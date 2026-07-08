Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

කෘත්‍රිම බුද්ධිය මගින් නිර්මිත ව්‍යාජ කාන්තා හඳුනාගත් 획기적 ශ්‍රී ලාංකික පර්යේෂණයක්: Facebook හි අසත්‍ය තොරතුරු ව්‍යාප්ත කිරීමේ ජාලයක් හෙළිදරව්

08 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
කෘත්‍රිම බුද්ධිය මගින් නිර්මිත ව්‍යාජ කාන්තා හඳුනාගත් 획기적 ශ්‍රී ලාංකික පර්යේෂණයක්: Facebook හි අසත්‍ය තොරතුරු ව්‍යාප්ත කිරීමේ ජාලයක් හෙළිදරව්

ශ්‍රී ලංකාවේ ඩිජිටල් පරිසරය තුළ ඉතා කලකිරීමට පත් කරවන ප්‍රවණතාවක් පිළිබඳව සුවිශේෂ අධ්‍යයනයක් ආලෝකය හෙළා ඇත — Facebook හි අසත්‍ය තොරතුරු ව්‍යාප්ත කිරීමට සහ මහජන මතය හැසිරවීමට කෘත්‍රිම බුද්ධිය භාවිත කරමින් ව්‍යාජ කාන්තා අනන්‍යතා නිර්මාණය කිරීමේ ක්‍රමවේදය.

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම ක්‍රමවත් අධ්‍යයනය

ජ්‍යේෂ්ඨ පර්යේෂක ආචාර්ය සංජන හත්තොටුව විසින් සමාජ මාධ්‍ය වේදිකාව තුළ ක්‍රියාත්මක කෘත්‍රිම බුද්ධිය මගින් නිර්මිත ව්‍යාජ කාන්තා ගිණුම් පිළිබඳ ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම ක්‍රමවත් විමර්ශනය ලෙස ඔහු විස්තර කරන පර්යේෂණයක් ප්‍රකාශිත කර ඇත. ශ්‍රී ලාංකික ඩිජිටල් පරිසරය තුළ සංකීර්ණ ඩිජිටල් රවටාලීම් ක්‍රියාත්මක වන ආකාරය අවබෝධ කර ගැනීමේ දිශාවෙහි මෙම අධ්‍යයනය සැලකිය යුතු පියවරක් ලෙස සලකනු ලැබේ.

කෘත්‍රිම බුද්ධි මෙවලම් භාවිතයෙන් නිපදවන ලද කාන්තාවන්ගේ කෘත්‍රිම රූප යොදාගනිමින් සාධාරණ ලෙස පෙනෙන, නමුත් සම්පූර්ණයෙන්ම මනඃකල්පිත සමාජ මාධ්‍ය අනන්‍යතා නිර්මාණය කරන ආකාරය මෙම පර්යේෂණයෙහි ලේඛනගත කර ඇත. මෙලෙස ගොඩනඟන ලද ව්‍යාජ ගිණුම් ඉන්පසු අසත්‍ය කථා පද්ධති ශක්තිමත් කිරීම සඳහා යොදාගනු ලබන අතර, ඒ හරහා විවිධ සමාජීය හා දේශපාලන ප්‍රශ්නවල මහජන මතය කෙරෙහි බලපෑම් ඇති විය හැකිය.

ඩිජිටල් පරිසරයට වැඩෙන තර්ජනයක්

සමාජ ගැටුම් අවුළුවාලීම සහ හානිකර අන්තර්ගතය ව්‍යාප්ත කිරීම සඳහා සමාජ මාධ්‍ය භාවිත කිරීමේ ශ්‍රී ලංකාවේ ඉතිහාසය සැලකිල්ලට ගත් කල, මෙම සොයාගැනීම් රටේ සබැඳි තොරතුරු ක්ෂේත්‍රයේ අඛණ්ඩතාව පිළිබඳ දැඩි කනස්සල්ලක් ඇති කරයි. කෘත්‍රිම බුද්ධිය මගින් නිර්මිත පැතිකඩ රූප සැබෑ ඡායාරූපවලින් වෙන්කර හඳුනා ගැනීම ක්‍රමක්‍රමයෙන් දුෂ්කර වෙමින් පවතින හෙයින්, සාමාන්‍ය භාවිතකරුවන්ට එවැනි රවටා ගිණුම් හඳුනාගැනීම වඩ වඩාත් අසීරු වෙමින් ඇත.

ශ්‍රී ලාංකික සන්දර්භය තුළ මතුවෙමින් පවතින ඩිජිටල් හසුරවාලීමේ මෙම ස්වරූපය ලේඛනගත කිරීමට සහ හෙළිදරව් කිරීමට ගත් පුරෝගාමී උත්සාහයක් ලෙස ආචාර්ය හත්තොටුවගේ අධ්‍යයනය පිළිගැනේ.

සබැඳි ප්‍රවාද හැසිරවීම සඳහා ව්‍යාජ අනන්‍යතා භාවිත කිරීම ශ්‍රී ලංකාවට පමණක් සීමා වූ ප්‍රශ්නයක් නොවන නමුත්, මෙම පර්යේෂණයේ දේශීය ස්වභාවය නිසා, ගෝලීය අසත්‍ය තොරතුරු ව්‍යාප්තිකරණ උපාය මාර්ග දිවයිනේ ඩිජිටල් පරිසරය තුළ අනුවර්තනය කර යොදාගන්නා ආකාරය පිළිබඳ ඉතා වැදගත් අවබෝධයක් ලැබෙයි.

ව්‍යාජ කාන්තා ගිණුම් ඇයි?

සම්බන්ධීකෘත අනිසි හැසිරීම් ව්‍යාපාර ක්‍රියාත්මක කරන්නන් විසින් මනඃකල්පිත කාන්තා අනන්‍යතාවලට නිතර ඉදිරිපත් බව පර්යේෂකයන් සහ ඩිජිටල් අයිතිවාසිකම් පෙරමුණෙන් සටන් කරන්නන් දිගු කලක් තිස්සේ නිරීක්ෂණය කර ඇත. එවැනි ගිණුම් වෙනත් භාවිතකරුවන් අතරින් ඉහළ සංවිධාන ලක්ෂ්‍ය ආකර්ෂණය කරගනිමින් වඩාත් විශ්වාසජනක ලෙස ගත් නිසා, නොමඟ යවන අන්තර්ගතය ව්‍යාප්ත කිරීම සඳහා ඵලදායී වාහනයන් ලෙස සේවය කරයි.

  • කෘත්‍රිම බුද්ධි මෙවලම්වලට සැබෑ පුද්ගලයෙකුට අයත් නොවන ඉතා යථාර්ථවාදී මුහුණු රූ නිර්මාණය කළ හැකිය
  • මෙම රූ මනඃකල්පිත පෞද්ගලික ඉතිහාසයන් සහිත විශ්වාසදායක සමාජ මාධ්‍ය ගිණුම් ගොඩනැගීමට භාවිත කෙරේ
  • ඉන්පසු ඒ ගිණුම් අසත්‍ය තොරතුරු බෙදාහැරීම, ශක්තිමත් කිරීම හෝ නිර්මාණය කිරීම සඳහා යොදාගනු ලැබේ
  • හඳුනා ගැනීම වේදිකාවන්ට සහ සාමාන්‍ය භාවිතකරුවන්ට ඒ සේම ලොකු අභියෝගයක් ලෙස පවතී

වැඩිදුර දැනුවත්භාවයක් හා ක්‍රියාමාර්ගයක් සඳහා ඉ

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

2026 දී ශ්‍රී ලංකාවේ டெங்கு උවදුර තීව්‍ර වෙයි — වාර්තා වූ රෝගීන් සංඛ්‍යාව 63,000 ඉක්මවයි Sinhala

2026 දී ශ්‍රී ලංකාවේ டெங்கு උවදුර තීව්‍ර වෙයි — වාර්තා වූ රෝගීන් සංඛ්‍යාව 63,000 ඉක්මවයි

ශ්‍රී ලංකාව 2026 වර්ෂයේ දී දරුණු டெங்கු රෝග වසංගතයකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, නිල සෞඛ්‍ය දත්තයන්ට අනුව වාර්තා වූ සමස්ත රෝගීන් සංඛ්‍යාව 63,000 ඉක්මවා ගොස් ඇති…

08 Jul 2026 Discuss
එමිරේට්ස් ගුවන් සේවය කොළඹ-දුබායි මාර්ගයේ දෙවන දෛනික A350 පියාසැරිය හඳුන්වා දෙමින් ශ්‍රී ලංකාවේ මෙහෙයුම් දෙගුණ කරයි Sinhala

එමිරේට්ස් ගුවන් සේවය කොළඹ-දුබායි මාර්ගයේ දෙවන දෛනික A350 පියාසැරිය හඳුන්වා දෙමින් ශ්‍රී ලංකාවේ මෙහෙයුම් දෙගුණ කරයි

එමිරේට්ස් ගුවන් සේවය ශ්‍රී ලංකාවේ තම මෙහෙයුම් සඳහා විශාල දියුණුවක් ප්‍රකාශයට පත් කරමින්, කොළඹ-දුබායි මාර්ගයේ දෛනික දෙවන එයාර්බස් A350 ගුවන් සේවාවක් හඳුන්වා දී…

08 Jul 2026 Discuss
ලේඛන වංචාව සම්බන්ධයෙන් කොළඹ ඉඩම් රෙජිස්ට්‍රාර් කාර්යාලයේ නිලධාරිනියක් අත්අඩංගුවට Sinhala

ලේඛන වංචාව සම්බන්ධයෙන් කොළඹ ඉඩම් රෙජිස්ට්‍රාර් කාර්යාලයේ නිලධාරිනියක් අත්අඩංගුවට

කොළඹ කලාපයේ ඉඩම් රෙජිස්ට්‍රාර් කාර්යාලයකට අනුයුක්ත කාන්තා ඉඩම් රෙජිස්ට්‍රාර්වරියක් ව්‍යාජ ලේඛන සම්බන්ධ පරීක්ෂණයක් සිලසිලා අඟහරුවාදා (07) රජයේ විමර්ශන…

08 Jul 2026 Discuss