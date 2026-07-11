පුත්තලම වෙරළේදී නාවික හමුදාව හා වෙරළාරක්ෂක බලකාය ඖෂධ හා රූපලාවණ්ය ද්රව්ය ජාවාරම් ජාලයක් හෙළිදරව් කරයි
ශ්රී ලංකා නාවික හමුදාව හා වෙරළාරක්ෂක බලකාය එක්ව සිදු කළ මෙහෙයුමක් මඟින් වයඹ වෙරළ තීරයේදී ජාවාරම් කරන ලද ඖෂධ හා රූපලාවණ්ය නිෂ්පාදන සැලකිය යුතු තොගයක් අත්පත් කර ගැනීමට හැකි වූ බව බලධාරීන් තහවුරු කළහ.
මෙම මෙහෙයුම ජූලි 8 වැනිදා පුත්තලම දිස්ත්රික්කයේ සිනාපඩු වෙරළේදී සිදු කරන ලද අතර, නාවික හා වෙරළාරක්ෂක නිලධාරීන් සම්බන්ධීකරණය කරගත් සෝදිසි මෙහෙයුමක් ක්රියාත්මක කිරීමෙන් තහනම් භාණ්ඩ සොයා ගැනීමට සමත් වූහ.
මෙහෙයුම් විස්තර
වයඹ නාවික විධානය යටතේ ක්රියාත්මක SLNS තඹපැන්නි නාවික කඳවුරට අනුයුක්ත නාවික නිලධාරීන්, වෙරළාරක්ෂක බලකාය නිලධාරීන් සමඟ එක්ව වෙරළ සෝදිසි මෙහෙයුම සිදු කරමින් නීතිවිරෝධී ගොඩ ගැසීම අවහිර කරන ලදී.
අත්අඩංගුවට ගත් තොගයට විවිධ ඖෂධ නිෂ්පාදන මෙන්ම රූපලාවණ්ය භාණ්ඩ ද ඇතුළත් වන අතර, මෙම ද්රව්ය වෙරළ මාර්ගය ඔස්සේ රටට ජාවාරම් කර ගෙනා බව සැලකේ. එම මාර්ගය කලාපයේ නීතිවිරෝධී ජාවාරමට නිතර භාවිතා වන කොරිඩෝවක් ලෙස බලධාරීන් හඳුනාගෙන ඇත.
අඛණ්ඩ වෙරළාරක්ෂක ක්රියාමාර්ග
මෙම මෙහෙයුම, ශ්රී ලංකාවේ නාවික හා සමුද්රීය ආරක්ෂක හමුදා රටේ දිගු වෙරළ තීරය දිගේ ජාවාරම් ක්රියාකාරකම් මැඩලීම සඳහා දරන අඛණ්ඩ උත්සාහය ඉස්මතු කරයි. පුත්තලමේ වෙරළ ප්රදේශ ඊට පෙරදීද තහනම් භාණ්ඩ රටට ගෙනඒමට ගොදුරු වන ප්රවේශ ස්ථාන ලෙස හඳුනාගෙන ඇත.
අත්අඩංගුවට ගත් භාණ්ඩවල අනුමාන වෙළඳපොළ වටිනාකම බලධාරීන් තවම හෙළිදරව් කර නොමැති අතර, මෙම මෙහෙයුම සම්බන්ධයෙන් අත්අඩංගුවට ගැනීම් සිදු වූයේදැයි ද තහවුරු කර නොමැත. තවදුරටත් විමර්ශන ක්රියාත්මක වෙමින් පවතින බව වාර්තා වේ.
ශ්රී ලංකා නාවික හමුදාව පසුගිය මාස කිහිපය තුළ අනෙකුත් නීතිය ක්රියාත්මක කිරීමේ ආයතන සමඟ ඒකාබද්ධ මුර සංචාර තීව්ර කර ඇත. මෙය, මහජන සෞඛ්යට තර්ජනයක් විය හැකි නීති විරෝධී ලෙස නියාමනය නොකළ ඖෂධ ඇතුළු භාණ්ඩ නීතිවිරෝධී ලෙස ආනයනය කිරීම වළක්වා ලීමේ පුළුල් ජාතික වැඩසටහනක කොටසක් ලෙස ක්රියාත්මක වේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.