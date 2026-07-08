Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

මහර බන්ධනාගාර කළබලයේ මිය ගිය සිරකරුවන් 26 දෙනා වෙනුවෙන් පවුල් ශෝකයෙන් මැඩී, ප්‍රශ්න රැසකට තවමත් පිළිතුරක් නැත

08 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
මහර බන්ධනාගාර කළබලයේ මිය ගිය සිරකරුවන් 26 දෙනා වෙනුවෙන් පවුල් ශෝකයෙන් මැඩී, ප්‍රශ්න රැසකට තවමත් පිළිතුරක් නැත

කොළඹට උතුරින් පිහිටි මහර බන්ධනාගාර සංකීර්ණය තුළ ශ්‍රී ලංකාවේ ඉතිහාසයේ මාරාන්තිකම බන්ධනාගාර කළබල සිදුවීම්වලින් එකක් හේතුවෙන් සිරකරුවන් 26 දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත් වූ අතර, ඒ ජීවිතහානිය සිදු වන තරමට මෙම ප්‍රාණඝාතකාරී ප්‍රචණ්ඩත්වය හමාර නොකළේ ඇයිදැයි යන ප්‍රශ්නය ශෝකාවිෂ්ට පවුල් රැසක් මතු කරමින් සිටිති.

මාරාන්තික ප්‍රචණ්ඩත්වයෙන් පිරුණු රාත්‍රියක්

මහර බන්ධනාගාරය තුළ ඇති වූ මෙම මාරාන්තික කළබල සිදුවීමෙන් සිරකරුවන් 26 දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත් වූ අතර, සිරකරු පිරිස් අතර ඇති වූ ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියා නිසා තවත් පිරිසකට තුවාල සිදු විය. මෙම සිදුවීම මුළු රටම කම්පනයට පත් කළ අතර, සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම්, මානව හිමිකම් පෙරටුගාමීන් සහ ජීවිතක්ෂයට පත් වූවන්ගේ පවුල් වෙතින් වගකීම් පැවරීම සඳහා හදිසි ඉල්ලීම් නගා සිටිති.

මිය ගිය අය ඥාතීන් බන්ධනාගාරය ඉදිරිපිට රැස් වූ අතර, ඔවුන් බොහෝ දෙනෙකු ආදරණීයන් පිළිබඳ තොරතුරු බලාපොරොත්තු ගෙන හඬා වැළැපුණි. බොහෝ පවුල් සඳහා, පිළිතුරු ලැබීම සඳහා ගත කළ කාලය ඉමහත් වේදනාවක් ව, ව්‍යසනයෙන් ගෙවී ගිය මේ මෙහෙයවීමෙන් ලූ නිල තොරතුරු ප්‍රමාණය ඉතාමත් සීමිත විය.

අධික ජනාකීර්ණත්වය සහ කලකිරීම

ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර ක්‍රමය දිගු කලක සිට දරුණු අධික ජනාකීර්ණත්වයෙන් පීඩා විඳිමින් සිටින අතර, එම ගැටලුව නිසා මහා පරිමාණ කළබල ඇති වීමේ අවදානම ඉහළ දමන ආකාරයේ අස්ථිර තත්ත්ව ඇති වන බව බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ ක්‍රියාකාරිකයෝ පෙන්වා දෙති. මහර බන්ධනාගාරය, දිවයිනේ බොහෝ ආයතන මෙන්ම, නිල ධාරිතාවයට වඩා සිරකරුවන් ගණනාවක් රඳවා ගෙන සිටින අතර, ඒ නිසා සිරකරුවන්ට සහ රෙගුලාකාරී කාර්ය මණ්ඩලයට ඉමහත් පීඩාවක් ඇති වෙයි.

  • කළබලයෙන් අනතුරුව සිරකරුවන් 26 දෙනෙකු මිය ගිය බව තහවුරු කෙරිණි
  • ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියා අතරතුර සිරකරුවන් කිහිප දෙනෙකුට තුවාල සිදු විය
  • තත්ත්වය පාලනය කිරීම සඳහා ආරක්ෂක හමුදා යොදා ගන්නා ලදී
  • සිදුවීමට අදාළ අවට තත්ත්වයන් සම්බන්ධයෙන් නිල විමර්ශනයක් ආරම්භ කර ඇත

වගකීම් පැවරීම සඳහා ඉල්ලීම්

ඝාතනයට ලක් වූවන්ගේ පවුල්වලට, ඒ බන්ධනාගාරය තුළ හරියටම සිදු වූ දේ සහ ජීවිත මෙතරම් ප්‍රමාණයකින් නැති වූයේ ඇයිද යන්න පිළිබඳ විනිවිදභාවයෙන් යුත් පිළිතුරු ලැබීමට හිමිකම් ඇත.

මානව හිමිකම් සංවිධාන, කළබලය සම්බන්ධයෙන් සම්පූර්ණ හා ස්වාධීන විමර්ශනයක් පැවැත්වීමට රජයෙන් ඉල්ලා සිටින අතර, රැකවරණය ලබා දීමෙහිලා කිසිදු කර්තව්‍ය කඩ කිරීමක් සිදු වී ඇත්නම් ඒ සඳහා වගකිව යුත්තන් ඉදිරිපත් කළ යුතු බව ඔවුහු අවධාරණය කරති. ආරක්ෂිත ක්‍රමය තුළ ඇති ක්‍රමවේදාත්මක ගැටලු විසඳ ගත යුත්තේ ඉදිරියේ දී ද මෙවැනි ව්‍යසනයන් වළකා ගැනීම සඳහා බව සඳහන් කරමින්, හදිසි බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ සඳහා ද ඔවුන් ඉල්ලීම් නවීකරණය කර ඇත.

රජයේ ප්‍රතිචාරය

මාරාන්තික ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියා පිපිරීමට හේතු වූ සිදුවීම්වල නිශ්චිත අනුපිළිවෙල තීරණය කිරීම සඳහා විමර්ශනයක් ක්‍රියාත්මක බව බලධාරීන් තහවුරු කර ඇත. ශෝකාවිෂ්ට මහජනතාවට ඉක්මන් පිළිතුරු ලබා දීමටත්, මහර හිදී දිග හැරුණු සංහාරය නැවත සිදු නොවේ ය යන්නෙහි සාධකාරී ක්‍රියාමාර්ග ගෙනහැර දැක්වීමටත් රජයට ඉමහත් පීඩනයක් ගොඩ නැගෙමින් ඇත.

රට ශෝකයෙන් ගිලෙද්දී, ජීවිතක්ෂයට පත් වූ 26 දෙනාගේ පවුල් ශෝකයෙන් කාලය ගෙවමින්, මෙම ව්‍යසනකාරී ඛේදවාචකයෙන් පසු යුක්තිය හා අර්ථාන්විත ප්‍රතිසංස්කරණ ලැබේ ය යන බලාපොරොත්තුවෙන් දිනපාත් කරති.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

මත්ද්‍රව්‍ය මර්දන වැඩිවීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර ධාරිතාවයෙන් සිව් ගුණයක් පිරී ඉතිරෙයි — අමාත්‍යවරයා Sinhala

මත්ද්‍රව්‍ය මර්දන වැඩිවීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර ධාරිතාවයෙන් සිව් ගුණයක් පිරී ඉතිරෙයි — අමාත්‍යවරයා

රජය මත්ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධ වරදවල් වලක්වාලීම සඳහා දැඩි මෙහෙයුම් ක්‍රියාත්මක කරමින් සිටින අතරතුර, ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර පද්ධතිය දැඩි ආතතියකට ලක්ව ඇති බවත්, දැනට…

08 Jul 2026 Discuss
වේලිකඩේ මාරාන්තික කලහයෙන් පසු ශ්‍රී ලංකාව රෝහලක් බන්ධනාගාරයක් බවට පරිවර්තනය කිරීමට සැලසුම් කරයි Sinhala

වේලිකඩේ මාරාන්තික කලහයෙන් පසු ශ්‍රී ලංකාව රෝහලක් බන්ධනාගාරයක් බවට පරිවර්තනය කිරීමට සැලසුම් කරයි

මාරාන්තික බන්ධනාගාර අසාන්තිය පසුව රජය ක්‍රියාත්මක වෙයි රටේ බන්ධනාගාර පද්ධතිය සෙලවා දැමූ මාරාන්තික කලහයකින් පසු රෝහල් පහසුකමක් බන්ධනාගාරයක් බවට පරිවර්තනය කිරීමට…

08 Jul 2026 Discuss
2026 දී ශ්‍රී ලංකාවේ டெங்கு උවදුර තීව්‍ර වෙයි — වාර්තා වූ රෝගීන් සංඛ්‍යාව 63,000 ඉක්මවයි Sinhala

2026 දී ශ්‍රී ලංකාවේ டெங்கு උවදුර තීව්‍ර වෙයි — වාර්තා වූ රෝගීන් සංඛ්‍යාව 63,000 ඉක්මවයි

ශ්‍රී ලංකාව 2026 වර්ෂයේ දී දරුණු டெங்கු රෝග වසංගතයකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, නිල සෞඛ්‍ය දත්තයන්ට අනුව වාර්තා වූ සමස්ත රෝගීන් සංඛ්‍යාව 63,000 ඉක්මවා ගොස් ඇති…

08 Jul 2026 Discuss