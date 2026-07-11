Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ගිනි නිවීමේ හදිසි ඇමතුම් මාර්ගය අක්‍රියයි — ජනතාවට 117 අමතන ලෙස උපදෙස්

11 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ගිනි නිවීමේ හදිසි ඇමතුම් මාර්ගය අක්‍රියයි — ජනතාවට 117 අමතන ලෙස උපදෙස්

ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට ගිනි නිවීමේ බ්‍රිගේඩයේ හදිසි ඇමතුම් මාර්ගය තාවකාලිකව අක්‍රිය වී ඇති බව දැනුම් දෙමින් ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය (DMC) හදිසි රාජ්‍ය නිවේදනයක් නිකුත් කර ඇත.

ප්‍රාථමික හදිසි ඇමතුම් මාර්ගය දැනට ලබා ගත නොහැකි බැවින්, හදිසි ඇමතුම් මාර්ගය නැවත සාමාන්‍ය තත්ත්වයට පත් වනතෙක් ගිනි හා සම්බන්ධ ඕනෑම හදිසි අවස්ථාවකදී විකල්ප හදිසි අංකය වන 117 භාවිත කරන ලෙස බලධාරීන් ජනතාවට අවධාරනය කරයි.

ජනතාව දැනගත යුතු කරුණු

  • ගිනි නිවීමේ බ්‍රිගේඩයේ සාමාන්‍ය හදිසි ඇමතුම් මාර්ගය තාවකාලිකව ලබා ගත නොහැක.
  • විකල්ප හදිසි ඇමතුම් අංකය 117 වේ.
  • මෙම බාධාව ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය විසින් නිල වශයෙන් තහවුරු කර ඇත.
මෙම කාලය තුළ ගිනි හෝ ඊට සම්බන්ධ හදිසි අවස්ථාවකදී 117 අංකය ඔබගේ ජංගම දුරකථනයේ සුරැකිගෙන වහාම භාවිත කරන ලෙස ජනතාවට තදින්ම නිර්දේශ කෙරේ.

සූදානම් ව සිටින්න

මෙම බාධාව කොපමණ කාලයක් පවතිනු ඇත්දැයි බලධාරීන් තවම දන්වා නොමැත. මේ අතරතුර, දිවයිනේ සියලු පදිංචිකරුවන් දැඩි අවධානයෙන් සිටින ලෙසත්, මෙම තාවකාලික විකල්ප අංකය පිළිබඳ දැනුවත්භාවය පවුලේ අය, මිතුරන් සහ අසල්වැසියන් අතර පතුරවන ලෙසත් ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය ඉල්ලා සිටී.

ගිනි නිවීමේ බ්‍රිගේඩයේ හදිසි ඇමතුම් මාර්ගය නැවත සේවයට එකතු වන්නේ කවදාදැයි දැනගැනීම සඳහා ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයේ නිල නිවේදන නිරීක්ෂණය කරන ලෙස ජනතාවට දැනුම් දෙනු ලැබේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ලෝකයේ ප්‍රමුඛතම අඩු වියදම් සංචාරක ගමනාන්ත අතරට ශ්‍රී ලංකාව ද ඇතුළත් වෙයි — 2026 ගිම්හාන සංචාරකයෝ දැරිය හැකි සුඛෝපභෝගිත්වය සොයයි Sinhala

ලෝකයේ ප්‍රමුඛතම අඩු වියදම් සංචාරක ගමනාන්ත අතරට ශ්‍රී ලංකාව ද ඇතුළත් වෙයි — 2026 ගිම්හාන සංචාරකයෝ දැරිය හැකි සුඛෝපභෝගිත්වය සොයයි

2026 ගිම්හාන සෘතුව සඳහා ලෝකයේ වඩාත්ම දැරිය හැකි සහ ඵලදායී සංචාරක ගමනාන්ත අතරට ශ්‍රී ලංකාව ද ඇතුළත් වී ඇති අතර, සාම්ප්‍රදායික නිවාඩු කේන්ද්‍රස්ථානවල ඉහළ මිල…

11 Jul 2026 Discuss
වේගවත් පන්දු යවන්නා ෂාපූර් සාද්රාන්ගේ අභාවයෙන් ඇෆ්ගන් ක්‍රිකට් ශෝකයට Sinhala

වේගවත් පන්දු යවන්නා ෂාපූර් සාද්රාන්ගේ අභාවයෙන් ඇෆ්ගන් ක්‍රිකට් ශෝකයට

ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්ෂේත්‍රයේ ඇෆ්ගනිස්ථානයේ සුවිශේෂ නැගීසිටීමට මුල්වූ පුරෝගාමී චරිතයක් වූ හිටපු වේගවත් පන්දු යවන්නා ෂාපූර් සාද්රාන්ගේ අභාවයත් සමඟ ඇෆ්ගනිස්ථාන්…

11 Jul 2026 Discuss
චීන සබඳතා හා මුදල් ප්‍රේෂණ ආර්ථිකය හසාගනිද්දී සංචාරක ආදායම පහළ ගිය නමුත් ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශ විනිමය ස්ථාවරව පවතී Sinhala

චීන සබඳතා හා මුදල් ප්‍රේෂණ ආර්ථිකය හසාගනිද්දී සංචාරක ආදායම පහළ ගිය නමුත් ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශ විනිමය ස්ථාවරව පවතී

2026 ජූනි මාසයේදී ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශ විනිමය තත්ත්වය ශක්තිමත් බවක් පෙන්නුම් කළේය. එම කාලය තුළ සංචාරක ආදායම සැලකිය යුතු ලෙස අඩුවීමක් වාර්තා කළ නමුත්, ඉහළ යන…

11 Jul 2026 Discuss