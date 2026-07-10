Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

විපක්ෂය විසින් අධිකරණ ඇමති හර්ෂණට එරෙහිව අවිශ්වාස විමසුමක් ඉදිරිපත් කෙරේ

10 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
විපක්ෂය විසින් අධිකරණ ඇමති හර්ෂණට එරෙහිව අවිශ්වාස විමසුමක් ඉදිරිපත් කෙරේ

විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා, සිය සෙසු විපක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් සමඟ එක්ව අධිකරණ ඇමති හර්ෂණට එරෙහිව අවිශ්වාස විමසුමක් (NCM) නිල වශයෙන් අත්සන් කර ඇති අතර, මෙය ශ්‍රී ලංකාවේ පාර්ලිමේන්තුවේ දේශපාලන 緊张තතාව සැලකිය යුතු ලෙස උත්සන්න වීමක් ලෙස සලකනු ලැබේ.

එක්සත් විපක්ෂ පෙරමුණක්

ප්‍රේමදාස මහතා විසින් විපක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් කණ්ඩායමක් සමඟ ඒකාබද්ධව අත්සන් කරන ලද මෙම විමසුම, අධිකරණ ඇමතිවරයාගේ හැසිරීම හා ධූර කාලය ප්‍රශ්න කිරීම සඳහා විපක්ෂය ගනු ලබන සම්බන්ධීකරණ ප්‍රයත්නයක් පිළිබඳ සංඥාවක් ලබා දෙයි. අත්සන් කිරීම පාර්ලිමේන්තුව තුළදීම සිදු වූ අතර, ඒ හරහා විපක්ෂ නීති සම්පාදකයන් මෙම කරුණ කෙතරම් බැරෑරුම්ව සලකනු ලබන්නේ දැයි ඉස්මතු වේ.

අවිශ්වාස විමසුමක් යනු විපක්ෂ මන්ත්‍රීවරුන්ට ලබා ගත හැකි සබළම පාර්ලිමේන්තු උපකරණයකි; නිශ්චිත ඇමතිවරයෙකුට තම රාජකාරි ඉටු කිරීමේ හැකියාව සම්බන්ධයෙන් සභාවේ විශ්වාසය නැති වී ඇති බව ප්‍රකාශ කිරීමේ නිල ක්‍රමවේදය එය වේ.

දේශපාලන ඇඟවුම්

මෙම පියවර නිසා අධිකරණ අමාත්‍යාංශය කෙරෙහි දැඩි අවධානය යොමු වනු ඇති බවත්, විපක්ෂයේ උත්සුකතාවලට ප්‍රතිචාර දැක්වීම සඳහා පාලන පරිපාලනය මෙන් ම රජය ද පීඩනයට ලක් වනු ඇති බවත් අපේක්ෂා කෙරේ. විමසුමට ප්‍රමාණවත් පාර්ලිමේන්තු සහාය ලැබෙන්නේ නම්, ඇමතිවරයාගේ කාර්ය සාධනය හා ධූරයට සුදුසු බව පිළිබඳව සභාතලයේ සම්පූර්ණ විවාදයක් ඇති විය හැකිය.

ශ්‍රී ලංකාවේ පාර්ලිමේන්තු නීතිරීතිවලට අනුව, අවිශ්වාස විමසුමක් නිල වශයෙන් ඉදිරිපත් කර විවාද කිරීමට පෙර ප්‍රමාණවත් අත්සන් සංඛ්‍යාවක් ලබා ගැනීම අනිවාර්ය වේ. විපක්ෂයේ සාමූහික සහාය දැක්වීම හරහා, ඔවුන්ගේ පෙළේ ඇතුළත් මෙම විමසුම සැලකිය යුතු බලයක් දරන බව පෙනී යයි.

පුළුල් දේශපාලන පසුබිම

පාලනය, වගවීම හා අධිකරණ පරිපාලනය සම්බන්ධ කරුණු ඔස්සේ රජය හා විපක්ෂය නිතර ගැටුම්වලට මුහුණ දෙමින් සිටින, දැනටමත් උද්දීපිත දේශපාලන වාතාවරණයක් මැද මෙම වර්ධනය සිදු වේ. විශේෂයෙන් ම, නීතියේ ආධිපත්‍යය රැකීමේ කේන්ද්‍රීය භූමිකාව දරන අධිකරණ ඇමතිවරයා ඉලක්ක කර ගැනීම, විපක්ෂයේ ව්‍යාපාරයට තියුණු මානයක් එක් කරයි.

රජය මෙම විමසුමට ප්‍රතිචාර දක්වන ආකාරය සහ එය පාර්ලිමේන්තු සභාතලයේ ඉදිරියට ගෙන යාමට ප්‍රමාණවත් සහාය දිනා ගත හැකිද යන්න දේශපාලන විශ්ලේෂකයන් සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාව හයිටියේ කල්ලි ප්‍රචණ්ඩත්වයට එරෙහිව සටන් වැදෙන එක්සත් ජාතීන්ගේ අනුහසින් පිහිටුවන ලද්ද ජාත්‍යන්තර ආරක්ෂක බලකායට එක්වෙයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව හයිටියේ කල්ලි ප්‍රචණ්ඩත්වයට එරෙහිව සටන් වැදෙන එක්සත් ජාතීන්ගේ අනුහසින් පිහිටුවන ලද්ද ජාත්‍යන්තර ආරක්ෂක බලකායට එක්වෙයි

ශ්‍රී ලංකාව ගෝලීය ආරක්ෂක වේදිකාවට පිය නගයි ශ්‍රී ලංකාව, හයිටියේ පාහේ ව්‍යසනකාරී කල්ලි අර්බුදයට මුහුණ දීම සඳහා යෙදවීමේ ජාත්‍යන්තර ආරක්ෂක බලකායකට එක්ව ඇති බව…

10 Jul 2026 Discuss
සියුම් දිනා ගත් ශ්‍රී ලාංකික වෛද්‍යවරුන් — සම්බන්ධිත නිවුන් දරුවන් සාර්ථකව වෙන් කිරීමෙන් වෛද්‍ය ඉතිහාසයේ සන්ධිස්ථානයක් Sinhala

සියුම් දිනා ගත් ශ්‍රී ලාංකික වෛද්‍යවරුන් — සම්බන්ධිත නිවුන් දරුවන් සාර්ථකව වෙන් කිරීමෙන් වෛද්‍ය ඉතිහාසයේ සන්ධිස්ථානයක්

ඓතිහාසික ශල්‍යකර්මය ශ්‍රී ලංකාවේ වෛද්‍ය ක්ෂේත්‍රයට මහත් ජයග්‍රහණයක් ශ්‍රී ලාංකික වෛද්‍යවරුන් සම්බන්ධිත නිවුන් දරුවන් වෙන් කිරීමේ සංකීර්ණ ශල්‍යකර්මයක් සාර්ථකව…

10 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු තත්ත්වය තීව්‍ර වෙයි — රෝගීන් 66,000 ඉක්මවා මරණ 46 දක්වා ඉහළට Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු තත්ත්වය තීව්‍ර වෙයි — රෝගීන් 66,000 ඉක්මවා මරණ 46 දක්වා ඉහළට

වැඩෙන ඩෙංගු බරෙන් දිවයින පීඩාවට තහවුරු වූ ඩෙංගු උණ රෝගීන් සංඛ්‍යාව 66,000 සීමාව ඉක්මවා ගොස් ඇති අතර, රෝගය නිසා රට පුරා පුද්ගලයන් 46 දෙනෙකු මිය ගොස් ඇති හෙයින්…

10 Jul 2026 Discuss