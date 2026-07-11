බ්ලැක්පූල් නර්තන උත්සවයේ ශතවාර්ෂික අවස්ථාවේ ශ්රී ලංකාව ඉතිහාසය රචනා කරයි
ලෝකයේ වඩාත්ම සැලකිය යුතු තරඟකාරී බෝල්රූම් නර්තන වේදිකාවක් වන කීර්තිමත් බ්ලැක්පූල් නර්තන උත්සවයේ සුවිශේෂී ජයග්රහණයක් ළඟා කර ගනිමින්, ශ්රී ලංකාව තරඟකාරී බෝල්රූම් නර්තනයේ ඉතිහාස පිටුවල තම නම සදහටම කොටා ගෙන ඇත.
විශිෂ්ටත්වයේ ශතවර්ෂයක් — සහ ශ්රී ලංකාවේ අග්රගණ්ය මොහොත
මෙlethal වර්ෂයේ 100 වැනි සංස්කරණය සමරන ලද බ්ලැක්පූල් නර්තන උත්සවය, ගෝලීය වශයෙන් තරඟකාරී බෝල්රූම් හා ලතින් නර්තනයේ ශිඛරය ලෙස පුළුල් ලෙස සම්මත කර ගෙන ඇත. මෙතරම් ස්මරණීය අවස්ථාවකදී ශ්රී ලංකාව ශූරතා ගෞරවය දිනා ගැනීම, එම ජයග්රහණය තව තවත් අසාමාන්ය කරන අතර, මෙම ශාස්ත්රය ඉදිරිපත් කළ හැකි ඉහළම වේදිකාවේ ශ්රී ලාංකික නර්තන දක්ෂතාවයේ ආගමනය ප්රකාශ කරයි.
මෙම ජයග්රහණය, ජාත්යන්තර පිළිගැනීම හා සහාය ලබා ගැනීමට දිගු කලක් අරගල කළ රටේ තරඟකාරී නර්තන ප්රජාව සඳහා ඓතිහාසික හැරවුම් ලක්ෂ්යයක් නියෝජනය කරයි.
ශ්රී ලාංකික ක්රීඩාව හා සංස්කෘතිය සඳහා සන්ධිස්ථානයක්
මෙම සාර්ථකත්වය ක්රීඩා ජයග්රහණයක් පමණක් නොව සංස්කෘතික ජයග්රහණයක් ලෙසද සමරනු ලබන අතර, මෙම විශිෂ්ටත්වයේ මට්ටමට ළඟා වීම සඳහා වසර ගණනාවක් කැප වූ ශ්රී ලාංකික නර්තකයන්, පුහුණුකරුවන් සහ පුළුල් නර්තන සහෝදරත්වයේ කැපවීම පිළිබිඹු කරයි.
- බ්ලැක්පූල් නර්තන උත්සවය එංගලන්තයේ බ්ලැක්පූල් නගරයේ වාර්ෂිකව පවත්වනු ලබන අතර, ලොව පුරා තරඟකරුවන් එහි එක්රැස් වෙති.
- උත්සවයේ 100 වැනි සංස්කරණය මෙlethal වර්ෂයේ තරඟාවලිය විශේෂයෙන් ඓතිහාසික කළේය.
- ශ්රී ලංකාවේ ජයග්රහණය, මෙම උත්සවයේදී රටට හිමි වූ ප්රථම වරට සිදු වන ශූරතා ජයක් සනිටුහන් කරයි.
ජාතිය පුරා ආඩම්බරය
ජයග්රහණය පිළිබඳ ප්රවෘත්තිය ශ්රී ලංකාව පුරා පුළුල් ආඩම්බරයකට ලක් වී ඇති අතර, නර්තන ප්රජාව හා සහාය දක්වන්නෝ, ශ්රේෂ්ඨතමයන්ට එරෙහිව තරඟ කර ජය ගැනීමට සමත් ලෝක මට්ටමේ දක්ෂතාවය රටේ ඇති බවට සාක්ෂිය ලෙස එය ප්රශංසා කරති.
100 වැනි බ්ලැක්පූල් නර්තන උත්සවයේදී ශ්රී ලංකාව දිනා ගත් ශූරතාව, රටේ සංස්කෘතික හා තරඟකාරී ක්රීඩා ඉතිහාසයේ වඩාත්ම සැලකිය යුතු ජයග්රහණවලින් එකක් ලෙස උද්දේශ වේ.
මෙම ජයග්රහණය, ශ්රී ලාංකික තරුණ නර්තකයන්ගේ නව පරම්පරාවක් ඉහළම මට්ටම්වලින් මෙම ශාස්ත්රය හැදෑරීමට ආනුභාව කිරීමට අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, රටේ පිළිගත් ක්රීඩාවක් හා කලා ආකෘතියක් ලෙස තරඟකාරී නර්තනය සඳහා වැඩිම ආයතනික සහාය හා ආයෝජන දිරිගැන්වීමට හේතු විය හැකිය.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.