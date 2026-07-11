ශ්රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර ප්රචණ්ඩත්වය සම්බන්ධයෙන් සත්යය හා වගවීම ඉල්ලා සිටින එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කාර්යාලය
මාරාන්තික බන්ධනාගාර සිදුවීම් අනුගාමිව OHCHR සාධාරණත්වය ඉල්ලා සිටී
එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කාර්යාලය (OHCHR) ශ්රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර පද්ධතිය තුළ ප්රචණ්ඩ සිදුවීම් සම්බන්ධයෙන් සත්යය හා වගවීම ඉල්ලා දැඩි ස්ථාවරයක් ප්රකාශ කරමින්, විනිවිද පෙනෙන පරීක්ෂණ පවත්වා피해자යින්ට සාධාරණය ඉෂ්ට කරන ලෙස අධිකාරීන්ට බල කර ඇත.
විනිවිද පෙනෙන පරීක්ෂණ ඉල්ලා සිටින එක්සත් ජාතීන්
OHCHR කාර්යාලය අවධාරණය කළේ, ශ්රී ලංකා බන්ධනාගාර තුළ නීතිවිරෝධී ලෙස බලය යොදවූ ඕනෑම අයෙකු වගකිවයුතු කළ යුතු බවත්,피해자යින්ට හා ඔවුන්ගේ පවුල්වලට සිදු වූ දේ පිළිබඳ පැහැදිලි හා අවංක පිළිතුරු ලැබීමට හිමිකමක් ඇති බවත්ය. එවැනි අවස්ථාවල දඬුවමෙන් මිදීම කිසිවිටෙකත් ඉඩ නොදිය යුතු බව ද ඒ කාර්යාලය පෙන්වා දුන්නේය.
ජීවත් වීමේ අයිතිය හා වධ හිංසා, මානවත්වයට පටහැනි හෝ අවමන් සහගත සැලකිලි වලට එරෙහි තහනම, රඳවා ගැනීමේ පහසුකම් තුළ ද සම්පූර්ණයෙන් අදාළ වන බවත්, තම රඳවා ගැනීමේ ස්ථානවල සිටින සියලු දෙනා ආරක්ෂා කිරීමේ වගකීම රාජ්යයන් සතු බවත් එම සංවිධානය අවධාරණය කළේය.
බන්ධනාගාර තත්ත්වයන් සම්බන්ධ පුළුල් කනස්සල්ල
OHCHR කාර්යාලයේ මෙම ඉල්ලීම මතු වී ඇත්තේ ශ්රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර ජාලය තුළ අධික ජනාකීර්ණ බව, ප්රමාණවත් නොවන සම්පත් හා පාලනය සම්බන්ධ අභියෝග පිළිබඳව දිගු කලක් තිස්සේ පවතින කනස්සල්ල මධ්යයේය. රැඳවියන්ගේ අවදානම් තත්ත්වය හා රටේ රඳවා ගැනීමේ හා දඬුවම් ක්රමය තුළ ක්රමවත් ප්රතිසංස්කරණ අවශ්යතාව, මානව හිමිකම් පෙනී සිටින්නන් වසර ගණනාවක් තිස්සේ ඉස්මතු කර ඇත.
බන්ධනාගාර තාප්ප ඇතුළත ඇති වන සෑම ප්රචණ්ඩ ක්රියාවකටම සත්යය හා වගවීම තිබිය යුතුය —피해자යින්ගේ පවුල්වලට ඊට නොඅඩු දෙයක් ලැබිය යුතුය.
ස්වාධීන අධීක්ෂණ යාන්ත්රණයන් සමඟ සම්පූර්ණ සහයෝගීතාවෙන් කටයුතු කරන ලෙසත්, බල ප්රයෝග ප්රොටෝකෝල සමාලෝචනය කිරීම හා සියලු පහසුකම් හරහා රඳවා ගැනීමේ තත්ත්වයන් වැඩිදියුණු කිරීම ඇතුළත් ඉදිරි සිදුවීම් වළක්වා ගැනීමට කොංකීට පියවර ගන්නා ලෙසත් UN කාර්යාලය ශ්රී ලංකා අධිකාරීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටියේය.
රජය විධිමත් ලෙස ප්රතිචාර දැක්වීමට තවම නොපැමිණ
වාර්තා කරන අවස්ථාව වන විට, OHCHR ප්රකාශය සම්බන්ධයෙන් ශ්රී ලංකා අධිකාරීන් විධිමත් රාජ්ය ප්රතිචාරයක් ප්රකාශ කර නොතිබිණි. රටේ සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් UN ස්ථාවරයට සාදරයෙන් පිළිගනිමින්, ජාත්යන්තර මට්ටමෙන් මතු කරන ලද කනස්සල්ල සම්බන්ධයෙන් ඉක්මනින් හා විනිවිද පෙනෙන ලෙස ක්රියා කරන ලෙස රජයෙන් ඉල්ලා සිටියේය.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.