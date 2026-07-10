JVP බුද්ධිමය දේපළ විවාදයේදී වීරවංශට එරෙහිව ශ්රේෂ්ඨාධිකරණය තීරණය ලබාදේ
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ (JVP) මහලේකම් තිල්වින් සිල්වාගේ බුද්ධිමය දේපළ අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් හිටපු ඇමති විමල් වීරවංශ විසින් රුපියල් මිලියනයක වන්දියක් ගෙවිය යුතු බව නියම කළ කොළඹ වාණිජ මහාධිකරණ තීරණය ශ්රී ලංකාවේ ශ්රේෂ්ඨාධිකරණය විසින් තහවුරු කර ඇත.
අධිකරණය මූල නියෝගය තහවුරු කරයි
මෙම ඓතිහාසික තීරණය බදාදා (9) දින විනිසුරුවරුන් තිදෙනෙකුගෙන් සමන්විත ශ්රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරු මණ්ඩලය විසින් ප්රකාශයට පත් කරන ලද අතර, එය පහළ අධිකරණයේ පූර්ව තීරණය හිටපු ඇමතිවරයාට එරෙහිව තහවුරු කරන ලදී. JVP හි ඉහළ නිලධාරියාට අයත් බුද්ධිමය දේපළ අනවසරයෙන් භාවිතා කිරීම කේන්ද්ර කොටගත් නීතිමය ආරවුලකට නිමාවක් සනිටුහන් කරමින් මෙම තීරණය ලැබිණ.
නඩුවේ පසුබිම
මෙම නඩුව ආරම්භ වූයේ කොළඹ වාණිජ මහාධිකරණයෙනි. එම අධිකරණය විසින් ඊට පෙර තිල්වින් සිල්වාගේ බුද්ධිමය දේපළ අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය කිරීමේ වරද වීරවංශ සම්බන්ධයෙන් සනාථ කර, JVP මහලේකම්වරයාට රුපියල් මිලියනයක වන්දියක් ගෙවන ලෙස නියෝග කරන ලදී. ඉන් අනතුරුව වීරවංශ විසින් එම තීරණයට අභියෝග කළ නමුත් ශ්රේෂ්ඨාධිකරණය ඔහුගේ අභියාචනය තරයේ ප්රතික්ෂේප කරමින් මූල නියෝගය බලාත්මක බව තහවුරු කර ඇත.
තීරණයේ වැදගත්කම
විශේෂයෙන් රටේ දේශපාලන පරිසරය තුළ ශ්රී ලාංකේය නීතිය යටතේ බුද්ධිමය දේපළ ආරක්ෂාව සුරැකීමේ වැදගත් තහවුරු කිරීමක් ලෙස මෙම නියායන්තය සැලකේ. දේශපාලන තත්ත්වය කුමක් වුවත්, එවැනි අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් රාජ්ය පුද්ගලයන් වගකිව යුතු කිරීමට අධිකරණ ආයතනය සූදානම් බව ඉන් අවධාරණය වේ.
ශ්රී ලංකාවේ කැපී පෙනෙන හා බොහෝ විට මතභේදාත්මක දේශපාලන චරිතයක් වන විමල් වීරවංශ, JVP සහ එහි සම්බන්ධිත දේශපාලන ආයතන සමඟ දීර්ඝකාලීන ප්රතිවාදියෙකු ලෙස සිටී. ශ්රී ලංකාවේ පුළුල් දේශපාලන පරිසරය තුළ සැලකිය යුතු වෙනස්කම් සිදුවෙමින් පවතින මෙවන් කාලයක, මෙම තීරණය ඔහුගේ දේශපාලන ප්රතිරූපයට කැපී පෙනෙන නීතිමය පසුබැස්මක් එක් කරයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.