කොළඹ–යාපනය අධිවේගී දුම්රියේ අධිකාරයෙන් අධික මිලට ජලය විකිණූ කැන්ටිම් ක්රියාකරුවාට නීතිමය පියවර
කොළඹ–යාපනය අධිවේගී දුම්රියේ කැන්ටිම් ක්රියාකරුවෙකු විසින් ජල බෝතලයක් රුපියල් 150ක් වූ අධික මිලකට මගීන්ට විකිණූ බව අනාවරණය වීමත් සමඟ පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරිය (CAA) ඔහුට එරෙහිව නීතිමය කටයුතු ආරම්භ කර ඇත.
දිගු දුර මාර්ගයේ මගීන්ගෙන් අධික මුදලක් අය කිරීම
ශ්රී ලංකාවේ වඩාත්ම කාර්යබහුල හා ඉහළ ඉල්ලුමක් පවතින දිගු දුර දුම්රිය මාර්ගයක් වන කොළඹ–යාපනය අධිවේගී දුම්රියේ කැන්ටිම් සේවාව පරීක්ෂා කිරීමේ දී පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරියේ නිලධාරීන් මෙම මිල ගණන් විෂමතාව හෙළිදරව් කිරීමත් සමඟ මෙම සිද්ධිය ජනප්රකාශ විය. කොළඹ සහ උතුරු පළාත අතර ගමන් කරන දහස් ගණනක් මගීන්ට සේවය කරන මෙම දුම්රියේ දීර්ඝ ගමන් මාර්ගය අතරතුර ආහාර හා පාන සඳහා දුම්රිය තුළ සේවා සපයන්නන් මත රඳා සිටිති.
ජල බෝතලයකට රුපියල් 150ක් අය කිරීම, මහජනතාව සූරාකෑමේ මිල ගණන් ප්රථාවලින් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා සකස් කරන ලද පාරිභෝගික ආරක්ෂණ රෙගුලාසි උල්ලංඝනය කිරීමක් ලෙස බලධාරීන් නිගමනය කළේය.
මගීන් ආරක්ෂා කිරීමට CAA මැදිහත් වෙයි
පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරිය විවිධ අංශ හරහා මිල ගණන් හැසිරීම් නිරීක්ෂණය කිරීමේ ක්රියාකාරකම් වැඩි කර ඇති අතර, දුම්රිය හා බස් රථ වැනි ප්රවාහන පරිසරයන්හි පවා සාධාරණ වෙළඳ ප්රථා සහතික කිරීමට නියාමකයා කැපවී සිටින බව මෙම නවතම ක්රියාව අවධාරණය කරයි.
- කැන්ටිම් ක්රියාකරුවාට එරෙහිව නීතිමය කටයුතු විධිමත්ව ආරම්භ කර ඇත
- කොළඹ–යාපනය අධිවේගී දුම්රියේ ජල බෝතලයක් රුපියල් 150කට විකිණීම මෙම උල්ලංඝනයට අදාළ වේ
- පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරියේ නිලධාරීන් පරීක්ෂාවක් සිදු කිරීමේ ප්රතිඵලයක් ලෙස අධික මිල අය කිරීම අනාවරණය විය
දිගු දුර දුම්රිය වැනි සීමා සහිත පරිසරයන්හිදී මගීන්ට බොහෝ විට දුම්රිය තුළ ඇති සේවා සපයන්නන්ගෙන් භාණ්ඩ මිලදී ගැනීම හැර වෙනත් විකල්පයක් නොමැති බව පෙන්වා දෙමින්, එවැනි තත්ත්වයන් හිදී නියාමන අධීක්ෂණය විශේෂයෙන් වැදගත් බව සඳහන් කරමින් පාරිභෝගික අයිතිවාසිකම් පෙරට දාන්නන් මෙම පියවර ඉතා ඇදහිළිකමින් පිළිගෙන ඇත.
දිගු දුර මාර්ගවල ගමන් කරන මගීන්ට සාධාරණ මිල ගණන්වල ආරක්ෂාව හිමි විය යුතු අතර, විශේෂයෙන් ම පානීය ජලය වැනි අත්යවශ්ය භාණ්ඩ මිලදී ගැනීමට විකල්ප මාර්ගයක් නොමැති විට එය ඉතාමත් වැදගත් වේ.
රට පුරා ස්ථාපිත මිල ගණන් මාර්ගෝපදේශ අනුව අනුකූලතාව ක්රියාත්මක කිරීමේ ප්රයත්නයන් ඉදිරිපත් කරගෙන යන අතරතුර, ගමන් කිරීමේ දී හෝ වාණිජ ස්ථාපනවල දී හමු වන ඕනෑම මිල සූරාකෑමක් හෝ පාරිභෝගික අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනයක් වාර්තා කරන ලෙස පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරිය මහජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටී.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.