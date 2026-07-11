ගිනි නිවීමේ හදිසි ඇමතුම් මාර්ගය අක්රියයි — ජනතාවට 117 අමතන ලෙස උපදෙස්
ශ්රී ලාංකිකයන්ට ගිනි නිවීමේ බ්රිගේඩයේ හදිසි ඇමතුම් මාර්ගය තාවකාලිකව අක්රිය වී ඇති බව දැනුම් දෙමින් ආපදා කළමනාකරණ මධ්යස්ථානය (DMC) හදිසි රාජ්ය නිවේදනයක් නිකුත් කර ඇත.
ප්රාථමික හදිසි ඇමතුම් මාර්ගය දැනට ලබා ගත නොහැකි බැවින්, හදිසි ඇමතුම් මාර්ගය නැවත සාමාන්ය තත්ත්වයට පත් වනතෙක් ගිනි හා සම්බන්ධ ඕනෑම හදිසි අවස්ථාවකදී විකල්ප හදිසි අංකය වන 117 භාවිත කරන ලෙස බලධාරීන් ජනතාවට අවධාරනය කරයි.
ජනතාව දැනගත යුතු කරුණු
- ගිනි නිවීමේ බ්රිගේඩයේ සාමාන්ය හදිසි ඇමතුම් මාර්ගය තාවකාලිකව ලබා ගත නොහැක.
- විකල්ප හදිසි ඇමතුම් අංකය 117 වේ.
- මෙම බාධාව ආපදා කළමනාකරණ මධ්යස්ථානය විසින් නිල වශයෙන් තහවුරු කර ඇත.
මෙම කාලය තුළ ගිනි හෝ ඊට සම්බන්ධ හදිසි අවස්ථාවකදී 117 අංකය ඔබගේ ජංගම දුරකථනයේ සුරැකිගෙන වහාම භාවිත කරන ලෙස ජනතාවට තදින්ම නිර්දේශ කෙරේ.
සූදානම් ව සිටින්න
මෙම බාධාව කොපමණ කාලයක් පවතිනු ඇත්දැයි බලධාරීන් තවම දන්වා නොමැත. මේ අතරතුර, දිවයිනේ සියලු පදිංචිකරුවන් දැඩි අවධානයෙන් සිටින ලෙසත්, මෙම තාවකාලික විකල්ප අංකය පිළිබඳ දැනුවත්භාවය පවුලේ අය, මිතුරන් සහ අසල්වැසියන් අතර පතුරවන ලෙසත් ආපදා කළමනාකරණ මධ්යස්ථානය ඉල්ලා සිටී.
ගිනි නිවීමේ බ්රිගේඩයේ හදිසි ඇමතුම් මාර්ගය නැවත සේවයට එකතු වන්නේ කවදාදැයි දැනගැනීම සඳහා ආපදා කළමනාකරණ මධ්යස්ථානයේ නිල නිවේදන නිරීක්ෂණය කරන ලෙස ජනතාවට දැනුම් දෙනු ලැබේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.