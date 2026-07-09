Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

වෙස්ට් ඉන්ඩීස් වසර 23ක් ගතවී ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව ඓතිහාසික ටෙස්ට් තරගාවලි ජයග්‍රහණයක් වාර්තා කරයි

09 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
වෙස්ට් ඉන්ඩීස් වසර 23ක් ගතවී ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව ඓතිහාසික ටෙස්ට් තරගාවලි ජයග්‍රහණයක් වාර්තා කරයි

වෙස්ට් ඉන්ඩීස් කණ්ඩායම ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව ක්‍රීඩාවේ දීර්ඝතම ආකෘතියේ සිය ඓතිහාසික ටෙස්ට් තරගාවලි ජයග්‍රහණය ස්ථිර කර ගනිමින්, දිවයිනට එරෙහිව පැවති වසර 23ක වියළි කාලපරිච්ඡේදයකට අවසන් කළේය — ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් රසිකයන්ට සහ ජාතික කණ්ඩායමට එක සේ දැඩි ලෙස දැනෙන ප්‍රතිඵලයකි.

කැරිබියන් කණ්ඩායමේ ඓතිහාසික හැරවුම

2001 වර්ෂයෙන් පසු ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව ටෙස්ට් තරගාවලියක් ජයගත් පළමු අවස්ථාව ලෙස මෙම ජයග්‍රහණය සලකනු ලබන අතර, එය කැරිබියන් ක්‍රිකට්හි ශීඝ්‍රයෙන් වර්ධනය වන නැවත පිබිදීමක් ඉස්මතු කරන අතරම, ශ්‍රී ලංකාවේ ටෙස්ට් ක්‍රීඩා ක්‍රියාකාරිත්වයේ වර්තමාන තත්ත්වය පිළිබඳ බරපතළ ප්‍රශ්නද මතු කරයි.

වෙස්ට් ඉන්ඩීස් සඳහා, මෙම ජයග්‍රහණය සරලව තරගාවලි ප්‍රතිඵලයක් ඉක්මවා යයි. එය අභිප්‍රායේ ප්‍රකාශනයකි — ජාත්‍යන්තර වේදිකාවේ වසර ගණනාවක් පුරා නොස්ථාවර ක්‍රියාකාරිත්වයකින් හා දුර්වල දස්කම්වලින් පසු,한때 ලොව ආධිපත්‍යය දැරූ ශක්තිය ටෙස්ට් රංගනයේ සිය බලය ක්‍රමයෙන් ප්‍රතිස්ථාපිත කරන බවට ලකුණකි.

ශ්‍රී ලංකාවට දෝෂාරෝපණය

ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට, මෙම පරාජය ටෙස්ට් ක්‍රිකට්හිදී කණ්ඩායම මුහුණ දෙන අභියෝග සිහිපත් කරවන වේදනාකාරී මතක්කිරීමක් බවට පත්වනු ඇත. දශක දෙකකට අධික කාලයක් වෙස්ට් ඉන්ඩීස් හමුවේ තරගාවලියක් පරාජය නොවූ කණ්ඩායමකට, මෙම ප්‍රතිඵලය ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් පරිපාලනය සහ පුහුණු කාර්ය මණ්ඩලය තුළ කණ්ඩායමේ සූදානම සහ උපායමාර්ගික දිශාව පිළිබඳ සාකච්ඡාවට තුඩු දෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

විශේෂයෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ පිතිකරණ රේඛාව දෘෂ්ටිගෝචරත්වයට ලක්වනු ඇත, මක්නිසාද ඉහළම මට්ටමේ ස්ථාවර ක්‍රියාකාරිත්වය, ඉදිරි 임무 සඳහා කණ්ඩායම ස්ථාවර කිරීමට අපේක්ෂා කරන තේරීම්කරුවන්ගේ ප්‍රධාන කනස්සල්ලක් ලෙස පවතී.

ඉදිරි ගමන

ICC ලෝක ටෙස්ට් ශූරතා ලකුණු වගුවේ සන්දර්භය තුළ මෙම තරගාවලි ප්‍රතිඵලය කණ්ඩායම් දෙකටම සැලකිය යුතු ඇඟවුම් දරන අතර, අවසාන තරඟ සඳහා සුදුසුකම් ලැබීම සහතික කිරීමට සෑම තරගාවලි ජයග්‍රහණයක්ම දැන් තීරණාත්මක වී තිබේ.

  • වෙස්ට් ඉන්ඩීස් 2001 සිට ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව ප්‍රථම ටෙස්ට් තරගාවලි ජයග්‍රහණය ලබා ගනී
  • ප්‍රතිඵලය කැරිබියන් ක්‍රිකට් තුළ වර්ධනය වන විශ්වාසය සහ ස්ථාවරත්වය සංඥා කරයි
  • ශ්‍රී ලංකාව සිය ටෙස්ට් තරග කණ්ඩායමේ දුර්වලතා ආමන්ත්‍රණය කිරීමේ වැඩිවන පීඩනයකට මුහුණ දෙයි
  • කණ්ඩායම් දෙකම මෙම තරගාවලියෙන් පසු ලෝක ටෙස්ට් ශූරතා ලකුණු වගුව දෙස බලා සිටිනු ඇත

ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රිකට් රසිකයන් අපේක්ෂා කරන්නේ, ඉදිරි ටෙස්ට් කොන්ත්‍රාත්තු වලදී නැවත නැගී සිටීමේ ඉලක්කය සමඟ, ජාතික කට්ටලය තුළ අළුත් නිශ්චය සහ ව්‍යුහාත්මක දියුණුවක් සඳහා මෙම පරාජය ප්‍රේරකයක් ලෙස ක්‍රියා කරනු ඇති බවයි.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලාංකික ජාතික අධ්‍යාපනඥ මහාචාර්ය නිශාන් කැනගරාජාට රජු චාල්ස් තෙවැනියාගෙන් නයිට් උපාධිය Sinhala

ශ්‍රී ලාංකික ජාතික අධ්‍යාපනඥ මහාචාර්ය නිශාන් කැනගරාජාට රජු චාල්ස් තෙවැනියාගෙන් නයිට් උපාධිය

එක්සත් රාජධානියේ ලෙස්ටර් විශ්ව විද්‍යාලයේ උප කුලපති ධුරය දරන ශ්‍රී ලංකාවේ උපන් මහාචාර්ය නිශාන් කැනගරාජා මහතාට එක්සත් රාජධානියේ රජු චාල්ස් තෙවැනියා විසින් නයිට්…

09 Jul 2026 Discuss
ලුණු ආනයනය වසරක් ප්‍රමාද වීමෙන් ශ්‍රී ලංකාවට ඩොලර් මිලියන 100ක විදේශ විනිමය හානියක් Sinhala

ලුණු ආනයනය වසරක් ප්‍රමාද වීමෙන් ශ්‍රී ලංකාවට ඩොලර් මිලියන 100ක විදේශ විනිමය හානියක්

ලුණු ආනයනය සඳහා අවසර ලබා දීම වසරක් ප්‍රමාද වීම හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවට වටිනා විදේශ විනිමය සංචිත ඩොලර් මිලියන 100කට ආසන්න අසාමාන්‍ය පාඩුවක් සිදු වී ඇති බව…

09 Jul 2026 Discuss
වයස අවුරුදු 16 න් පහළ ළමුන්ට සමාජ මාධ්‍ය තහනමක් පිළිබඳ ශ්‍රී ලංකාව සලකා බලයි — අගමැති පාර්ලිමේන්තුවට පවසයි Sinhala

වයස අවුරුදු 16 න් පහළ ළමුන්ට සමාජ මාධ්‍ය තහනමක් පිළිබඳ ශ්‍රී ලංකාව සලකා බලයි — අගමැති පාර්ලිමේන්තුවට පවසයි

වයස අවුරුදු 16 න් පහළ ළමුන්ට සමාජ මාධ්‍ය භාවිතය සීමා කිරීමට හෝ සම්පූර්ණයෙන් තහනම් කිරීමට අදාළ පියවර ක්‍රියාශීලීව විමර්ශනය කරමින් සිටින බව අගමැති හරිණී අමරසූරිය…

09 Jul 2026 Discuss