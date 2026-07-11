අම්බලන්ගොඩ ප්රාදේශීය සභා සාමාජිකයෙක් අනවසර ගිනි අවියක් සමඟ SJB හෙළිදරව්වෙයි
සමගි ජන බලවේගයට (SJB) අයත් නිල් ස්ථානීය රජයේ නියෝජිතයෙකු අනවසර ගිනි අවියක් සතුව තිබූ බව හදුනාගෙන අත්අඩංගුවට ගෙන ඇතැයි පොලිසිය තහවුරු කළේය.
අත්අඩංගුවට ගැනීම සිදු කළේ ගාල්ල දිස්ත්රික් අපරාධ අංශය විසින් වන අතර, සැකකරු වන්නේ SJB නියෝජනය කරමින් කටයුතු කරන අම්බලන්ගොඩ ප්රාදේශීය සභාවේ වත්මන් සාමාජිකයෙකි.
අත්අඩංගුවට ගැනීමේ විස්තර
ගාල්ල දිස්ත්රික් අපරාධ අංශයේ නිලධාරීන් විසින් සිදු කළ විමර්ශනවල ප්රතිඵලයක් ලෙස අනවසර අවියට හෝ සම්බන්ධ කරගනිමින් එම ප්රාදේශීය සභා සාමාජිකයාට එරෙහිව පියවර ගන්නා ලදී. බලපත්රයක් රහිත ගිනි අවිය සතුව තබාගැනීම සම්බන්ධ සිදුවෙමින් පවතින විමර්ශනය හා සම්බන්ධව ප්රශ්න කිරීම සඳහා ඔහු අත්අඩංගුවට ගෙන රැගෙන ගිය.
නීතිමය කටයුතු
අත්අඩංගුවට ගත් පුද්ගලයාට ශ්රී ලංකාවේ දැඩි ගිනි අවි නීති රීති යටතේ බලපත්රයකින් තොරව ගිනි අවියක් සතුව තබාගැනීම සම්බන්ධ චෝදනා ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතය. ඒ ගිනි අවිය එම දේශපාලනඥයාගේ සතුවට පත් වූ ආකාරය සම්බන්ධ තත්ත්වයන් විමර්ශනය කරමින් පොලිසිය ක්රියාත්මක වන අතර, විමර්ශනය සක්රීය ලෙස ඉදිරියට ගෙන යන බව බලධාරීන් පෙන්වා දී ඇත.
රාජ්ය බලධිකාරී තනතුරුවල සිටින පුද්ගලයන් අතර අනවසර ගිනි අවි පැතිරීම පිළිබඳ කනස්සල්ල කෙරෙහි මෙම සිදුවීම අවධානය යොමු කර ඇත. ශ්රී ලංකා නීතිය ක්රියාත්මක කිරීමේ ආයතන මෑත වසරවලදී රට පුරා බලපත්රයකින් තොර ගිනි අවි මර්දනය තීව්ර කර ඇත.
විමර්ශනය ඉදිරියට ගෙන යනු ලබත්ම නඩුව සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර ලබා ගත හැකි වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.