Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

එක් විකెට් පරාජයෙන් ඉන්දියාවට එරෙහිව ශ්‍රී ලංකා අවුරුදු 19න් යටතේ කණ්ඩායම ඓතිහාසික තරුණ ODI ශ්‍රේණිය ජය ගනී

10 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
එක් විකెට් පරාජයෙන් ඉන්දියාවට එරෙහිව ශ්‍රී ලංකා අවුරුදු 19න් යටතේ කණ්ඩායම ඓතිහාසික තරුණ ODI ශ්‍රේණිය ජය ගනී

ශ්‍රී ලංකා අවුරුදු 19න් යටතේ කණ්ඩායම දැඩි පීඩනය යටතේ විශිෂ්ට දස්කමක් දක්වමින්, තෙවන හා තීරණාත්මක තරුණ එක්දින අන්තර්ජාතික තරගයේදී ඉන්දියා අවුරුදු 19 කණ්ඩායම එක් විකේට්ටුවකින් පරාජය කර ශ්‍රේණිය 2-1 කින් දිනා ගත්තේය.

රුධිරය කැළඹෙන අවසානයක්

තරුණ ලාංකික ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන් අවසාන ඕවරයේ දී ස්නායු ස්ථිරව රඳවා ගනිමින්, මෑත කාලීන තරුණ ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ වඩාත්ම නාටකීය ජයග්‍රහණවලින් එකක් සම්පූර්ණ කළේය. ඉන්දියාවේ එකතුව හඹා යමින් ශ්‍රී ලංකාවේ පහළ පෙළේ පිතිකරුවන් සිය සිත් ස්ථිරව රඳවා ගනිමින්, අවසාන විකේට්ටුව ඉතිරිව තිබියදී පරාජයේ කට වළකාගෙන ජය අත්කර ගත්තේය.

මෙම ජයග්‍රහණය ශ්‍රී ලංකා තරුණ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව සඳහා සුවිශේෂ සිද්ධිවරයකි. ශක්තිමත් ඉන්දීය කණ්ඩායමකගෙන් මුල් අවධියේ දී දැඩි පීඩනයකට ලක් වූ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම, අවශ්‍ය මොහොතේදී ජය ගලවා ගැනීමට සමත් විය.

ශ්‍රේණියේ හැරවුම් ලක්ෂ්‍යය

ඉන්දියාව තරගාවලිය ආරම්භ කළේ විශ්වාසයෙන් යුතුව වුවද, ශ්‍රී ලංකාවේ තරුණ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන් ශ්‍රේණිය ඉදිරියට යත්ම වඩාත් ශක්තිමත් ඔරොත්තු දීමේ හැකියාවක් ප්‍රදර්ශනය කළේය. අවසාන තරග දෙකම ජය ගනිමින් 2-1 ශ්‍රේණි ප්‍රතිඵලය සහතික කළ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම, ආසියාවේ ප්‍රබලතම තරුණ ක්‍රිකට් වැඩසටහන්වලින් එකක් ප්‍රතිනිර්මාණය කිරීමෙන් තම ගුණාත්මක බව ඔප්පු කළේය.

ලාංකික ක්‍රිකට්හි දීප්තිමත්미래ය

මෙම ජයග්‍රහණය ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංවර්ධන ක්‍රියාවලියට විශාල ශක්තියක් ලබා දෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, කණ්ඩායමේ කිහිප දෙනෙකු ඉදිරි වසරවල ජ්‍යෙෂ්ඨ ජාතික කණ්ඩායමට ශක්තිමත් අපේක්ෂකයන් ලෙස සලකනු ලැබේ. මෙම දස්කම ද්වීප ජාතියේ ක්‍රිකට් අනාගතය සඳහා ප්‍රගතියේ සුභදායී ලකුණක් ලෙස සැලකෙනු ඇත.

ශ්‍රී ලංකාව පුරා ක්‍රිකට් රසිකයන් මෙම ප්‍රතිඵලය සැමරූ අතර, බොහෝ දෙනෙකු සමාජ මාධ්‍ය හරහා ශ්‍රේණිය පුරාවට තරුණ කණ්ඩායම ප්‍රදර්ශනය කළ අධිෂ්ඨාන ශක්තිය සහ සටන් ජවය ප්‍රශංසා කළේය.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාව ශෝකයෙන් — ප්‍රිය ගායිකා මාරියාසෙල් ගුණතිලක වයස 68දී අපවත් වෙයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව ශෝකයෙන් — ප්‍රිය ගායිකා මාරියාසෙල් ගුණතිලක වයස 68දී අපවත් වෙයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රවීණ ගායිකා මාරියාසෙල් ගුණතිලක මහත්මිය වයස 68දී අපවත් වූ බව ඇගේ පවුලේ අය තහවුරු කිරීමත් සමඟ රටේ සංගීත ලෝකය ගැඹුරු ශෝකයකට පත්ව සිටී. යුගයක් අර්ථ…

10 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකා අවුරුදු 19න් පහළ කණ්ඩායම අවසන් වික්කට්ටුවෙන් ඉන්දියාව තලා දමමින් තරුණ එක්දින ශ්‍රේණිය දිනා ගනී Sinhala

ශ්‍රී ලංකා අවුරුදු 19න් පහළ කණ්ඩායම අවසන් වික්කට්ටුවෙන් ඉන්දියාව තලා දමමින් තරුණ එක්දින ශ්‍රේණිය දිනා ගනී

ශ්‍රී ලංකාවේ අවුරුදු 19න් පහළ ක්‍රිකට් කණ්ඩායම තෙවන හා තීරණාත්මක තරුණ එක්දින අන්තර්ජාතික තරගයේදී ඉන්දියාව අවුරුදු 19න් පහළ කණ්ඩායම එක් වික්කට්ටුවකින් පරාජය…

10 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ රැවටිලිකාර සන්සුන්කම: මතුපිට ස්ථාවරත්වය ජාතියට ඇති විශාලතම අවදානම විය හැක්කේ මන්ද Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ රැවටිලිකාර සන්සුන්කම: මතුපිට ස්ථාවරත්වය ජාතියට ඇති විශාලතම අවදානම විය හැක්කේ මන්ද

මතුපිටින් සැඟවුණු අනතුරු ඇඟවීමක් මෑත මාසවලදී ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය කැපී පෙනෙන සුවය ලැබීමේ ලක්ෂණ දක්නට ලැබේ — උද්ධමනය සමනය වෙමින්, රුපියල ස්ථාවරත්වයට පත්වෙමින්,…

10 Jul 2026 Discuss