විපක්ෂය විසින් අධිකරණ ඇමති හර්ෂණට එරෙහිව අවිශ්වාස විමසුමක් ඉදිරිපත් කෙරේ
විපක්ෂ නායක සජිත් ප්රේමදාස මහතා, සිය සෙසු විපක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රීවරුන් සමඟ එක්ව අධිකරණ ඇමති හර්ෂණට එරෙහිව අවිශ්වාස විමසුමක් (NCM) නිල වශයෙන් අත්සන් කර ඇති අතර, මෙය ශ්රී ලංකාවේ පාර්ලිමේන්තුවේ දේශපාලන 緊张තතාව සැලකිය යුතු ලෙස උත්සන්න වීමක් ලෙස සලකනු ලැබේ.
එක්සත් විපක්ෂ පෙරමුණක්
ප්රේමදාස මහතා විසින් විපක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රීවරුන් කණ්ඩායමක් සමඟ ඒකාබද්ධව අත්සන් කරන ලද මෙම විමසුම, අධිකරණ ඇමතිවරයාගේ හැසිරීම හා ධූර කාලය ප්රශ්න කිරීම සඳහා විපක්ෂය ගනු ලබන සම්බන්ධීකරණ ප්රයත්නයක් පිළිබඳ සංඥාවක් ලබා දෙයි. අත්සන් කිරීම පාර්ලිමේන්තුව තුළදීම සිදු වූ අතර, ඒ හරහා විපක්ෂ නීති සම්පාදකයන් මෙම කරුණ කෙතරම් බැරෑරුම්ව සලකනු ලබන්නේ දැයි ඉස්මතු වේ.
අවිශ්වාස විමසුමක් යනු විපක්ෂ මන්ත්රීවරුන්ට ලබා ගත හැකි සබළම පාර්ලිමේන්තු උපකරණයකි; නිශ්චිත ඇමතිවරයෙකුට තම රාජකාරි ඉටු කිරීමේ හැකියාව සම්බන්ධයෙන් සභාවේ විශ්වාසය නැති වී ඇති බව ප්රකාශ කිරීමේ නිල ක්රමවේදය එය වේ.
දේශපාලන ඇඟවුම්
මෙම පියවර නිසා අධිකරණ අමාත්යාංශය කෙරෙහි දැඩි අවධානය යොමු වනු ඇති බවත්, විපක්ෂයේ උත්සුකතාවලට ප්රතිචාර දැක්වීම සඳහා පාලන පරිපාලනය මෙන් ම රජය ද පීඩනයට ලක් වනු ඇති බවත් අපේක්ෂා කෙරේ. විමසුමට ප්රමාණවත් පාර්ලිමේන්තු සහාය ලැබෙන්නේ නම්, ඇමතිවරයාගේ කාර්ය සාධනය හා ධූරයට සුදුසු බව පිළිබඳව සභාතලයේ සම්පූර්ණ විවාදයක් ඇති විය හැකිය.
ශ්රී ලංකාවේ පාර්ලිමේන්තු නීතිරීතිවලට අනුව, අවිශ්වාස විමසුමක් නිල වශයෙන් ඉදිරිපත් කර විවාද කිරීමට පෙර ප්රමාණවත් අත්සන් සංඛ්යාවක් ලබා ගැනීම අනිවාර්ය වේ. විපක්ෂයේ සාමූහික සහාය දැක්වීම හරහා, ඔවුන්ගේ පෙළේ ඇතුළත් මෙම විමසුම සැලකිය යුතු බලයක් දරන බව පෙනී යයි.
පුළුල් දේශපාලන පසුබිම
පාලනය, වගවීම හා අධිකරණ පරිපාලනය සම්බන්ධ කරුණු ඔස්සේ රජය හා විපක්ෂය නිතර ගැටුම්වලට මුහුණ දෙමින් සිටින, දැනටමත් උද්දීපිත දේශපාලන වාතාවරණයක් මැද මෙම වර්ධනය සිදු වේ. විශේෂයෙන් ම, නීතියේ ආධිපත්යය රැකීමේ කේන්ද්රීය භූමිකාව දරන අධිකරණ ඇමතිවරයා ඉලක්ක කර ගැනීම, විපක්ෂයේ ව්යාපාරයට තියුණු මානයක් එක් කරයි.
රජය මෙම විමසුමට ප්රතිචාර දක්වන ආකාරය සහ එය පාර්ලිමේන්තු සභාතලයේ ඉදිරියට ගෙන යාමට ප්රමාණවත් සහාය දිනා ගත හැකිද යන්න දේශපාලන විශ්ලේෂකයන් සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.