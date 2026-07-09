Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව බස්නාහිර, සබරගමුව සහ කඳුකර ප්‍රදේශවලට තද වර්ෂාපාත අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් කරයි

09 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව බස්නාහිර, සබරගමුව සහ කඳුකර ප්‍රදේශවලට තද වර්ෂාපාත අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් කරයි

කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව 2026 ජූලි 9 වැනිදා සඳහා කාලගුණ අනාවැකිය නිකුත් කරමින්, ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රදේශ කිහිපයක වැසියන්ට දිවා කාලය පුරාම වර්ෂාපාත රැල්ල කිහිපයක් අපේක්ෂා කරන ලෙස අනතුරු ඇඟවීමක් සිදු කර ඇත.

අනතුරු ඇඟවීමට ලක් වූ පළාත් සහ දිස්ත්‍රික්ක

බදාදා පෙරවරු 5.30 ට නිකුත් කරන ලද අනාවැකියට අනුව, බස්නාහිර සහ සබරගමුව පළාත්වලට වර්ෂාපාත රැල්ල කිහිපයක් බලපෑමට ලක් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. මීට අමතරව, ගාල්ල, මාතර, මහනුවර සහ නුවරඑළිය යන දිස්ත්‍රික්ක ද දිවා කාලය තුළ සැලකිය යුතු වර්ෂාපාතයක් අත්විඳීමට ඉඩ ඇති ප්‍රදේශ ලෙස හඳුනාගෙන ඇත.

මෙම ප්‍රදේශවල වැසියන්, විශේෂයෙන්ම ගමන් බිමන් යන හෝ එළිමහන් කටයුතුවල නිරත වන අය, තෙත් කාලගුණික තත්ත්වයන් පිළිබඳව දැඩි අවධානයෙන් සිටින ලෙස උපදෙස් දෙනු ලැබේ.

වයඹ දිගටත් වර්ෂාපාත අපේක්ෂිතයි

කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව තවදුරටත් සඳහන් කළේ, වයඹ පළාතේ ද වර්ෂාපාත කිහිපයක් ඇතිවීමට ඉඩ ඇති නමුත්, එම ප්‍රදේශයේ වර්ෂාපාතවල සංඛ්‍යාතය සාපේක්ෂව අඩු මට්ටමක පවතිනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන බවයි.

මහජන දැනුම්දීම

බලපෑමට ලක් වූ පළාත් සහ දිස්ත්‍රික්කවල වාසය කරන හෝ එම ප්‍රදේශ හරහා ගමන් කරන මහජනතාව, කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව නිකුත් කරන නවතම අනාවැකි පිළිබඳව යාවත්කාලීනව සිටින ලෙසත්, වර්ෂා කාලසීමාවන් තුළ පිණිස ගත් මාර්ග සහ අඩු දෘශ්‍යතාව සඳහා සූදානම් වෙමින් අවශ්‍ය ආරක්ෂිත පූර්වාරක්ෂාවන් ගන්නා ලෙසත් දිරිමත් කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

වෙස්ට් ඉන්ඩීස් වසර 23ක් ගතවී ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව ඓතිහාසික ටෙස්ට් තරගාවලි ජයග්‍රහණයක් වාර්තා කරයි Sinhala

වෙස්ට් ඉන්ඩීස් වසර 23ක් ගතවී ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව ඓතිහාසික ටෙස්ට් තරගාවලි ජයග්‍රහණයක් වාර්තා කරයි

වෙස්ට් ඉන්ඩීස් කණ්ඩායම ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව ක්‍රීඩාවේ දීර්ඝතම ආකෘතියේ සිය ඓතිහාසික ටෙස්ට් තරගාවලි ජයග්‍රහණය ස්ථිර කර ගනිමින්, දිවයිනට එරෙහිව පැවති වසර 23ක වියළි…

09 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලාංකික ජාතික අධ්‍යාපනඥ මහාචාර්ය නිශාන් කැනගරාජාට රජු චාල්ස් තෙවැනියාගෙන් නයිට් උපාධිය Sinhala

ශ්‍රී ලාංකික ජාතික අධ්‍යාපනඥ මහාචාර්ය නිශාන් කැනගරාජාට රජු චාල්ස් තෙවැනියාගෙන් නයිට් උපාධිය

එක්සත් රාජධානියේ ලෙස්ටර් විශ්ව විද්‍යාලයේ උප කුලපති ධුරය දරන ශ්‍රී ලංකාවේ උපන් මහාචාර්ය නිශාන් කැනගරාජා මහතාට එක්සත් රාජධානියේ රජු චාල්ස් තෙවැනියා විසින් නයිට්…

09 Jul 2026 Discuss
ලුණු ආනයනය වසරක් ප්‍රමාද වීමෙන් ශ්‍රී ලංකාවට ඩොලර් මිලියන 100ක විදේශ විනිමය හානියක් Sinhala

ලුණු ආනයනය වසරක් ප්‍රමාද වීමෙන් ශ්‍රී ලංකාවට ඩොලර් මිලියන 100ක විදේශ විනිමය හානියක්

ලුණු ආනයනය සඳහා අවසර ලබා දීම වසරක් ප්‍රමාද වීම හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවට වටිනා විදේශ විනිමය සංචිත ඩොලර් මිලියන 100කට ආසන්න අසාමාන්‍ය පාඩුවක් සිදු වී ඇති බව…

09 Jul 2026 Discuss