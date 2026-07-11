Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

පුත්තලම වෙරළේදී නාවික හමුදාව හා වෙරළාරක්ෂක බලකාය ඖෂධ හා රූපලාවණ්‍ය ද්‍රව්‍ය ජාවාරම් ජාලයක් හෙළිදරව් කරයි

11 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
පුත්තලම වෙරළේදී නාවික හමුදාව හා වෙරළාරක්ෂක බලකාය ඖෂධ හා රූපලාවණ්‍ය ද්‍රව්‍ය ජාවාරම් ජාලයක් හෙළිදරව් කරයි

ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව හා වෙරළාරක්ෂක බලකාය එක්ව සිදු කළ මෙහෙයුමක් මඟින් වයඹ වෙරළ තීරයේදී ජාවාරම් කරන ලද ඖෂධ හා රූපලාවණ්‍ය නිෂ්පාදන සැලකිය යුතු තොගයක් අත්පත් කර ගැනීමට හැකි වූ බව බලධාරීන් තහවුරු කළහ.

මෙම මෙහෙයුම ජූලි 8 වැනිදා පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කයේ සිනාපඩු වෙරළේදී සිදු කරන ලද අතර, නාවික හා වෙරළාරක්ෂක නිලධාරීන් සම්බන්ධීකරණය කරගත් සෝදිසි මෙහෙයුමක් ක්‍රියාත්මක කිරීමෙන් තහනම් භාණ්ඩ සොයා ගැනීමට සමත් වූහ.

මෙහෙයුම් විස්තර

වයඹ නාවික විධානය යටතේ ක්‍රියාත්මක SLNS තඹපැන්නි නාවික කඳවුරට අනුයුක්ත නාවික නිලධාරීන්, වෙරළාරක්ෂක බලකාය නිලධාරීන් සමඟ එක්ව වෙරළ සෝදිසි මෙහෙයුම සිදු කරමින් නීතිවිරෝධී ගොඩ ගැසීම අවහිර කරන ලදී.

අත්අඩංගුවට ගත් තොගයට විවිධ ඖෂධ නිෂ්පාදන මෙන්ම රූපලාවණ්‍ය භාණ්ඩ ද ඇතුළත් වන අතර, මෙම ද්‍රව්‍ය වෙරළ මාර්ගය ඔස්සේ රටට ජාවාරම් කර ගෙනා බව සැලකේ. එම මාර්ගය කලාපයේ නීතිවිරෝධී ජාවාරමට නිතර භාවිතා වන කොරිඩෝවක් ලෙස බලධාරීන් හඳුනාගෙන ඇත.

අඛණ්ඩ වෙරළාරක්ෂක ක්‍රියාමාර්ග

මෙම මෙහෙයුම, ශ්‍රී ලංකාවේ නාවික හා සමුද්‍රීය ආරක්ෂක හමුදා රටේ දිගු වෙරළ තීරය දිගේ ජාවාරම් ක්‍රියාකාරකම් මැඩලීම සඳහා දරන අඛණ්ඩ උත්සාහය ඉස්මතු කරයි. පුත්තලමේ වෙරළ ප්‍රදේශ ඊට පෙරදීද තහනම් භාණ්ඩ රටට ගෙනඒමට ගොදුරු වන ප්‍රවේශ ස්ථාන ලෙස හඳුනාගෙන ඇත.

අත්අඩංගුවට ගත් භාණ්ඩවල අනුමාන වෙළඳපොළ වටිනාකම බලධාරීන් තවම හෙළිදරව් කර නොමැති අතර, මෙම මෙහෙයුම සම්බන්ධයෙන් අත්අඩංගුවට ගැනීම් සිදු වූයේදැයි ද තහවුරු කර නොමැත. තවදුරටත් විමර්ශන ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතින බව වාර්තා වේ.

ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව පසුගිය මාස කිහිපය තුළ අනෙකුත් නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ආයතන සමඟ ඒකාබද්ධ මුර සංචාර තීව්‍ර කර ඇත. මෙය, මහජන සෞඛ්‍යට තර්ජනයක් විය හැකි නීති විරෝධී ලෙස නියාමනය නොකළ ඖෂධ ඇතුළු භාණ්ඩ නීතිවිරෝධී ලෙස ආනයනය කිරීම වළක්වා ලීමේ පුළුල් ජාතික වැඩසටහනක කොටසක් ලෙස ක්‍රියාත්මක වේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

බ්ලැක්පූල් නර්තන උත්සවයේ ශතවාර්ෂික අවස්ථාවේ ශ්‍රී ලංකාව ඉතිහාසය රචනා කරයි Sinhala

බ්ලැක්පූල් නර්තන උත්සවයේ ශතවාර්ෂික අවස්ථාවේ ශ්‍රී ලංකාව ඉතිහාසය රචනා කරයි

ලෝකයේ වඩාත්ම සැලකිය යුතු තරඟකාරී බෝල්රූම් නර්තන වේදිකාවක් වන කීර්තිමත් බ්ලැක්පූල් නර්තන උත්සවයේ සුවිශේෂී ජයග්‍රහණයක් ළඟා කර ගනිමින්, ශ්‍රී ලංකාව තරඟකාරී…

11 Jul 2026 Discuss
කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළ මාස හයකට අධික කාලයක් පවතින දීර්ඝතම පහත්වීමේ සිට නැවත ඉහළට Sinhala

කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළ මාස හයකට අධික කාලයක් පවතින දීර්ඝතම පහත්වීමේ සිට නැවත ඉහළට

ශ්‍රී ලංකාවේ කොටස් වෙළඳපොළ මෙම සතියේ යළි ජවගත් අතර, 2024 සැප්තැම්බර් මාසයෙන් පසු සිදු වූ දිගූ කාලීනම අඛණ්ඩ පහත්වීමේ ගමනට සමුදෙමින්, කොළඹ කොටස් හුවමාරුවේ ඇදගෙන…

11 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර ප්‍රචණ්ඩත්වය සම්බන්ධයෙන් සත්‍යය හා වගවීම ඉල්ලා සිටින එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කාර්යාලය Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර ප්‍රචණ්ඩත්වය සම්බන්ධයෙන් සත්‍යය හා වගවීම ඉල්ලා සිටින එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කාර්යාලය

මාරාන්තික බන්ධනාගාර සිදුවීම් අනුගාමිව OHCHR සාධාරණත්වය ඉල්ලා සිටී එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කාර්යාලය (OHCHR) ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර පද්ධතිය තුළ ප්‍රචණ්ඩ…

11 Jul 2026 Discuss