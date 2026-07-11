Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

අම්බලන්ගොඩ ප්‍රාදේශීය සභා සාමාජිකයෙක් අනවසර ගිනි අවියක් සමඟ SJB හෙළිදරව්වෙයි

11 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
අම්බලන්ගොඩ ප්‍රාදේශීය සභා සාමාජිකයෙක් අනවසර ගිනි අවියක් සමඟ SJB හෙළිදරව්වෙයි

සමගි ජන බලවේගයට (SJB) අයත් නිල් ස්ථානීය රජයේ නියෝජිතයෙකු අනවසර ගිනි අවියක් සතුව තිබූ බව හදුනාගෙන අත්අඩංගුවට ගෙන ඇතැයි පොලිසිය තහවුරු කළේය.

අත්අඩංගුවට ගැනීම සිදු කළේ ගාල්ල දිස්ත්‍රික් අපරාධ අංශය විසින් වන අතර, සැකකරු වන්නේ SJB නියෝජනය කරමින් කටයුතු කරන අම්බලන්ගොඩ ප්‍රාදේශීය සභාවේ වත්මන් සාමාජිකයෙකි.

අත්අඩංගුවට ගැනීමේ විස්තර

ගාල්ල දිස්ත්‍රික් අපරාධ අංශයේ නිලධාරීන් විසින් සිදු කළ විමර්ශනවල ප්‍රතිඵලයක් ලෙස අනවසර අවියට හෝ සම්බන්ධ කරගනිමින් එම ප්‍රාදේශීය සභා සාමාජිකයාට එරෙහිව පියවර ගන්නා ලදී. බලපත්‍රයක් රහිත ගිනි අවිය සතුව තබාගැනීම සම්බන්ධ සිදුවෙමින් පවතින විමර්ශනය හා සම්බන්ධව ප්‍රශ්න කිරීම සඳහා ඔහු අත්අඩංගුවට ගෙන රැගෙන ගිය.

නීතිමය කටයුතු

අත්අඩංගුවට ගත් පුද්ගලයාට ශ්‍රී ලංකාවේ දැඩි ගිනි අවි නීති රීති යටතේ බලපත්‍රයකින් තොරව ගිනි අවියක් සතුව තබාගැනීම සම්බන්ධ චෝදනා ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතය. ඒ ගිනි අවිය එම දේශපාලනඥයාගේ සතුවට පත් වූ ආකාරය සම්බන්ධ තත්ත්වයන් විමර්ශනය කරමින් පොලිසිය ක්‍රියාත්මක වන අතර, විමර්ශනය සක්‍රීය ලෙස ඉදිරියට ගෙන යන බව බලධාරීන් පෙන්වා දී ඇත.

රාජ්‍ය බලධිකාරී තනතුරුවල සිටින පුද්ගලයන් අතර අනවසර ගිනි අවි පැතිරීම පිළිබඳ කනස්සල්ල කෙරෙහි මෙම සිදුවීම අවධානය යොමු කර ඇත. ශ්‍රී ලංකා නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ආයතන මෑත වසරවලදී රට පුරා බලපත්‍රයකින් තොර ගිනි අවි මර්දනය තීව්‍ර කර ඇත.

විමර්ශනය ඉදිරියට ගෙන යනු ලබත්ම නඩුව සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර ලබා ගත හැකි වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

මහ බැංකුවේ ආක්‍රමණශීලී ඩොලර් මිලදී ගැනීම් මධ්‍යයේ ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශ සංචිත ජූනි මාසයේ 6.2%කින් පහළට Sinhala

මහ බැංකුවේ ආක්‍රමණශීලී ඩොලර් මිලදී ගැනීම් මධ්‍යයේ ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශ සංචිත ජූනි මාසයේ 6.2%කින් පහළට

ශ්‍රී ලංකාවේ දළ නිල විදේශ සංචිත 2026 ජූනි මාසයේදී 6.2%කින් පහළ ගොස් ඇති බව නවතම දත්ත පෙන්වා දෙන අතර, දූපත් රාජ්‍යය තම ආර්ථික ය立立ව ගැනීම සඳහා ගමන් කරන මෙහිදී…

11 Jul 2026 Discuss
එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර ප්‍රචණ්ඩත්වය පිළිබඳ දැඩි කනස්සල්ල පළ කරයි Sinhala

එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර ප්‍රචණ්ඩත්වය පිළිබඳ දැඩි කනස්සල්ල පළ කරයි

එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කාර්යාලය ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාරවල මෑතකාලීනව ඇති වූ ප්‍රචණ්ඩත්වය පිළිබඳ දැඩි කනස්සල්ල පළ කරමින්, තත්ත්වය "ඉතා භයාවහ" බව ප්‍රකාශකයකු…

11 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකා බන්ධනාගාරයේ ඇති වූ ප්‍රචණ්ඩත්වයෙන් විසිසය දෙනෙකු මියයයි, පවුල් අඳුරු දුකට පත්වෙයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකා බන්ධනාගාරයේ ඇති වූ ප්‍රචණ්ඩත්වයෙන් විසිසය දෙනෙකු මියයයි, පවුල් අඳුරු දුකට පත්වෙයි

සිර ගෙදර ඇතුළත මාරාන්තික කළඹීමකින් දුසිම් ගණනක් ජීවිත බිලිගනියි අවම වශයෙන් සිරකරුවන් 26 දෙනෙකුගේ ජීවිත බිලිගත් ඛේදජනක බන්ධනාගාර කැරලිගැසීමක් හේතුවෙන් ශ්‍රී…

11 Jul 2026 Discuss