Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකා බන්ධනාගාරයක සිදු වූ නිර්දය ප්‍රහාරයකින් බන්ධනාගාර නිලධාරීන් දෙදෙනෙකු මරුට

10 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකා බන්ධනාගාරයක සිදු වූ නිර්දය ප්‍රහාරයකින් බන්ධනාගාර නිලධාරීන් දෙදෙනෙකු මරුට

ශ්‍රී ලංකා බන්ධනාගාර පද්ධතිය කොළඹ කළ අමානුෂික ප්‍රචණ්ඩත්වය

ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර පද්ධතිය තුළ සිදු වූ ප්‍රචණ්ඩ ප්‍රහාරයකින් බන්ධනාගාර නිලධාරීන් දෙදෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත් වී ඇති අතර, මෙම සිදුවීම රට පුරා කම්පනයක් ඇති කරමින් සම්පූර්ණ පරීක්ෂණයක් පිළිබඳ හදිසි ඉල්ලීම් මතු කර තිබේ.

ප්‍රචණ්ඩ ප්‍රහාරයකින් නිලධාරීන් දෙදෙනෙකු මියයයි

සේවා කාලයේ සිටි එම නිලධාරීන් දෙදෙනා ප්‍රාණඝාතකාරී පහරදීමකට ලක් කරන ලදී. අතිශයින් කෲර ලෙස සිදු වූ බවට විස්තර කරනු ලබන මෙම ප්‍රහාරය, දිවයිනේ සියලු බන්ධනාගාරවල සේවය කරන නිලධාරීන්ගේ ආරක්ෂාව සහ සුරක්ෂිතතාව පිළිබඳව බරපතල ප්‍රශ්න මතු කර ඇත.

බලධාරීන් මෙම මරණ සිදුවීම් තහවුරු කර ඇති අතර, වගකිව යුත්තන් හඳුනා ගැනීමටත් සිදුවීම වටා ඇති සම්පූර්ණ තත්ත්වය තීරණය කිරීමටත් පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කර ඇති බව ප්‍රකාශ කර ඇත. ප්‍රහාරය සිදු කර ඇත්තේ ඉතා දැඩි බලයකින් බව පෙනෙන අතර, ඒ හේතුවෙන් සෙසු නිලධාරීන් සහ බන්ධනාගාර පරිපාලනය දැඩි කම්පනයට පත් වී ඇත.

වගවීම සහ ප්‍රතිසංස්කරණ සඳහා ඉල්ලීම්

මෙම ඝාතන, බන්ධනාගාර සේවා සංගම් සහ නිලධාරීන්ගේ දැඩි හෙළාදැකීමට ලක් වී ඇති අතර, ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර ආයතනවල සේවය කරන්නන් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ක්ෂණික ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා ලෙස ඉල්ලා සිටිති. බන්ධනාගාර නිලධාරීන්ගේ නියෝජිතයන් දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ, නිලධාරීන් රාජ්‍ය සිරකරු ප්‍රචණ්ඩත්වයට ගොදුරු වීමට හේතු වන ජනකාය හිඟය, අධික ජනාකීර්ණය සහ ناکාficient ආරක්ෂක ක්‍රමෝපායයන් පිළිබඳ සැලකිල්ල ප්‍රකාශ කර ඇත.

බන්ධනාගාර නිලධාරීන්ගේ ආරක්ෂාව ජාතික හදිසි කරුණක් ලෙස සැලකිය යුතුය. මෙම අමානුෂික ක්‍රියාව සිදු කළ අය නීතියේ සම්පූර්ණ බලය ඉදිරියේ ඉදිරිපත් කළ යුතුය.

ප්‍රහාරයට පෙර සිදු වූ සිදුවීම් පිළිබඳ පැහැදිලි චිත්‍රයක් ස්ථාපිත කිරීම සඳහා නීතිය බලාත්මක කිරීමේ ආයතන දැනට කටයුතු කරමින් සිටී. පරීක්ෂණයට අදාළ ඕනෑම තොරතුරු ඇති පුද්ගලයන් ප්‍රමාදයකින් තොරව ඉදිරිපත් වන ලෙස බලධාරීන් ඉල්ලා සිටී.

පුළුල් ආරක්ෂක ගැටළුවක්

මෙම ඛේදජනක සිදුවීම, ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර නිලධාරීන් දිනපතා සේවය කරන ඉතා අභියෝගාත්මක පරිසරය නැවත වරක් ඉස්මතු කරයි. රටේ බන්ධනාගාරවල අධික ජනාකීර්ණය සහ සම්පත් හිඟකම් දිගින් දිගටම පවතින අතර, විශේෂඥයන් සහ සංගම් යන දෙඅංශයම, රැකියා නිලධාරීන්ගේ ජීවිත ආරක්ෂා කිරීමට සහ බන්ධනාගාර පහසුකම්වල සාමය පවත්වාගැනීමට අර්ථවත් ප්‍රතිසංස්කරණ ප්‍රමුඛ කිරීමට රජයෙන් ඉල්ලා සිටිති.

පරීක්ෂණය ඉදිරියට ගෙන යනු ලබන විට, වින්දිතයන්ගේ සහ සැකකරුවන්ගේ අනන්‍යතාවය පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර බලධාරීන් විසින් නිකුත් කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

JVP බුද්ධිමය දේපළ විවාදයේදී වීරවංශට එරෙහිව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය තීරණය ලබාදේ Sinhala

JVP බුද්ධිමය දේපළ විවාදයේදී වීරවංශට එරෙහිව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය තීරණය ලබාදේ

ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ (JVP) මහලේකම් තිල්වින් සිල්වාගේ බුද්ධිමය දේපළ අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් හිටපු ඇමති විමල් වීරවංශ විසින් රුපියල් මිලියනයක…

10 Jul 2026 Discuss
ඩෙංගු රෝගීන් 65,000 ඉක්මවීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකා විශ්වවිද්‍යාල දොරවල් වසා අන්තර්ජාල ඉගෙනුමට මාරු වෙයි Sinhala

ඩෙංගු රෝගීන් 65,000 ඉක්මවීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකා විශ්වවිද්‍යාල දොරවල් වසා අන්තර්ජාල ඉගෙනුමට මාරු වෙයි

දිවයිනේ ඩෙංගු රෝගීන් සංඛ්‍යාව 65,000 ඉක්මවීමත් සමඟ, ශ්‍රී ලංකාවේ විශ්වවිද්‍යාල භෞතික පරිශ්‍ර වසා දමා අන්තර්ජාල ඉගෙනුම් ක්‍රමවේදයට මාරු වීමට සිදු වී ඇත.…

10 Jul 2026 Discuss
ඊශ්‍රායලයට රැකියා සොයන සේවකයින් රවට්ටන අනවසර තරඟකාර වංචාවලට එරෙහිව රජය අනතුරු අඟවයි Sinhala

ඊශ්‍රායලයට රැකියා සොයන සේවකයින් රවට්ටන අනවසර තරඟකාර වංචාවලට එරෙහිව රජය අනතුරු අඟවයි

ඊශ්‍රායලයේ රැකියා අපේක්ෂා කරන පුද්ගලයින්ගෙන් රුපියල් මිලියන 4 සිට මිලියන 4.5 දක්වා අධික ගාස්තු අය කරන බවට වාර්තා වන බලපත්‍ර රහිත තරඟකාරයින්ගේ උගුලට අසුවෙන්නේ…

10 Jul 2026 Discuss