ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථිකය 2026 දී 4%කින් වර්ධනය වනු ඇතැයි ADB පුරෝකථනය කරයි
ශ්රී ලංකා ආර්ථිකය සඳහා ධනාත්මක අපේක්ෂාවක්
ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව (ADB) 2026 වර්ෂය සඳහා ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථික වර්ධනය සියයට හතරක් ලෙස පුරෝකථනය කර ඇති අතර, එය දිවයිනේ ඓතිහාසික මූල්ය අර්බුදයෙන් සිදුවෙමින් පවතින සුවය ලැබීම පිළිබඳ අඛණ්ඩ විශ්වාසය ප්රකාශ කිරීමකි.
සුවය ලබමින් පවතින රටක්
2022 වර්ෂයේ රට අංශභාග කළ විනාශකාරී ණය අර්බුදයෙන් අනතුරුව ආර්ථික ස්ථාවරත්වය දෙසට ශ්රී ලංකාව ගමන් කරමින් සිටින අවස්ථාවේ මෙම පුරෝකථනය ඉදිරිපත් වී ඇත. ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදල ඇතුළු ජාත්යන්තර ණය දෙන ආයතන සමඟ හවුලේ රජය ක්රියාත්මක කළ ව්යුහාත්මක ප්රතිසංස්කරණ හා මූල්ය තෙහෙට්ටු වීමේ ක්රියාමාර්ග කෙරෙහි ආත්මවිශ්වාසය වර්ධනය වීම ADB ගේ පුරෝකථනයෙන් පිළිබිඹු වේ.
සියයට හතරක වර්ධන වේගයක් යනු, වසර කිහිපයකට පෙර දරුණු ආර්ථික හැකිලීම්, ඉන්ධන හා ඖෂධ හිඟකම් සහ වාර්තාගත උද්ධමනයකට මුහුණ දුන් ආර්ථිකයක් සඳහා අර්ථවත් පියවරක් ඉදිරියට තැබීමකි. මෙම සංඛ්යාව මගින් සාර්ව ආර්ථික ස්ථාවරත්වය නැවත ගොඩනැගීමේ ශ්රී ලංකාවේ ක්රමානුකූල නමුත් ස්ථාවර ප්රගතිය අවධාරණය කෙරේ.
ශ්රී ලාංකිකයන්ට මෙයින් අදහස් කරන්නේ කුමක්ද?
සාමාන්ය ශ්රී ලාංකිකයන් සඳහා, මෙම මට්ටමේ අඛණ්ඩ ආර්ථික වර්ධනය වැඩිදියුණු රැකියා අවස්ථා, වඩා ශක්තිමත් පාරිභෝගික විශ්වාසය හා වඩාත් ස්ථාවර ජීවන වියදමක් පිළිබඳ පොරොන්දුව දරයි. කෙසේ වෙතත්, මෑත වසරවල දුෂ්කරතාවලින් සුවය ලබමින් සිටින වඩාත් අවදානමට ලක් වූ ප්රජාවන් ඇතුළු සමාජය පුරා ව්යාප්තව වර්ධනයේ ප්රතිලාභ අත්විඳිය යුතු බවට ආර්ථික විශේෂඥයෝ අවවාද කරති.
ආයෝජක විශ්වාසය රැකගැනීම, බාහිර ණය බැඳීම් කළමනාකරණය කිරීම සහ මූල්ය විනය අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන යාම, ශ්රී ලංකාව ඉදිරි වර්ෂයේ ADB ගේ පුරෝකථනයන් සපුරාලනු ඇත්ද නැතහොත් ඉක්මවා ඉදිරියට යනු ඇත්ද යන්න තීරණය කිරීමේ ප්රධාන සාධක වනු ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.