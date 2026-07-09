ලුණු ආනයනය වසරක් ප්රමාද වීමෙන් ශ්රී ලංකාවට ඩොලර් මිලියන 100ක විදේශ විනිමය හානියක්
ලුණු ආනයනය සඳහා අවසර ලබා දීම වසරක් ප්රමාද වීම හේතුවෙන් ශ්රී ලංකාවට වටිනා විදේශ විනිමය සංචිත ඩොලර් මිලියන 100කට ආසන්න අසාමාන්ය පාඩුවක් සිදු වී ඇති බව කර්මාන්ත ක්ෂේත්රයෙන් වාර්තා වේ.
මිල අධික පරිපාලන අසාර්ථකත්වයක්
සම්පූර්ණ වසරක් පුරා දිවෙන මෙම ප්රමාදය හේතුවෙන් ආනයනික ලුණු නියමිත වේලාවට රටට ලබා ගැනීමට නොහැකි වූ අතර, එම භාණ්ඩය මත දැඩි ලෙස රඳා පවතින කර්මාන්ත මිල අධික විකල්ප සොයා ගැනීමට හෝ දරුණු සැපයුම් බාධාවලට මුහුණ දීමට සිදු විය. මෙම තත්ත්වය නිසා විදේශ විනිමය මත ඇති වූ පීඩනය, ඓතිහාසික මූල්ය අර්බුදයකින් මතු වී නැගී සිටීමට කෙසේ හෝ සමත් වෙමින් සිටින ආර්ථිකයකට ප්රබල පහරක් වී ඇත.
ශ්රී ලංකාවේ කර්මාන්ත ක්ෂේත්රය ලුණු භාවිතා කරන්නේ ආහාර අමුද්රව්යයක් ලෙස පමණක් නොව, රසායනික නිෂ්පාදනය සහ ආහාර සැකසීම ඇතුළු නිෂ්පාදන ක්රියාවලීන් රැසකදී ඉතා වැදගත් අමු ද්රව්යයක් ලෙස ය. එහි නිරන්තර සැපයුමේ ඕනෑම බාධාවක් ආහාර මේසය ඉක්මවා බොහෝ දුරට විහිදෙන ව්යාපක ආර්ථික ප්රතිවිපාක ගෙන දෙයි.
විදේශ විනිමය සංචිත පීඩනයට
ඩොලර් මිලියන 100ක විදේශ විනිමය බලපෑම, රට සාධාරණ ලෙස දරා ගත නොහැකි වන මොහොතක නිලධාරිවාදී අක්රියතාවය සහ ප්රතිපත්ති අවිනිශ්චිතතාවය හේතුවෙන් ඇති වූ සැබෑ ආර්ථික හානිය ඉස්මතු කරයි. 2022 විනාශකාරී ආර්ථික කඩාවැටීමෙන් පසු ශ්රී ලංකාව ඉමහත් වෙහෙසකින් විදේශ සංචිත නැවත ගොඩනඟා ගනිමින් සිටින බැවින්, මෙවැනි වැළැක්විය හැකි වූ පාඩු විශේෂයෙන් ම හානිකර වේ.
නියාමන තීරණ ගැනීමේ සහ ආනයන ප්රතිපත්තියේ ප්රමාදයන් සෘජුවම ගණනය කළ හැකි ආර්ථික හානියක් බවට පත් වන ආකාරය පෙන්නුම් කරන ප්රකට නිදසුනක් ලෙස විචාරකයින් මෙම සිදුවීම නිරූපණය කරමින්, පුළුල් ආර්ථිකය ස්ථාවර කිරීමේ උත්සාහයන් ද දුර්වල කරන බව ප්රකාශ කරති.
වගවීම සහ ප්රතිසංස්කරණ සඳහා ඉල්ලීම්
මෙම හෙළිදරව්ව, ආනයන අනුමැති සහ වෙළඳ පහසුකම් සඳහා වගකිව යුතු රාජ්ය ආයතනවල කාර්යක්ෂමතාව සහ විනිවිදභාවය ඉහළ නැංවීම සඳහා ව්යාපාරික ප්රජාවේ නියෝජිතයින් සහ ආර්ථික විශේෂඥයින්ගෙන් නව ඉල්ලීම් මතු කිරීමට හේතු වී ඇත. අනාගතයේ ඒ හා සමාන තත්ත්වයන් ඇති වීම වැළැක්වීම සඳහා සරල කළ ක්රියාවලීන් ක්රියාත්මක කරන ලෙස පාර්ශ්වකරුවන් බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටිති.
- ප්රමාදය දළ වශයෙන් සම්පූර්ණ වසරක් පුරා විහිදුණු අතර, එම කාලය තුළ ලුණු ආනයනය නතර විය.
- ඇස්තමේන්තුගත විදේශ විනිමය හානිය ඩොලර් මිලියන 100 ක් ලෙස සටහන් වේ.
- ලුණු අමු ද්රව්යයක් ලෙස භාවිතා කරන කර්මාන්ත, දරුණු ලෙස打击 ලද ඒවා අතර වේ.
- මෙම සිදුවීම ආනයන ප්රතිපත්ති ප්රතිසංස්කරණය සහ පරිපාලන වගවීම පිළිබඳ විවාදය නැවතත් මතු කර ඇත.
ශ්රී ලංකාව තවමත් අස්ථිර ආර්ථික යථා තත්ත්වයකට පත් වීමේ ගමනේ යෙදී සිටින විට, මෙවැනි සිදුවීම් ප්රතිපත්ති කාර්යක්ෂමතාව සහ නියමිත වේලාවට තීරණ ගැනීම හුදෙක් පරිපාලන ගැටලු නොව, ඒවා රාජ්යේ මූල්ය යහපැවැත්මට සෘජු සහ මැනිය හැකි ආකාරයේ වියදමක් දරන බව සිහිකරන්නකි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.