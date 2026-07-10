පිරමිඩ් වංචා සමාගම් හා සම්බන්ධ යැයි චෝදනා ලැබූ පුද්ගලයෙකු නව රූපවාහිනී නාලිකාවක් දියත් කිරීමට සැලසුම් කරයි
පිරමිඩ් ව්යාපාර සමාගම් සමඟ සම්බන්ධතා ඇතැයි චෝදනා එල්ල වී ඇති පුද්ගලයෙකු ශ්රී ලංකාවේ ප්රධාන ධාරාවේ මාධ්ය ක්ෂේත්රයට පිවිසීමට කටයුතු කරන බවට වාර්තා වන අතර, කැපවූ රූපවාහිනී නාලිකාවක් දියත් කිරීමේ සැලසුම් පිළිබඳව පාරිභෝගික ආරක්ෂණ ක්ෂේත්රයේ නියැලෙන්නන් සහ නියාමන අධිකාරීන් අතර දැඩි කනස්සල්ල ඇති වී තිබේ.
විවාදාත්මක චරිතයක් විකාශන ක්ෂේත්රය කෙරෙහි අවධානය යොමු කරයි
මෙම ව්යාපෘතියේ නායකත්වය දරන පුද්ගලයා පිරමිඩ් ව්යාපාර කටයුතු සමඟ සම්බන්ධ කර ඇති බැවින්, මෙම වර්ධනය පුළුල් අවධානයකට සහ විවේචනයකට ලක් වී ඇත. පිරමිඩ් ව්යාපාර යනු රටපුරා සාමාන්ය ශ්රී ලාංකිකයන්ට නැවත නැවතත් දැඩි මූල්ය හානි සිදු කළ වංචනික ආයෝජන ආකෘතියකි.
ශ්රී ලංකා නීතිය යටතේ නීතිවිරෝධී වන පිරමිඩ් ව්යාපාර සාමාන්යයෙන් ඉහළ ලාභ පොරොන්දු වෙමින් සහභාගිකයන් ගොදුරු කර ගන්නා අතර, ඕනෑම නීත්යානුකූල ව්යාපාරික කටයුත්තකට වඩා නව සාමාජිකයන් බඳවා ගැනීම තුළින් ලාභ උපයා ගනී. බඳවා ගැනීම් මන්දගාමී වූ විට, ව්යාපාරය අනිවාර්යයෙන්ම කඩා වැටී සහභාගිකයන්ගෙන් බහුතරයකට ගැඹුරු මූල්ය හානි සිදු කරයි.
මාධ්ය විශ්වසනීයත්වය සහ නියාමනය පිළිබඳ කනස්සල්ල
එවැනි ක්රියාකාරියෙකුට විකාශන මාධ්ය වේදිකාවකට ප්රවේශය ලැබීමේ ඉදිරිදර්ශනය, රූපවාහිනී බලපත්ර ප්රදානය පාලනය කරන ශ්රී ලංකාවේ නියාමන රාමුවේ ශක්තිය පිළිබඳ ප්රශ්න මතු කර ඇත. රටේ විකාශන මාධ්ය ආයතන පවත්වාගෙන යාමට අපේක්ෂා කරන පුද්ගලයන් සහ ආයතන පිළිබඳ සම්පූර්ණ පසුබිම් පරීක්ෂාවන් සිදු කළ යුතු බව විවේචකයෝ තර්ක කරති.
- ශ්රී ලංකාවේ රූපවාහිනී විකාශනය ශ්රී ලංකා රූපවාහිනී සංස්ථා පනත සහ අදාළ විදුලිසංදේශ රෙගුලාසිවල විෂය පථය යටතට ගැනේ.
- බලපත්ර අනුමැතීන් රජය සහ නියාමන ආයතනවල පරීක්ෂාවට ලක් වේ.
- මාධ්ය නිරීක්ෂකයෝ නාලිකා අනුමැතිය ලබාදෙන ක්රියාවලියේ වැඩි විනිවිදභාවයක් ඉල්ලා සිටිති.
මහජනතාව දැනුවත්ව සිටින ලෙස අනතුරු අඟවයි
වංචනික මූල්ය ඉතිහාසයක් ඇති පුද්ගලයන්ට මාධ්ය වේදිකා පාලනය කිරීමට ඉඩ දීම, පාරිභෝගිකයන්ට පමණක් නොව, පොදු ජන තොරතුරු වල අඛණ්ඩතාවට ද සෘජු තර්ජනයක් එල්ල කරන බව නිරීක්ෂකයෝ අනතුරු අඟවති.
පාරිභෝගික උපදේශන කණ්ඩායම් ඕනෑම විකාශන බලපත්රයක් ලබා දීමට පෙර, ක්රියාකාරියාගේ පසුබිම පිළිබඳ සම්පූර්ණ පරීක්ෂාවක් සිදු කරන ලෙස අදාළ බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටිති. එවැනි පුද්ගලයෙකුට රූපවාහිනී නාලිකාවක් ලබා දෙන්නේ නම්, එය සැකසහිත මූල්ය ව්යාපාර, පුළුල් හා වඩාත් අවදානමට ලක් විය හැකි ප්රේක්ෂකයන් අතර ප්රවර්ධනය කිරීමේ මෙවලමක් ලෙස යොදා ගත හැකි බව ඔවුහු අවධාරණය කරති.
අධි-ප්රොෆයිල් කඩා වැටීම් රාශියකින් දහස් ගණනක් පවුල් මූල්ය විනාශයට ලක් වූ පසු, ශ්රී ලංකා බලධාරීන් මෑත වසරවලදී පිරමිඩ් සහ පොන්සි ව්යාපාර ක්රියාකාරීන්ට එරෙහිව දැඩි පියවර ගැනීම තීව්ර කර ඇත. එම උත්සාහයන් මාධ්ය බලපත්ර අයදුම්පත් පරීක්ෂා කිරීම දක්වා ද විස්තාරනය වේද යන්න තවමත් පැහැදිලි නැත.
ලංකා නිව්ස්පේපර්ස් මෙම සිදුවෙමින් පවතින කතාව සමීපව නිරීක්ෂණය කිරීම දිගටම කරගෙන යනු ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.