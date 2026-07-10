Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

AKD ඉදිරි ජාතික අයවැයෙන් දිස්ත්‍රික් මට්ටමේ හදිසි අරමුදල් පිහිටුවීමට පොරොන්දු වෙයි

10 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
AKD ඉදිරි ජාතික අයවැයෙන් දිස්ත්‍රික් මට්ටමේ හදිසි අරමුදල් පිහිටුවීමට පොරොන්දු වෙයි

ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක මහතා ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ, ඊළඟ ජාතික අයවැය හරහා රටේ සෑම දිස්ත්‍රික්කයක් සඳහාම කැපවූ හදිසි අරමුදල් පිහිටුවීමට රජය අදහස් කරන බවත්, ශ්‍රී ලංකාව පුරා විමධ්‍යගත හදිසි මූල්‍ය කළමනාකරණයක් සඳහා පියවර ගන්නා බවත්ය.

දිස්ත්‍රික් මට්ටමේ සූදානම සඳහා නව ප්‍රවේශයක්

ජනාධිපතිවරයාගේ යෝජනාව, කලාපීය මට්ටමේ අනපේක්ෂිත තත්ත්වයන් හා හදිසි අවශ්‍යතා සම්බන්ධයෙන් රජය ක්‍රියා කිරීමේ ක්‍රමවේදයෙහි සැලකිය යුතු වෙනසක් සනිටුහන් කරයි. සෑම පරිපාලන දිස්ත්‍රික්කයක් සඳහාම අරමුදල් වෙන් කර ඇමීමෙන්, දිර්ඝ මධ්‍යම රජයේ අනුමත ක්‍රියාවලීන් හරහා යාමෙන් තොරව, ස්ථානීය අර්බුදවලට ඉක්මනින් ප්‍රතිචාර දැක්වීමට බලධාරීන්ට වඩා හොඳ පිහිටක් ලැබෙනු ඇත.

මෙම පියවර, ද්වීපය පුරා ස්ථානීය පරිපාලකයින් හා ප්‍රජා නායකයින් විසින් දිගු කලක් තිස්සේ මතු කර ඇති ගැටලු ආමන්ත්‍රණය කිරීමට අපේක්ෂිත වන අතර, ඔවුහු හදිසි අවශ්‍යතා ඇති අවස්ථාවල — විශේෂයෙන් ස්වාභාවික විපත්, මහජන සෞඛ්‍ය හදිසි අවස්ථා හා යටිතල පහසුකම් බිඳ වැටීම්වලින් පසුව — මධ්‍යම අරමුදල් වෙත ප්‍රවේශ වීමේ ප්‍රමාදයන් නිරන්තරයෙන් ගැටලුවක් ලෙස දක්වා ඇත.

මූලික මට්ටමේ පාලනය ශක්තිමත් කිරීම

දේශපාලන නිරීක්ෂකයින් සඳහන් කරන්නේ, මෙම යෝජනාව ජනාධිපති දිසානායක මහතාගේ ආණ්ඩුවේ පුළුල් පාලන දර්ශනයට අනුකූල බවය; ජනතාවට ආසන්නව තීරණ ගැනීම, වගවීම හා විනිවිදභාවය සාක්ෂාත් කිරීම කෙරෙහි ඒ දර්ශනය සෑමවිටම අවධාරණය කර ඇත.

  • නව රාමුව යටතේ සෑම දිස්ත්‍රික්කයකටම ස්වකීය කැපවූ හදිසි විශේෂ කොටසක් ලැබෙනු ඇත.
  • හදිසි අවස්ථාවලදී හා අනපේක්ෂිත වියදම් සඳහා ඉක්මන් ස්ථානීය ප්‍රතිචාරයක් ලබා දීම මෙම අරමුදල්වල අරමුණ වේ.
  • ඊළඟ ජාතික අයවැය ඉදිරිපත් කිරීමේදී මෙම යෝජනාව නිල වශයෙන්盛ඇතුළත් කිරීමට නියමිතය.

ක්‍රියාත්මක කෙරෙනු ලැබුවහොත්, කාලීන ගංවතුර, නියඟය හා ඉක්මන් මූල්‍ය මැදිහත්වීමක් ඉල්ලා සිටින අනෙකුත් පුනරාවර්තන අභියෝගවලට වඩාත් ගොදුරු දිස්ත්‍රික්කවලට මෙම මුලපිරීම විශේෂයෙන් ප්‍රයෝජනවත් වනු ඇත.

අයවැය සෘතුව ඉදිරියේ බලාපොරොත්තුව

ඉදිරි අයවැය චක්‍රය ඉදිරිපිට මෙම නිවේදනය සැලකිය යුතු අවධානයක් ජනිත කර ඇති අතර, බොහෝ කලාපීය නිලධාරීන් හා සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් දිස්ත්‍රික් මට්ටමේ වැඩි මූල්‍ය ස්වාධීනත්වයේ ඉදිරිදර්ශනයට සාදරයෙන් ප්‍රතිචාර දක්වා ඇත. කොටස්කරුවන් දැඩි අවධානයෙන් නිරීක්ෂණය කිරීමට නියමිත්තේ, වෙන් කිරීම් ව්‍යුහගත කරනු ලබන ආකාරය හා, අරමුදල් ඵලදායී ලෙස සහ අක්‍රමිකතාවකින් තොරව භාවිත කෙරෙන බව සහතික කිරීම සඳහා ස්ථාපිත කෙරෙන අධීක්ෂණ යාන්ත්‍රණ මොනවාද යන්නය.

දිස්ත්‍රික්කයකට වෙන් කෙරෙන නිශ්චිත මුදල් ප්‍රමාණ හා මෙම හදිසි සංචිත වෙත ප්‍රවේශ වීමේ සුදුසුකම් නිර්ණායක පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර, පූර්ණ අයවැය යෝජනා පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කෙරෙන අවස්ථාවේදී හෙළිදරව් කෙරෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාව ශෝකයෙන් — ප්‍රිය ගායිකා මාරියාසෙල් ගුණතිලක වයස 68දී අපවත් වෙයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව ශෝකයෙන් — ප්‍රිය ගායිකා මාරියාසෙල් ගුණතිලක වයස 68දී අපවත් වෙයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රවීණ ගායිකා මාරියාසෙල් ගුණතිලක මහත්මිය වයස 68දී අපවත් වූ බව ඇගේ පවුලේ අය තහවුරු කිරීමත් සමඟ රටේ සංගීත ලෝකය ගැඹුරු ශෝකයකට පත්ව සිටී. යුගයක් අර්ථ…

10 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකා අවුරුදු 19න් පහළ කණ්ඩායම අවසන් වික්කට්ටුවෙන් ඉන්දියාව තලා දමමින් තරුණ එක්දින ශ්‍රේණිය දිනා ගනී Sinhala

ශ්‍රී ලංකා අවුරුදු 19න් පහළ කණ්ඩායම අවසන් වික්කට්ටුවෙන් ඉන්දියාව තලා දමමින් තරුණ එක්දින ශ්‍රේණිය දිනා ගනී

ශ්‍රී ලංකාවේ අවුරුදු 19න් පහළ ක්‍රිකට් කණ්ඩායම තෙවන හා තීරණාත්මක තරුණ එක්දින අන්තර්ජාතික තරගයේදී ඉන්දියාව අවුරුදු 19න් පහළ කණ්ඩායම එක් වික්කට්ටුවකින් පරාජය…

10 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ රැවටිලිකාර සන්සුන්කම: මතුපිට ස්ථාවරත්වය ජාතියට ඇති විශාලතම අවදානම විය හැක්කේ මන්ද Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ රැවටිලිකාර සන්සුන්කම: මතුපිට ස්ථාවරත්වය ජාතියට ඇති විශාලතම අවදානම විය හැක්කේ මන්ද

මතුපිටින් සැඟවුණු අනතුරු ඇඟවීමක් මෑත මාසවලදී ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය කැපී පෙනෙන සුවය ලැබීමේ ලක්ෂණ දක්නට ලැබේ — උද්ධමනය සමනය වෙමින්, රුපියල ස්ථාවරත්වයට පත්වෙමින්,…

10 Jul 2026 Discuss