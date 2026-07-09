Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

බ්‍රෑන්ඩික්ස් සමාගම මිරිගම මූලික රෝහලේ හදිසි ප්‍රතිකාර අංශයට ECG යන්ත්‍රයක් පරිත්‍යාග කරයි

09 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
බ්‍රෑන්ඩික්ස් සමාගම මිරිගම මූලික රෝහලේ හදිසි ප්‍රතිකාර අංශයට ECG යන්ත්‍රයක් පරිත්‍යාග කරයි

ප්‍රමුඛ පෙළේ ඇඟලුම් නිෂ්පාදකයෙකු වන බ්‍රෑන්ඩික්ස් සමාගම, මිරිගම මූලික රෝහලේ හදිසි ප්‍රතිකාර අංශයට විද්‍යුත් හෘද රේඛා (ECG) යන්ත්‍රයක් පරිත්‍යාග කිරීමෙන් එම කලාපයේ රාජ්‍ය සෞඛ්‍ය සේවාවට අගනා දායකත්වයක් ලබා දී ඇත.

මෙම පරිත්‍යාගය රෝහලේ රෝග විනිශ්චය හැකියාවේ පැවති 結රදායී හිඩැසක් පිරිමසයි. ECG යන්ත්‍රයක් නොතිබීම හේතුවෙන් හදිසි ප්‍රතිකාර අංශයට හෘද රෝගීන්ට නියමිත වේලාවට ප්‍රතිකාර සැලසීමේදී දැඩි දුෂ්කරතාවන්ට මුහුණ දීමට සිදුව තිබිණ.

හදිසි රෝගීන්ට ජීවිතාරක්ෂක පහසුකමක්

ECG යන්ත්‍රය ඕනෑම හදිසි ප්‍රතිකාර පරිසරයකට අත්‍යවශ්‍ය වෛද්‍ය උපකරණයකි. හෘද ක්‍රියාකාරිත්වය ක්ෂණිකව තක්සේරු කිරීමටත්, හදවත් අකර්මණ්‍ය වීම හා හෘද ස්පන්දන අක්‍රමිකතා වැනි ජීවිතයට තර්ජනාත්මක විය හැකි රෝග අවස්ථා හඳුනා ගැනීමටත් එය වෛද්‍යවරුන්ට හැකියාව ලබා දෙයි. මෙවැනි උපකරණ නොතිබීම හේතුවෙන් මිරිගම මූලික රෝහලේ රෝගීන්ට නිවැරදි රෝග විනිශ්චය ලබා ගැනීම ප්‍රමාද විය — හෘද හදිසි අවස්ථාවලදී එවැනි ප්‍රමාදයන් මාරාන්තික ප්‍රතිවිපාක ගෙන දිය හැකිය.

නව යන්ත්‍රය ස්ථාපිත කිරීමත් සමඟ රෝහලේ හදිසි ප්‍රතිකාර අංශය, මිරිගම සහ අවට ප්‍රජාවන්ට වඩාත් ඉක්මන් හා ඵලදායී හෘද රෝග ශ්‍රේණිගත කිරීම් සේවාව ලබා දීමට දැන් සූදානම් ව සිටී.

ප්‍රජා සුභසාධනය සඳහා ආයතනික කැපවීම

මෙම පරිත්‍යාගය, තම ව්‍යාපාරික කටයුතු පවත්වාගෙන යන ප්‍රජාවන්ට සහාය දැක්වීමේ බ්‍රෑන්ඩික්ස් සමාගමේ අඛණ්ඩ කැපවීම පිළිබිඹු කරයි. ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛතම ඇඟලුම් අපනයනකරුවෙකු ලෙස, සිය මූලික ව්‍යාපාරික කටයුතු ඔබ්බෙහිද සමාජ සුභසාධන වැඩසටහන් සඳහා ආයෝජනය කිරීමේ දිගු ඉතිහාසයක් සමාගමට ඇත.

මෙම නවතම පරිත්‍යාගය, රටේ රාජ්‍ය සෞඛ්‍ය යටිතල පහසුකම් ශක්තිමත් කිරීමේදී, විශේෂයෙන්ම සම්පත් බොහෝ විට දිනෙන් දින සීමා ව පවතින ග්‍රාමීය මට්ටමේදී, පෞද්ගලික අංශය ඉටු කළ හැකි තීරණාත්මක භූමිකාව ඉස්මතු කරයි.

හදිසි වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර සඳහා මූලික ස්ථානය ලෙස මිරිගම මූලික රෝහල මත රඳා පවතින එම ප්‍රදේශයේ හා අසල්වැසි ප්‍රදේශවල බහුතර පිරිසකට මෙම දායකත්වය ප්‍රයෝජනවත් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

වෙස්ට් ඉන්ඩීස් වසර 23ක් ගතවී ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව ඓතිහාසික ටෙස්ට් තරගාවලි ජයග්‍රහණයක් වාර්තා කරයි Sinhala

වෙස්ට් ඉන්ඩීස් වසර 23ක් ගතවී ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව ඓතිහාසික ටෙස්ට් තරගාවලි ජයග්‍රහණයක් වාර්තා කරයි

වෙස්ට් ඉන්ඩීස් කණ්ඩායම ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව ක්‍රීඩාවේ දීර්ඝතම ආකෘතියේ සිය ඓතිහාසික ටෙස්ට් තරගාවලි ජයග්‍රහණය ස්ථිර කර ගනිමින්, දිවයිනට එරෙහිව පැවති වසර 23ක වියළි…

09 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලාංකික ජාතික අධ්‍යාපනඥ මහාචාර්ය නිශාන් කැනගරාජාට රජු චාල්ස් තෙවැනියාගෙන් නයිට් උපාධිය Sinhala

ශ්‍රී ලාංකික ජාතික අධ්‍යාපනඥ මහාචාර්ය නිශාන් කැනගරාජාට රජු චාල්ස් තෙවැනියාගෙන් නයිට් උපාධිය

එක්සත් රාජධානියේ ලෙස්ටර් විශ්ව විද්‍යාලයේ උප කුලපති ධුරය දරන ශ්‍රී ලංකාවේ උපන් මහාචාර්ය නිශාන් කැනගරාජා මහතාට එක්සත් රාජධානියේ රජු චාල්ස් තෙවැනියා විසින් නයිට්…

09 Jul 2026 Discuss
ලුණු ආනයනය වසරක් ප්‍රමාද වීමෙන් ශ්‍රී ලංකාවට ඩොලර් මිලියන 100ක විදේශ විනිමය හානියක් Sinhala

ලුණු ආනයනය වසරක් ප්‍රමාද වීමෙන් ශ්‍රී ලංකාවට ඩොලර් මිලියන 100ක විදේශ විනිමය හානියක්

ලුණු ආනයනය සඳහා අවසර ලබා දීම වසරක් ප්‍රමාද වීම හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවට වටිනා විදේශ විනිමය සංචිත ඩොලර් මිලියන 100කට ආසන්න අසාමාන්‍ය පාඩුවක් සිදු වී ඇති බව…

09 Jul 2026 Discuss