ප්‍රවේශය ලබා දීමෙන් ජාත්‍යන්තරව පිළිගත් අධීක්ෂණ හා රඳවා ගනු ලබන්නන් ආරක්ෂා කිරීමේ ප්‍රමිතීන් සමඟ රට වඩාත් සමීප ලෙස සමඟිය ළඟා කර ගනු ඇත.

එක්සත් ජාතීන්ගේ නවතම ඉල්ලීමට ශ්‍රී ලංකා රජය ප්‍රතිචාර දක්වන ආකාරය තවමත් නොදනී. කෙසේ වෙතත්, හිමිකම් කණ්ඩායම් සිදුවීම් සමීපව නිරීක්ෂණය කරමින් සිටින අතර, රටේ බන්ධනාගාර ක්‍රමය තුළ ප්‍රතිසංස්කරණ හා විනිවිදභාවය කෙරෙහි සැබෑ කැපවීමක් ප්‍රකාශ කිරීමේ අවස්ථාවක් ලෙස බලධාරීන් මෙම මොහොත දකිනු ඇතැයි ඔවුහු බලාපොරොත්තු වෙති.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

බ්ලැක්පූල් නර්තන උත්සවයේ ශතවාර්ෂික අවස්ථාවේ ශ්‍රී ලංකාව ඉතිහාසය රචනා කරයි Sinhala

බ්ලැක්පූල් නර්තන උත්සවයේ ශතවාර්ෂික අවස්ථාවේ ශ්‍රී ලංකාව ඉතිහාසය රචනා කරයි

ලෝකයේ වඩාත්ම සැලකිය යුතු තරඟකාරී බෝල්රූම් නර්තන වේදිකාවක් වන කීර්තිමත් බ්ලැක්පූල් නර්තන උත්සවයේ සුවිශේෂී ජයග්‍රහණයක් ළඟා කර ගනිමින්, ශ්‍රී ලංකාව තරඟකාරී…

11 Jul 2026 Discuss
කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළ මාස හයකට අධික කාලයක් පවතින දීර්ඝතම පහත්වීමේ සිට නැවත ඉහළට Sinhala

කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළ මාස හයකට අධික කාලයක් පවතින දීර්ඝතම පහත්වීමේ සිට නැවත ඉහළට

ශ්‍රී ලංකාවේ කොටස් වෙළඳපොළ මෙම සතියේ යළි ජවගත් අතර, 2024 සැප්තැම්බර් මාසයෙන් පසු සිදු වූ දිගූ කාලීනම අඛණ්ඩ පහත්වීමේ ගමනට සමුදෙමින්, කොළඹ කොටස් හුවමාරුවේ ඇදගෙන…

11 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර ප්‍රචණ්ඩත්වය සම්බන්ධයෙන් සත්‍යය හා වගවීම ඉල්ලා සිටින එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කාර්යාලය Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර ප්‍රචණ්ඩත්වය සම්බන්ධයෙන් සත්‍යය හා වගවීම ඉල්ලා සිටින එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කාර්යාලය

මාරාන්තික බන්ධනාගාර සිදුවීම් අනුගාමිව OHCHR සාධාරණත්වය ඉල්ලා සිටී එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කාර්යාලය (OHCHR) ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර පද්ධතිය තුළ ප්‍රචණ්ඩ…

11 Jul 2026 Discuss