ශ්රී ලාංකික ජාතික අධ්යාපනඥ මහාචාර්ය නිශාන් කැනගරාජාට රජු චාල්ස් තෙවැනියාගෙන් නයිට් උපාධිය
එක්සත් රාජධානියේ ලෙස්ටර් විශ්ව විද්යාලයේ උප කුලපති ධුරය දරන ශ්රී ලංකාවේ උපන් මහාචාර්ය නිශාන් කැනගරාජා මහතාට එක්සත් රාජධානියේ රජු චාල්ස් තෙවැනියා විසින් නයිට් සම්මානය පිරිනමා ඇති අතර, මෙය ශ්රී ලංකාවට සහ ශ්රී ලාංකික ප්රවාස ප්රජාවට ආඩම්බරයක් වන මොහොතක් ලෙස සැලකේ.
කීර්තිමත් අධ්යාපනඥයෙකු සම්මානිත වෙයි
මෙම උත්කෘෂ්ට සම්මානය ලබා දෙනු ලබන්නේ, මහාචාර්යවරයා උසස් අධ්යාපන ක්ෂේත්රයට ඉටු කළ සුවිශේෂ දායකත්වය සහ එක්සත් රාජධානියේ අධ්යාපනික පරිසරය කෙරෙහි ඔහු ඇති කළ අගනා බලපෑම හඳුනාගනිමිනි. බ්රිතාන්ය සම්මාන ක්රමය තුළ වඩාත්ම කීර්තිමත් සම්මානයක් ලෙස සැලකෙන නයිට් උපාධිය හිමිවීමත් සමඟ ඔහු දැන් "සර් නිශාන් කැනගරාජා" යන ගෞරව නාමයෙන් හැඳින්වෙනු ඇත.
ලෙස්ටර් විශ්ව විද්යාලයේ උප කුලපතිවරයා ලෙස, මහාචාර්ය කැනගරාජා එක්සත් රාජධානියේ කැපී පෙනෙන පර්යේෂණ ආයතනයක් ලෙස හඳුනාගනු ලබන ඒ විශ්ව විද්යාලයේ අධ්යාපනික මෙහෙවර සහ උපාය මාර්ගික වර්ධනය මෙහෙයවමින් සිටී. ඔහුගේ නායකත්වය බ්රිතාන්ය අධ්යාපනික කවයන් තුළ පුළුල් ලෙස ප්රශංසාවට ලක් වී තිබේ.
ශ්රී ලංකාවේ ආඩම්බරය
මෙම සම්මානය දිවයිනේ සහ විදේශගත ශ්රී ලාංකිකයන් අතර පුළුල් ලෙස සමරනු ලබන අතර, ගෝලීය වේදිකාවේ උසස් ගෞරව ස්ථානවලට ළඟා වී ඇති ශ්රී ලාංකික වෘත්තිකයන්ගේ සුවිශේෂ ජයග්රහණ එය ඉස්මතු කරයි.
ශ්රී ලංකාවේ සිට බ්රිතාන්ය අධ්යාපනික ලෝකයේ ඉහළම මට්ටම් වෙත ළඟා වූ මහාචාර්ය කැනගරාජාගේ ගමන, ජාත්යන්තරව තම නම දිනාගැනීමට අභිලාෂ කරන ශ්රී ලාංකික තරුණ පරම්පරාවට විශිෂ්ටත්වයේ, අධිෂ්ඨානයේ සහ බුද්ධිමය නායකත්වයේ ආනුභාවමත් ආදර්ශයක් ලෙස ඉතිරි වේ.
රජු චාල්ස් තෙවැනියා විසින් පවත්වන ලද නයිට් උපාධි ප්රදාන උත්සවය, සමාජය හා රාජ්ය ජීවිතය සඳහා සුවිශේෂ දායකත්වයක් ඉටු කළ පුද්ගලයන් හඳුනාගන්නා බ්රිතාන්ය රාජකීය පවුලේ දීර්ඝකාලීන සම්ප්රදාය අනුව මෙම සම්මානය විධිමත් කළේය.
නායකත්වයේ උරුමයක්
ඔහුගේ කීර්තිමත් වෘත්තීය ජීවිතය පුරාවටම, මහාචාර්ය කැනගරාජා උසස් අධ්යාපන පරිපාලනය තුළ පරිවර්තනීය චරිතයක් ලෙස සැලකී ඇත. ඔහුට නයිට් උපාධිය හිමිවීම, ගෝලීය අධ්යාපනය හා රාජ්ය සේවය සඳහා ශ්රී ලාංකික ප්රවාස ප්රජාව ඉටු කරන දායකත්වය කෙරෙහි වැඩිදුර අවධානය යොමු කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
සර් නිශාන් කැනගරාජාට සුබ පැතීම් දැක්වීම සඳහා ශ්රී ලාංකික නිලධාරීන්, අධ්යාපනඥයන් සහ ප්රජා නායකයන් සූදානම් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, සම්මාන පිළිබඳ ප්රවෘත්ති රට පුරා දිගින් දිගටම අනුනාද වෙමින් පවතී.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.