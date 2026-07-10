කොළඹ බේරේ වැවේ ප්රතිසංස්කරණය සඳහා පෞද්ගලික අංශයෙන් අරමුදල් ලැබේ
කොළඹ නගරයේ වඩාත් කැපී පෙනෙන නාගරික ජල ශරීරයක් ලෙස සැලකෙන බේරේ වැව පිරිසිදු කිරීම සඳහා විශේෂිත තාක්ෂණික මුලපිරීමකට සහාය වෙමින් පෞද්ගලික අරමුදල් ලබාදීමට ප්රතිඥා දෙනු ලැබ ඇති අතර, ඒ සමඟ ප්රතිසංස්කරණ ව්යාපෘතිය නැවත වරක් වේගයක් ගනිමින් පවතී.
කෙටිකාලීන විසඳුමක් ලෙස මුහුදු ජලය
යෝජිත ව්යාපෘතිය කේන්ද්ර කරගනු ලබන්නේ බේරේ වැවේ නරක් වෙමින් පවතින ජල ගුණාත්මකභාවය නිවැරදි කිරීම සඳහා කෙටිකාලීන මැදිහත්වීමක් ලෙස මුහුදු ජලය භාවිතා කරන නව්ය ප්රවේශයක් වටා ය. දිගුකාලීන සම්පූර්ණ ප්රතිසංස්කරණ උපාය මාර්ගය සම්බන්ධ සවිස්තරාත්මක තොරතුරු තවමත් හෙළිදරව් කර නොමැති නමුත්, සැලැස්ම සඳහා පෙනී සිටින්නන් පවසන්නේ, මුහුදු ජල ක්රමවේදය, දශක ගණනාවක් පුරා ඇති වූ පාරිසරික නොසලකා හැරීම ආපසු හැරවීම දෙසා ප්රායෝගික පළමු පිය වරක් නියෝජනය කරන බව ය.
තර්ජනයට ලක් වූ ඓතිහාසික නාගරික ජල ශරීරයක්
කොළඹ නගරයේ හදවතේ පිහිටි බේරේ වැව, නගරයේ භූ දර්ශනය නිර්වචනය කරන ලක්ෂණයක් ලෙස දිගු කලක් සිට ප්රසිද්ධ ය. කෙසේ වෙතත්, දූෂණය, නාගරික ජල ගැලීම් සහ ප්රමාණවත් නඩත්තුවක් නොමැතිකම හේතුවෙන් දශක ගණනාවක් පුරා වැවට සැලකිය යුතු හානියක් සිදුව ඇති අතර, එක් කලෙක ජීවමාන ජලජ පරිසරයක් වූ එය දැන් දැඩි ලෙස පිරිහුණු ජලාශයකට වෙනස් වී ඇත.
වැව ප්රතිසංස්කරණය කිරීමට ගත් උත්සාහයන් වසර ගණනාවක් පුරා විවිධ ආකාරවලින් සාකච්ඡා කෙරී ක්රියාත්මක කිරීමට උත්සාහ ගෙන ඇත. කෙසේ වෙතත්, ස්ථාවර හා තාක්ෂණික වශයෙන් ශක්තිමත් විසඳුමක් ලබාගත නොහැකිව තිබේ.
පෞද්ගලික ආයෝජනය නව බලාපොරොත්තුවක සංඥාවක්
රාජ්ය සම්පත් මත පමණක් යැපීමෙන් ඔබ්බට ගොස්, ප්රතිසංස්කරණ ව්යාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීමේ ක්රමවේදය වෙනස් කරමින් පෞද්ගලික අරමුදල් සම්බන්ධ කර ගැනීම ඉස්මතු වූ වෙනසක් නියෝජනය කරයි. ප්රේක්ෂකයන් විසින් පෞද්ගලික අංශයේ කැපවීම අර්ථාන්විත ප්රගතියක් අවසානයේ දී අත් කරගත හැකි බවට ධනාත්මක සංඥාවක් ලෙස ආචරණීය ලෙස සාදරයෙන් පිළිගෙන ඇත.
පාරිසරිකවේදීන් සහ නගර සැලසුම්කරුවන් යන දෙපක්ෂයම අවධාරණය කරන්නේ, බේරේ වැව පිරිසිදු කිරීමෙන් ජෛව විවිධත්වය සහ ජල ගුණාත්මකභාවය වැඩිදියුණු කිරීමට පමණක් නොව, ඒ අවට නාගරික පරිසරය ද සංවර්ධනය කිරීමට හැකි බවත්, එමඟින් පදිංචිකරුවන්ට ප්රතිලාභ ලබාදෙමින් කොළඹ නවීන, තිරසාර අගනුවරක් ලෙස ආකර්ෂණීය කර ගැනීමට ද හේතු වන බවත් ය.
ව්යාපෘතිය නිල වශයෙන් දියත් කිරීම දෙසා ගමන් කරන විට, කාල රාමුව, තාක්ෂණික හවුල්කරුවන් සහ ප්රතිසංස්කරණ වැඩසටහනේ පුළුල් විෂය පථය සම්බන්ධ තවදුරටත් නිවේදන ඉදිරියේ දී බලාපොරොත්තු විය හැකි ය.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.