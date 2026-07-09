බ්රෑන්ඩික්ස් සමාගම මිරිගම මූලික රෝහලේ හදිසි ප්රතිකාර අංශයට ECG යන්ත්රයක් පරිත්යාග කරයි
ප්රමුඛ පෙළේ ඇඟලුම් නිෂ්පාදකයෙකු වන බ්රෑන්ඩික්ස් සමාගම, මිරිගම මූලික රෝහලේ හදිසි ප්රතිකාර අංශයට විද්යුත් හෘද රේඛා (ECG) යන්ත්රයක් පරිත්යාග කිරීමෙන් එම කලාපයේ රාජ්ය සෞඛ්ය සේවාවට අගනා දායකත්වයක් ලබා දී ඇත.
මෙම පරිත්යාගය රෝහලේ රෝග විනිශ්චය හැකියාවේ පැවති 結රදායී හිඩැසක් පිරිමසයි. ECG යන්ත්රයක් නොතිබීම හේතුවෙන් හදිසි ප්රතිකාර අංශයට හෘද රෝගීන්ට නියමිත වේලාවට ප්රතිකාර සැලසීමේදී දැඩි දුෂ්කරතාවන්ට මුහුණ දීමට සිදුව තිබිණ.
හදිසි රෝගීන්ට ජීවිතාරක්ෂක පහසුකමක්
ECG යන්ත්රය ඕනෑම හදිසි ප්රතිකාර පරිසරයකට අත්යවශ්ය වෛද්ය උපකරණයකි. හෘද ක්රියාකාරිත්වය ක්ෂණිකව තක්සේරු කිරීමටත්, හදවත් අකර්මණ්ය වීම හා හෘද ස්පන්දන අක්රමිකතා වැනි ජීවිතයට තර්ජනාත්මක විය හැකි රෝග අවස්ථා හඳුනා ගැනීමටත් එය වෛද්යවරුන්ට හැකියාව ලබා දෙයි. මෙවැනි උපකරණ නොතිබීම හේතුවෙන් මිරිගම මූලික රෝහලේ රෝගීන්ට නිවැරදි රෝග විනිශ්චය ලබා ගැනීම ප්රමාද විය — හෘද හදිසි අවස්ථාවලදී එවැනි ප්රමාදයන් මාරාන්තික ප්රතිවිපාක ගෙන දිය හැකිය.
නව යන්ත්රය ස්ථාපිත කිරීමත් සමඟ රෝහලේ හදිසි ප්රතිකාර අංශය, මිරිගම සහ අවට ප්රජාවන්ට වඩාත් ඉක්මන් හා ඵලදායී හෘද රෝග ශ්රේණිගත කිරීම් සේවාව ලබා දීමට දැන් සූදානම් ව සිටී.
ප්රජා සුභසාධනය සඳහා ආයතනික කැපවීම
මෙම පරිත්යාගය, තම ව්යාපාරික කටයුතු පවත්වාගෙන යන ප්රජාවන්ට සහාය දැක්වීමේ බ්රෑන්ඩික්ස් සමාගමේ අඛණ්ඩ කැපවීම පිළිබිඹු කරයි. ශ්රී ලංකාවේ ප්රමුඛතම ඇඟලුම් අපනයනකරුවෙකු ලෙස, සිය මූලික ව්යාපාරික කටයුතු ඔබ්බෙහිද සමාජ සුභසාධන වැඩසටහන් සඳහා ආයෝජනය කිරීමේ දිගු ඉතිහාසයක් සමාගමට ඇත.
මෙම නවතම පරිත්යාගය, රටේ රාජ්ය සෞඛ්ය යටිතල පහසුකම් ශක්තිමත් කිරීමේදී, විශේෂයෙන්ම සම්පත් බොහෝ විට දිනෙන් දින සීමා ව පවතින ග්රාමීය මට්ටමේදී, පෞද්ගලික අංශය ඉටු කළ හැකි තීරණාත්මක භූමිකාව ඉස්මතු කරයි.
හදිසි වෛද්ය ප්රතිකාර සඳහා මූලික ස්ථානය ලෙස මිරිගම මූලික රෝහල මත රඳා පවතින එම ප්රදේශයේ හා අසල්වැසි ප්රදේශවල බහුතර පිරිසකට මෙම දායකත්වය ප්රයෝජනවත් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.