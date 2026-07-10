Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ප්‍රිය ශ්‍රී ලාංකික ගායිකා මරියාසෙල් ගුණතිලක 68 වන වියේදී අභාවප්‍රාප්ත වෙයි

10 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ප්‍රිය ශ්‍රී ලාංකික ගායිකා මරියාසෙල් ගුණතිලක 68 වන වියේදී අභාවප්‍රාප්ත වෙයි

ප්‍රකට ගායිකා මරියාසෙල් ගුණතිලක 68 වන වියේදී අභාවප්‍රාප්ත වීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාවේ සංගීත ක්ෂේත්‍රය ඉමහත් ශෝකයෙන් මිදෙන්නට අසමත්ව සිටී.

ගුණතිලක මහත්මිය ශ්‍රී ලාංකික සංගීත ක්ෂේත්‍රයේ ඉමහත් පෙරගමන්කරුවකු ලෙස පිළිගැනෙන අතර, දශක ගණනාවක් පුරා ශ්‍රී ලංකාවේ නූතන සංගීත භූ දර්ශනය හැඩ ගස්වා ගැනීමට ඇයගේ දායකත්වය නිර්ණායක විය. ඇයගේ දිවි හැරයාම රසිකයන්ගේ, සහ ගායන ශිල්පීන්ගේ හදවත් තුළ ගැඹුරු හිස්තැනක් ඉතිරි කර ඇත.

යුගයක් නිර්වචනය කළ හඬ

ඇයගේ බැබළෙන ශිල්පී ජීවිතය පුරාම, මරියාසෙල් ගුණතිලක ඇයගේ අනන්‍ය ස්වර ශෛලිය හා වේදිකා ආධිපත්‍යය මගින් ප්‍රේක්ෂකයන් සිත් ඇදගත්තාය. ශිල්පියක් ලෙස ඇයගේ තාක්ෂණික දක්ෂතාව පමණක් නොව, පරම්පරා ගණනාවක් හරහා ශ්‍රොතෘන් සමඟ ගැඹුරු බැඳීමක් ඇති කරගත් හැකියාව නිසා ඇය රටපුරා ලෝල රසිකයන් රැසක ආදරයට ලක් වූවාය.

ඇයගේ උරුමය ඇයගේ ගීතිකා සහ ප්‍රසංගවලට ඔබ්බෙන් දිව යයි. ගුණතිලක මහත්මිය දේශීය හා ජාත්‍යන්තර වේදිකා දෙකෙහිම ශ්‍රී ලාංකික සංගීතයේ මට්ටම ඉහළ නැංවීමේ ප්‍රමුඛ කාර්යභාරයක් ඉටු කළ අතර, ඇය පසුව ක්ෂේත්‍රයට පිවිසි ශිල්පීන් නොගණන් දෙනෙකුට ආභාෂය ලබාදෙන ප්‍රභවයක් බවට පත් විය.

ශ්‍රද්ධාංජලි ගලා එයි

ඇයගේ අභාවය පිළිබඳ ශ්‍රී ලාංකික කලා ක්ෂේත්‍රය පුරාම ශෝකය හා ශ්‍රද්ධාංජලි රැල්ලක් ගලා ආ අතර, සංගීතඥයන්, සංස්කෘතික ශිල්පීන් හා රසිකයන් ඇයගේ සුවිශේෂ ජීවිතයට හා ශිල්පී ගමනට ගෞරව දර්ශනය කළහ.

මරියාසෙල් ගුණතිලක ඉතිරි කර ගිය සංගීතමය උරුමය ඉදිරි පරම්පරා රැසකට ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගේ හදවත් කම්පා කිරීම නතර නොවනු ඇත. ජාතිය ඇගේ සංස්කෘතික උරුමයේ සැබෑ නිරූපිකාවකට ශෝකය පළ කරයි.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

කොළඹ–යාපනය අධිවේගී දුම්රියේ අධිකාරයෙන් අධික මිලට ජලය විකිණූ කැන්ටිම් ක්‍රියාකරුවාට නීතිමය පියවර Sinhala

කොළඹ–යාපනය අධිවේගී දුම්රියේ අධිකාරයෙන් අධික මිලට ජලය විකිණූ කැන්ටිම් ක්‍රියාකරුවාට නීතිමය පියවර

කොළඹ–යාපනය අධිවේගී දුම්රියේ කැන්ටිම් ක්‍රියාකරුවෙකු විසින් ජල බෝතලයක් රුපියල් 150ක් වූ අධික මිලකට මගීන්ට විකිණූ බව අනාවරණය වීමත් සමඟ පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරිය…

10 Jul 2026 Discuss
එඩීබී ආයතනය 2027 දක්වා ශ්‍රී ලංකාවේ මන්දගාමී වර්ධනයක් හා ඉහළ යන උද්ධමනයක් ගැන අනතුරු අඟවයි Sinhala

එඩීබී ආයතනය 2027 දක්වා ශ්‍රී ලංකාවේ මන්දගාමී වර්ධනයක් හා ඉහළ යන උද්ධමනයක් ගැන අනතුරු අඟවයි

ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව (එඩීබී) ශ්‍රී ලංකාව සඳහා වඩාත් අභියෝගාත්මක ආර්ථික ගමනක් පුරෝකථනය කරමින්, 2027 වර්ෂය දක්වා මන්දගාමී වර්ධන අනුපාත හා ඉහළ මට්ටමක පවතින…

10 Jul 2026 Discuss
මුදල් විශුද්ධිකරණ විරෝධී නීති මගින් පොලිසියට අසීමිත බලතල ලැබෙන බවට මන්ත්‍රී ශනකියන් අනතුරු අඟවයි Sinhala

මුදල් විශුද්ධිකරණ විරෝධී නීති මගින් පොලිසියට අසීමිත බලතල ලැබෙන බවට මන්ත්‍රී ශනකියන් අනතුරු අඟවයි

제안된මූල්‍ය අපරාධ නීති පුරවැසි නිදහසට තර්ජනයක් බවට බට්ටිකලෝව මන්ත්‍රීවරයා අනතුරු අඟවයි මුදල් විශුද්ධිකරණය සහ ත්‍රස්තවාදී මූල්‍යකරණය ඉලක්ක කරගත් යෝජිත නීති මගින්…

10 Jul 2026 Discuss