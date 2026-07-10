Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය 2026 දී 4%කින් වර්ධනය වනු ඇතැයි ADB පුරෝකථනය කරයි

10 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය 2026 දී 4%කින් වර්ධනය වනු ඇතැයි ADB පුරෝකථනය කරයි

ශ්‍රී ලංකා ආර්ථිකය සඳහා ධනාත්මක අපේක්ෂාවක්

ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව (ADB) 2026 වර්ෂය සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික වර්ධනය සියයට හතරක් ලෙස පුරෝකථනය කර ඇති අතර, එය දිවයිනේ ඓතිහාසික මූල්‍ය අර්බුදයෙන් සිදුවෙමින් පවතින සුවය ලැබීම පිළිබඳ අඛණ්ඩ විශ්වාසය ප්‍රකාශ කිරීමකි.

සුවය ලබමින් පවතින රටක්

2022 වර්ෂයේ රට අංශභාග කළ විනාශකාරී ණය අර්බුදයෙන් අනතුරුව ආර්ථික ස්ථාවරත්වය දෙසට ශ්‍රී ලංකාව ගමන් කරමින් සිටින අවස්ථාවේ මෙම පුරෝකථනය ඉදිරිපත් වී ඇත. ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල ඇතුළු ජාත්‍යන්තර ණය දෙන ආයතන සමඟ හවුලේ රජය ක්‍රියාත්මක කළ ව්‍යුහාත්මක ප්‍රතිසංස්කරණ හා මූල්‍ය තෙහෙට්ටු වීමේ ක්‍රියාමාර්ග කෙරෙහි ආත්මවිශ්වාසය වර්ධනය වීම ADB ගේ පුරෝකථනයෙන් පිළිබිඹු වේ.

සියයට හතරක වර්ධන වේගයක් යනු, වසර කිහිපයකට පෙර දරුණු ආර්ථික හැකිලීම්, ඉන්ධන හා ඖෂධ හිඟකම් සහ වාර්තාගත උද්ධමනයකට මුහුණ දුන් ආර්ථිකයක් සඳහා අර්ථවත් පියවරක් ඉදිරියට තැබීමකි. මෙම සංඛ්‍යාව මගින් සාර්ව ආර්ථික ස්ථාවරත්වය නැවත ගොඩනැගීමේ ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රමානුකූල නමුත් ස්ථාවර ප්‍රගතිය අවධාරණය කෙරේ.

ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට මෙයින් අදහස් කරන්නේ කුමක්ද?

සාමාන්‍ය ශ්‍රී ලාංකිකයන් සඳහා, මෙම මට්ටමේ අඛණ්ඩ ආර්ථික වර්ධනය වැඩිදියුණු රැකියා අවස්ථා, වඩා ශක්තිමත් පාරිභෝගික විශ්වාසය හා වඩාත් ස්ථාවර ජීවන වියදමක් පිළිබඳ පොරොන්දුව දරයි. කෙසේ වෙතත්, මෑත වසරවල දුෂ්කරතාවලින් සුවය ලබමින් සිටින වඩාත් අවදානමට ලක් වූ ප්‍රජාවන් ඇතුළු සමාජය පුරා ව්‍යාප්තව වර්ධනයේ ප්‍රතිලාභ අත්විඳිය යුතු බවට ආර්ථික විශේෂඥයෝ අවවාද කරති.

ආයෝජක විශ්වාසය රැකගැනීම, බාහිර ණය බැඳීම් කළමනාකරණය කිරීම සහ මූල්‍ය විනය අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන යාම, ශ්‍රී ලංකාව ඉදිරි වර්ෂයේ ADB ගේ පුරෝකථනයන් සපුරාලනු ඇත්ද නැතහොත් ඉක්මවා ඉදිරියට යනු ඇත්ද යන්න තීරණය කිරීමේ ප්‍රධාන සාධක වනු ඇත.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාව ශෝකයෙන් — ප්‍රිය ගායිකා මාරියාසෙල් ගුණතිලක වයස 68දී අපවත් වෙයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව ශෝකයෙන් — ප්‍රිය ගායිකා මාරියාසෙල් ගුණතිලක වයස 68දී අපවත් වෙයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රවීණ ගායිකා මාරියාසෙල් ගුණතිලක මහත්මිය වයස 68දී අපවත් වූ බව ඇගේ පවුලේ අය තහවුරු කිරීමත් සමඟ රටේ සංගීත ලෝකය ගැඹුරු ශෝකයකට පත්ව සිටී. යුගයක් අර්ථ…

10 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකා අවුරුදු 19න් පහළ කණ්ඩායම අවසන් වික්කට්ටුවෙන් ඉන්දියාව තලා දමමින් තරුණ එක්දින ශ්‍රේණිය දිනා ගනී Sinhala

ශ්‍රී ලංකා අවුරුදු 19න් පහළ කණ්ඩායම අවසන් වික්කට්ටුවෙන් ඉන්දියාව තලා දමමින් තරුණ එක්දින ශ්‍රේණිය දිනා ගනී

ශ්‍රී ලංකාවේ අවුරුදු 19න් පහළ ක්‍රිකට් කණ්ඩායම තෙවන හා තීරණාත්මක තරුණ එක්දින අන්තර්ජාතික තරගයේදී ඉන්දියාව අවුරුදු 19න් පහළ කණ්ඩායම එක් වික්කට්ටුවකින් පරාජය…

10 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ රැවටිලිකාර සන්සුන්කම: මතුපිට ස්ථාවරත්වය ජාතියට ඇති විශාලතම අවදානම විය හැක්කේ මන්ද Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ රැවටිලිකාර සන්සුන්කම: මතුපිට ස්ථාවරත්වය ජාතියට ඇති විශාලතම අවදානම විය හැක්කේ මන්ද

මතුපිටින් සැඟවුණු අනතුරු ඇඟවීමක් මෑත මාසවලදී ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය කැපී පෙනෙන සුවය ලැබීමේ ලක්ෂණ දක්නට ලැබේ — උද්ධමනය සමනය වෙමින්, රුපියල ස්ථාවරත්වයට පත්වෙමින්,…

10 Jul 2026 Discuss