ශ්රී ලංකාවේ වඩාත්ම අපේක්ෂිත පලාගිය අපරාධකරු විදේශීය රහස් ස්ථානයකින් ජාත්යන්තර අපරාධ ජාලයක් මෙහෙයවයි
ශ්රී ලංකාවේ වඩාත්ම අපේක්ෂිත පලාගිය අපරාධකරු විදේශයක නිර්වාසිතව සිටිමින් සංකීර්ණ ජාත්යන්තර අපරාධ ජාලයක් ස්ථාපිත කර ඇති බව වාර්තා වන අතර, මෙය දේශීය නීතිය ක්රියාත්මක කරන නිලධාරීන් සහ ජාතික ආරක්ෂක නිලධාරීන් අතර දැඩි කනස්සල්ලට තුඩු දී ඇත.
ශ්රී ලංකාවේ අධිකරණ බලය ඉක්මවා කටයුතු කිරීම
අත්අඩංගුවට ගැනීමෙන් මිදීම සඳහා ශ්රී ලංකාවෙන් පලා ගිය මෙම අපරාධකරු, රටවල් කිහිපයක් හරහා විහිදෙන අපරාධ මෙහෙයුම් සම්බන්ධීකරණය කිරීමට තම විදේශීය රැඳීමේ ස්ථානය භාවිතා කර ඇති බව චෝදනා එල්ල වී ඇත. ශ්රී ලංකාවෙන් ශාරීරිකව ඈත්ව සිටියද, ශ්රී ලංකාව තුළ අපරාධ ජාල මත ඔහුගේ බලපෑම ශක්තිමත්ව පවතින අතර ඉදිරියටත් වර්ධනය වෙමින් ඇතැයි විමර්ශකයන් විශ්වාස කරයි.
ශ්රී ලංකා බලධාරීන්ගේ අතක් නොදිවෙන ස්ථානයක සිටිමින් අනවසර කටයුතු පිළිබඳ විධානය හා පාලනය පවත්වා ගැනීමේ මෙම පුද්ගලයාගේ හැකියාව ගැන ආරක්ෂක නිලධාරීන් ක්රමයෙන් සංවේදී වෙමින් සිටිති. කුඩා රටවලට ජාත්යන්තර අපරාධ ගිනිකෙළිය ඉදිරිපත් කරන වර්ධනමාන අභියෝගය මෙම සිද්ධිය ඉස්මතු කරයි.
දේශ සීමා හරහා ගොඩනඟන ලද ජාලයක්
බලධාරීන්ට ලැබී ඇති තොරතුරු අනුව, මෙම පලාගිය අපරාධකරු බහු අධිකරණ බල ප්රදේශවල අපරාධ අංශ සමඟ සම්බන්ධතා වර්ධනය කර ගනිමින්, දුරස්ථව මෙහෙයුම් මෙහෙයවීම සඳහා නූතන සන්නිවේදන තාක්ෂණයන් උපයෝගී කරගෙන ඇත. මෙම දේශ සීමා හරහා ව්යාප්ත ව්යූහය, දේශීය නීතිය ක්රියාත්මක කරන ආයතනවලට ජාලය ඩිශ්මෑන්ට් කිරීම සැලකිය යුතු ලෙස දුෂ්කර කර ඇත.
- සැකකරු සංකේතාත්මක සන්නිවේදන මාර්ග ඔස්සේ කටයුතු සම්බන්ධීකරණය කරන බව විශ්වාස කෙරේ
- ශ්රී ලංකාව තුළ ක්රියාත්මක අපරාධ සහකරුවන් විදේශයෙන් උපදෙස් ලබාගන්නා බව වාර්තා වේ
- ජාලය හා සම්බන්ධ මූල්ය ගනුදෙනු රටවල් කිහිපයක් හරහා ගමන් කරන බව විශ්වාස කෙරේ
බලධාරීන් මත පීඩනය වැඩිවේ
මෙම හෙළිදරව්ව, පලාගිය අපරාධකරු නීතියට යටත් කිරීම සඳහා ජාත්යන්තර සහයෝගිතාව ලබා ගැනීමට ශ්රී ලංකා නීතිය ක්රියාත්මක කරන ආයතන මත පීඩනය තීව්ර කර ඇත. රටවල් අතර ප්රේෂිත ගිවිසුම් සහ අන්යෝන්ය නීතිමය සහය ගිවිසුම්, සැකකරු අත්අඩංගුවට ගැනීමේ ඕනෑම ප්රයත්නයකදී තීරණාත්මක මෙවලම් බවට පත්වනු ඇතැයි නීති විශේෂඥයන් පෙන්වා දී ඇත.
විදේශයෙන් සිට මෙහෙයුම් සංවිධානය කිරීම දිගටම කරගෙන යන අවශ්ය අපරාධකරුවන්ගේ හැකියාව, නූතන නීතිය ක්රියාත්මක කිරීමට ඉදිරිපත් කරන වඩාත් බරපතළ අභියෝගයන්ගෙන් එකක් වන අතර, විශේෂයෙන් සංකීර්ණ ජාත්යන්තර නීතිමය රාමු හරහා ගමන් කරන රටවලට මෙය දැඩිව බලපායි.
ශ්රී ලංකා බලධාරීන් මෙතෙක් පුද්ගලයා සොයා ගැනීමට සහ ප්රේෂිත කිරීමට ගනු ලබන නිශ්චිත පියවර පිළිබඳ සවිස්තරාත්මක රාජ්ය ප්රකාශයක් නිකුත් කර නොමැත. කෙසේ වෙතත්, විමර්ශනයට සමීප ආරංචි මාර්ග ප්රකාශ කරන්නේ විදේශීය සගයන් සමඟ සම්බන්ධීකරණය සක්රීයව සිදු වෙමින් ඇති බවයි.
ජාතික ආරක්ෂාවට වර්ධනමාන තර්ජනයක්
මෙම සිද්ධිය හුදකලා නොවේ. කලාපය පුරා, භූගෝලීය දේශ සීමා වෙනත් රටවල ආරක්ෂිත රැකවරණවලින් ක්රියාත්මක වන පුද්ගලයන් විසින් මෙහෙයවනු ලබන සංවිධිත අපරාධ ව්යවසායවලට එරෙහිව ස්වල්ප ආරක්ෂාවක් ලබා දෙන බව නීතිය ක්රියාත්මක කරන ආයතන වටහා ගනිමින් සිටිති.
ශ්රී ලංකාව සම්බන්ධයෙන් ගත් කල, අපරාධ ජාල ඓතිහාසිකව මත්ද්රව්ය ජාවාරම, බලහත්කාරයෙන් මුදල් කඩිනම් කිරීම සහ අනෙකුත් බරපතළ වරදවල් හා සම්බන්ධ වී ඇති මෙරට, විදේශයෙන් ඉහළ දේශපාලන සැලකිල්ලකට ලක් වූ පලාගිය අපරාධකරුවකු දිගින් දිගටම ක්රියාත්මක වීම, රටේ ආ
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.