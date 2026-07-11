බැංකොක් ගුවන්තොටුපොළේදී ජාත්යන්තර විදේශ ගමන් බලපත් රහසිගත ජාවාරමක් හෙළිවෙයි — ශ්රී ලාංකික පවුලක් රඳවාගනී
බැංකොක්හි ඩොන් මූවෑංජාත්යන්තර ගුවන්තොටුපොළේදී ජාත්යන්තර ලේඛන ජාවාරම් කණ්ඩායමක් තායි ආගමන බලධාරීන් විසින් විනාශ කර ඇති අතර, එම මර්දන ක්රියාවලියේදී ශ්රී ලාංකික පවුලක්ද අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.
ඩොන් මූවෑං ගුවන්තොටුපොළේදී පවුලක් රඳවාගනී
කාර්යබහුල බැංකොක් ගුවන්තොටුපොළේ සේවය කරන නිලධාරීන් විසින්, ගමන් ලේඛන අනවසරයෙන් ජාවාරම් කිරීම ඉලක්ක කරගත් පුළුල් මෙහෙයුමක කොටසක් ලෙස එම ශ්රී ලාංකික පවුල අත්අඩංගුවට ගන්නා ලදී. ප්රධාන කලාපීය ගුවන් මධ්යස්ථාන හරහා ක්රියාත්මක වන සංවිධිත විදේශ ගමන් බලපත් ජාවාරම් ජාලවලට එරෙහිව තායි ආගමන බලධාරීන් ගන්නා පුළුල් ක්රියාමාර්ගයේ කොටසක් ලෙස මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම් සිදු වී ඇත.
දකුණු-නැගෙනහිර ආසියාව පුරා ලේඛන වංචා හා මිනිස් ජාවාරම් මෙහෙයුම්වලට එරෙහිව සටන් කරන බලධාරීන්ගේ අවධානයේ මූලිකස්ථානයක් බවට ක්රමයෙන් පත්වෙමින් ඇති, ජාත්යන්තර මගී ගමනාගමනය විශාල ප්රමාණයක් හසුරුවන තායිලන්තයේ කාර්යබහුලතම ගුවන්තොටුපොළ අතර ඩොන් මූවෑං ජාත්යන්තර ගුවන්තොටුපොළ ද ඇතුළත් ය.
ලේඛන ජාවාරම පිළිබඳ වර්ධනය වන කනස්සල්ල
මෙවැනි විදේශ ගමන් බලපත් ජාවාරම් මෙහෙයුම් සාමාන්යයෙන් සම්බන්ධ වන්නේ, මිනිස් ජාවාරමට හෝ අනවසර සංක්රමණයට පහසුකම් සැලසීම සඳහා රහසිගත ලේඛන, සොරකම් කළ හෝ අනවසරයෙන් ලබාගත් ගමන් ලේඛන දේශසීමා හරහා ගෙනයාමටය. ශ්රී ලාංකික ජාතිකයන් සමහර අවස්ථාවලදී එවැනි ජාලවල ගොදුරු ලෙස මෙන්ම සහභාගිවන්නන් ලෙසද හඳුනාගෙන ඇති අතර, එය රට තුළ බොහෝ දෙනා මුහුණ දෙන සංකීර්ණ සමාජ-ආර්ථික පීඩනයන් පිළිබිඹු කරයි.
- බැංකොක්හි ඩොන් මූවෑං ජාත්යන්තර ගුවන්තොටුපොළේදී තායි ආගමන බලධාරීන් විසින් මෙම මෙහෙයුම සිදු කරන ලදී
- ජාවාරම් නඩුව සම්බන්ධයෙන් අත්අඩංගුවට ගත් අය අතර ශ්රී ලාංකික පවුලක්ද සිටී
- මෙහෙයුම ඉලක්ක කරගත්තේ විදේශ ගමන් බලපත් සහ ගමන් ලේඛන ජාවාරමයි
ශ්රී ලංකාවට ඇති ඇඟවීම්
අනවසර සංක්රමණ ජාලයන් හරහා ශ්රී ලාංකික පුරවැසියන් සූරාකෑම වැළැක්වීම සඳහා ජාත්යන්තර හවුල්කරුවන් සමඟ ශ්රී ලාංකික බලධාරීන් ගෙන යන ප්රයත්නය කෙරෙහි මෙම සිදුවීම නැවත අලුත් අවධානයක් යොමු කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. දේශසීමා ඉක්මවූ අපරාධ මෙහෙයුම්වලට — කැමැත්තෙන් හෝ නොකැමැත්තෙන් — සම්බන්ධ වන්නන් මුහුණ දෙන භයානකත්වය පිළිබඳ දැඩි සිහිකැඳවීමක් ලෙස මෙවැනි නඩු ක්රියාත්මක වේ.
තායි බලධාරීන් විමර්ශන ක්රියාවලිය දිගටම සිදු කරමින් සිටින අතර, ජාවාරම් ජාලයේ සම්පූර්ණ විෂය පථය පිළිබඳ තවත් විස්තර, නඩුව තායි නීති ක්රමය හරහා ඉදිරියට යත්ම ප්රකාශයට පත්වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
ලේඛන ජාවාරම් ජාල ජාත්යන්තර ගමනාගමන මාර්ග සූරාකෑම වළක්වාගැනීම සඳහා ප්රධාන ගුවන්තොටුපොළවල පරීක්ෂා ක්රියාපටිපාටි තීව්ර කිරීමට ශක්තිමත් කැපවීමක් ඇති බව තායි ආගමන නිලධාරීන් පෙන්වා දී ඇත.
රඳවාගත් පවුල සම්බන්ධයෙන් තායිලන්තයේ ශ්රී ලාංකික රාජ්යතාන්ත්රික නියෝජිතයන් තවමත් නිල ප්රකාශයක් නිකුත් කර නොමැත. නඩුව වර්ධනය වත්ම ශ්රී ලාංකික රජය කොන්සියුලර් සහාය ලබා දෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.