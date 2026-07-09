Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

වයස අවුරුදු 16 න් පහළ ළමුන්ට සමාජ මාධ්‍ය තහනමක් පිළිබඳ ශ්‍රී ලංකාව සලකා බලයි — අගමැති පාර්ලිමේන්තුවට පවසයි

09 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
වයස අවුරුදු 16 න් පහළ ළමුන්ට සමාජ මාධ්‍ය තහනමක් පිළිබඳ ශ්‍රී ලංකාව සලකා බලයි — අගමැති පාර්ලිමේන්තුවට පවසයි

වයස අවුරුදු 16 න් පහළ ළමුන්ට සමාජ මාධ්‍ය භාවිතය සීමා කිරීමට හෝ සම්පූර්ණයෙන් තහනම් කිරීමට අදාළ පියවර ක්‍රියාශීලීව විමර්ශනය කරමින් සිටින බව අගමැති හරිණී අමරසූරිය මහත්මිය බ්‍රහස්පතින්දා පාර්ලිමේන්තුවේදී හෙළිදරව් කළාය.

මේ 8 වැනිදා පැවති පාර්ලිමේන්තු සැසිවාරයේදී සමගි ජන බලවේගයේ ගම්පහ දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී හර්ෂණ රාජකරුණා මහතා විසින් යොමු කරන ලද ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු දෙමින් අගමැතිවරිය මෙය ප්‍රකාශ කළාය.

ළමුන්ගේ අන්තර්ජාල ආරක්‍ෂාව පිළිබඳ වර්ධනය වන උත්කණ්ඨාව

සමාජ මාධ්‍ය තරුණ පරපුරේ මානසික සෞඛ්‍යයට හා යහපැවැත්මට ඇති කරන බලපෑම සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකාව පුරා ඇතිවෙමින් පවතින කනස්සල්ල මධ්‍යයේ, ඩිජිටල් වේදිකා නියාමනය කිරීමේ රජයේ ප්‍රවේශය සැලකිය යුතු ලෙස වෙනස් වෙමින් පවතින බව මෙම නිවේදනය මගින් ඉඟි කෙරේ.

නිශ්චිත වයස් සීමාවෙන් පහළ නාবාලිකයින් සඳහා දැඩි ප්‍රවේශ සීමාවන් පැනවීමේ සිට සමාජ මාධ්‍ය භාවිතය සම්පූර්ණයෙන් තහනම් කිරීම දක්වා විකල්ප කිහිපයක් රජය දැනට සලකා බලමින් සිටින බව අගමැති අමරසූරිය මහත්මිය පෙන්වා දුන්නාය.

කලාපීය හා ගෝලීය ප්‍රවණතාවක්

එවැනි ප්‍රතිපත්තියක් සලකා බැලීමෙන් ශ්‍රී ලංකාව, මෑතකදී සමාන නීති සම්පාදනය කිරීමට හෝ විවාද කිරීමට පෙළඹුණු රටවල් කිහිපයක් සමඟ එකට නිරූපණය වේ. නිදසුනක් ලෙස, ඕස්ට්‍රේලියාව පසුගිය වසර අවසානයේ දී වයස අවුරුදු 16 න් පහළ ළමුන්ට සමාජ මාධ්‍ය වේදිකා භාවිතය තහනම් කරන සුවිශේෂී නීතිවේදයක් සම්මත කළාය.

ශ්‍රී ලංකාවේ ළමා ආරක්‍ෂණ නියෝජිතයින් හා අධ්‍යාපන විශේෂඥයින් දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ, නාබාලිකයින් හානිකර මාර්ගගත අන්තර්ගතයෙන්, සයිබර් හිරිහැරයෙන් සහ සමාජ මාධ්‍ය ඇල්ගොරිතම වල ඇබ්බැහිකාරී ස්වභාවයෙන් ආරක්‍ෂා කිරීම සඳහා ශක්තිමත් නියාමන රාමු ඉල්ලා සිටි ශ්‍රී ලංකාවේ ළමා ආරක්‍ෂණ නියෝජිතයින් හා අධ්‍යාපන විශේෂඥයින් දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ ශක්තිමත් නියාමන රාමු ඉල්ලා සිටියහ.

ඉදිරි පියවර

තවම නිශ්චිත නීති කෙටුම්පතක් ඉදිරිපත් කර නොමැති වුවද, රජය විධිමත් ප්‍රතිපත්ති සාකච්ඡා මොනවට කි‍්‍රයාත්මක බව අගමැතිවරියගේ ප්‍රකාශය ඉඟි කරයි. රජය සිය ස්ථාවරය තවදුරටත් පිරිපහදු කරන අතර පාර්ලිමේන්තුවට වැඩිදුර තොරතුරු ලබා දෙනු ඇතැයි අපේක්‍ෂා කෙරේ.

ළමා ආරක්‍ෂාව සහ තොරතුරු ලබා ගැනීමේ නිදහස අතර සමතුලිතතාවය පිළිබඳ කොටස්කරුවන් සලකා බලන අතරතුර, මෙම පියවර නීති සම්පාදකයින්, දෙමාපියන්, ඩිජිටල් අයිතිවාසිකම් කණ්ඩායම් සහ ශ්‍රී ලංකාව තුළ ක්‍රියාත්මක තාක්‍ෂණ සමාගම් අතර විවාදයක් ඇති කිරීමට ඉඩ ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

වෙස්ට් ඉන්ඩීස් වසර 23ක් ගතවී ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව ඓතිහාසික ටෙස්ට් තරගාවලි ජයග්‍රහණයක් වාර්තා කරයි Sinhala

වෙස්ට් ඉන්ඩීස් වසර 23ක් ගතවී ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව ඓතිහාසික ටෙස්ට් තරගාවලි ජයග්‍රහණයක් වාර්තා කරයි

වෙස්ට් ඉන්ඩීස් කණ්ඩායම ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව ක්‍රීඩාවේ දීර්ඝතම ආකෘතියේ සිය ඓතිහාසික ටෙස්ට් තරගාවලි ජයග්‍රහණය ස්ථිර කර ගනිමින්, දිවයිනට එරෙහිව පැවති වසර 23ක වියළි…

09 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලාංකික ජාතික අධ්‍යාපනඥ මහාචාර්ය නිශාන් කැනගරාජාට රජු චාල්ස් තෙවැනියාගෙන් නයිට් උපාධිය Sinhala

ශ්‍රී ලාංකික ජාතික අධ්‍යාපනඥ මහාචාර්ය නිශාන් කැනගරාජාට රජු චාල්ස් තෙවැනියාගෙන් නයිට් උපාධිය

එක්සත් රාජධානියේ ලෙස්ටර් විශ්ව විද්‍යාලයේ උප කුලපති ධුරය දරන ශ්‍රී ලංකාවේ උපන් මහාචාර්ය නිශාන් කැනගරාජා මහතාට එක්සත් රාජධානියේ රජු චාල්ස් තෙවැනියා විසින් නයිට්…

09 Jul 2026 Discuss
ලුණු ආනයනය වසරක් ප්‍රමාද වීමෙන් ශ්‍රී ලංකාවට ඩොලර් මිලියන 100ක විදේශ විනිමය හානියක් Sinhala

ලුණු ආනයනය වසරක් ප්‍රමාද වීමෙන් ශ්‍රී ලංකාවට ඩොලර් මිලියන 100ක විදේශ විනිමය හානියක්

ලුණු ආනයනය සඳහා අවසර ලබා දීම වසරක් ප්‍රමාද වීම හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවට වටිනා විදේශ විනිමය සංචිත ඩොලර් මිලියන 100කට ආසන්න අසාමාන්‍ය පාඩුවක් සිදු වී ඇති බව…

09 Jul 2026 Discuss