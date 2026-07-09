වයස අවුරුදු 16 න් පහළ ළමුන්ට සමාජ මාධ්ය තහනමක් පිළිබඳ ශ්රී ලංකාව සලකා බලයි — අගමැති පාර්ලිමේන්තුවට පවසයි
වයස අවුරුදු 16 න් පහළ ළමුන්ට සමාජ මාධ්ය භාවිතය සීමා කිරීමට හෝ සම්පූර්ණයෙන් තහනම් කිරීමට අදාළ පියවර ක්රියාශීලීව විමර්ශනය කරමින් සිටින බව අගමැති හරිණී අමරසූරිය මහත්මිය බ්රහස්පතින්දා පාර්ලිමේන්තුවේදී හෙළිදරව් කළාය.
මේ 8 වැනිදා පැවති පාර්ලිමේන්තු සැසිවාරයේදී සමගි ජන බලවේගයේ ගම්පහ දිස්ත්රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රී හර්ෂණ රාජකරුණා මහතා විසින් යොමු කරන ලද ප්රශ්නයකට පිළිතුරු දෙමින් අගමැතිවරිය මෙය ප්රකාශ කළාය.
ළමුන්ගේ අන්තර්ජාල ආරක්ෂාව පිළිබඳ වර්ධනය වන උත්කණ්ඨාව
සමාජ මාධ්ය තරුණ පරපුරේ මානසික සෞඛ්යයට හා යහපැවැත්මට ඇති කරන බලපෑම සම්බන්ධයෙන් ශ්රී ලංකාව පුරා ඇතිවෙමින් පවතින කනස්සල්ල මධ්යයේ, ඩිජිටල් වේදිකා නියාමනය කිරීමේ රජයේ ප්රවේශය සැලකිය යුතු ලෙස වෙනස් වෙමින් පවතින බව මෙම නිවේදනය මගින් ඉඟි කෙරේ.
නිශ්චිත වයස් සීමාවෙන් පහළ නාবාලිකයින් සඳහා දැඩි ප්රවේශ සීමාවන් පැනවීමේ සිට සමාජ මාධ්ය භාවිතය සම්පූර්ණයෙන් තහනම් කිරීම දක්වා විකල්ප කිහිපයක් රජය දැනට සලකා බලමින් සිටින බව අගමැති අමරසූරිය මහත්මිය පෙන්වා දුන්නාය.
කලාපීය හා ගෝලීය ප්රවණතාවක්
එවැනි ප්රතිපත්තියක් සලකා බැලීමෙන් ශ්රී ලංකාව, මෑතකදී සමාන නීති සම්පාදනය කිරීමට හෝ විවාද කිරීමට පෙළඹුණු රටවල් කිහිපයක් සමඟ එකට නිරූපණය වේ. නිදසුනක් ලෙස, ඕස්ට්රේලියාව පසුගිය වසර අවසානයේ දී වයස අවුරුදු 16 න් පහළ ළමුන්ට සමාජ මාධ්ය වේදිකා භාවිතය තහනම් කරන සුවිශේෂී නීතිවේදයක් සම්මත කළාය.
ශ්රී ලංකාවේ ළමා ආරක්ෂණ නියෝජිතයින් හා අධ්යාපන විශේෂඥයින් දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ, නාබාලිකයින් හානිකර මාර්ගගත අන්තර්ගතයෙන්, සයිබර් හිරිහැරයෙන් සහ සමාජ මාධ්ය ඇල්ගොරිතම වල ඇබ්බැහිකාරී ස්වභාවයෙන් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ශක්තිමත් නියාමන රාමු ඉල්ලා සිටි ශ්රී ලංකාවේ ළමා ආරක්ෂණ නියෝජිතයින් හා අධ්යාපන විශේෂඥයින් දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ ශක්තිමත් නියාමන රාමු ඉල්ලා සිටියහ.
ඉදිරි පියවර
තවම නිශ්චිත නීති කෙටුම්පතක් ඉදිරිපත් කර නොමැති වුවද, රජය විධිමත් ප්රතිපත්ති සාකච්ඡා මොනවට කි්රයාත්මක බව අගමැතිවරියගේ ප්රකාශය ඉඟි කරයි. රජය සිය ස්ථාවරය තවදුරටත් පිරිපහදු කරන අතර පාර්ලිමේන්තුවට වැඩිදුර තොරතුරු ලබා දෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
ළමා ආරක්ෂාව සහ තොරතුරු ලබා ගැනීමේ නිදහස අතර සමතුලිතතාවය පිළිබඳ කොටස්කරුවන් සලකා බලන අතරතුර, මෙම පියවර නීති සම්පාදකයින්, දෙමාපියන්, ඩිජිටල් අයිතිවාසිකම් කණ්ඩායම් සහ ශ්රී ලංකාව තුළ ක්රියාත්මක තාක්ෂණ සමාගම් අතර විවාදයක් ඇති කිරීමට ඉඩ ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.