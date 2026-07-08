Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

එමිරේට්ස් ගුවන් සේවය ශ්‍රී ලංකාවට ගුවන් මෙහෙයුම් පුළුල් කිරීමට සැලසුම් කරයි

08 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
එමිරේට්ස් ගුවන් සේවය ශ්‍රී ලංකාවට ගුවන් මෙහෙයුම් පුළුල් කිරීමට සැලසුම් කරයි

ගල්ෆ් ගුවන් සේවය දිවයින සමඟ සබඳතා තර කරයි

දුබායි මූලස්ථාන කරගත් එමිරේට්ස් ජාත්‍යන්තර ගුවන් සේවය, ශ්‍රී ලංකාවට නව ගුවන් සේවා හඳුන්වා දීමේ සැලසුම් නිවේදනය කර ඇත. මෙම පියවර, දිවයිනෙන් ගල්ෆ් හබ් හරහා ලෝකයේ සෙසු රටවල් සමඟ ඇති ගුවන් සන්නිවේදනය සැලකිය යුතු ලෙස ශක්තිමත් කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

මෙම ව්‍යාප්තිය, ශ්‍රී ලංකාව සංචාරක හා සංචාරොද්යෝග ගමනාන්තයක් ලෙස ලබා ගනිමින් පවතින වැඩෙන වැදගත්කම මෙන්ම එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය සමඟ ශක්තිමත් වෙමින් ඇති ආර්ථික හා සාංස්කෘතික සබඳතාද අවධාරණය කරයි.

නව සේවාවන් ශ්‍රී ලංකාවට ගෙන දෙන්නේ කුමක්ද?

නව එමිරේට්ස් ගුවන් සේවා එකතු වීමෙන් ශ්‍රී ලාංකික මගීන්ට, සංචාරොද්යෝග කර්මාන්තයට සහ පුළුල් ආර්ථිකයට ගණනාවක් වූ ප්‍රතිලාභ ලැබෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. ප්‍රධාන අපේක්ෂිත බලපෑම් ලෙස පහත සඳහන් දෑ දැක්විය හැකිය:

  • දුබායි–කොළඹ මාර්ගයේ ආසන ධාරිතාව වැඩිවීම, සංචාරය වඩාත් පහසු හා ප්‍රවේශ්‍යමය කිරීම සහ මිල ගණන් අඩු කිරීමේ හැකියාව
  • මැදපෙරදිග හා ඉන් ඔබ්බෙහි රටවල සේවය කරන ශ්‍රී ලාංකික ප්‍රවාසීන්ට වඩා හොඳ සන්නිවේදනයක්
  • එමිරේට්ස්හි විශාල ගෝලීය ජාලය හරහා ශ්‍රී ලංකාවට ළඟා විය හැකි ජාත්‍යන්තර නරඹන්නන් ගණන වැඩිවීමෙන් ලැබෙන සංචාරොද්යෝග ආර්ථිකයට දායකත්වය
  • ගෝලීය වෙළඳපොළ වෙත ළඟා වන ශ්‍රී ලාංකික අපනයනකරුවන් ශක්තිමත් කරමින් ගෙනෙන වැඩිදියුණු මෙල්ල හා වෙළඳ සබඳතා

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රකෘතිය සඳහා ලැබෙන විශ්වාසයේ ඡන්දය

ආර්ථික කැළඹීම්වල කාලපරිච්ඡේදයකින් පසු ආර්ථිකය ප්‍රතිනිර්මාණය කිරීමටත් මගීන්ගේ විශ්වාසය යළි ගොඩනැගීමටත් කටයුතු කරමින් සිටින ශ්‍රී ලංකාවට ඉතා වැදගත් මොහොතක මෙම නිවේදනය ලැබෙනු ලැබේ. ලොව ප්‍රමුඛතම ගුවන් සේවා ආයතනයක් වන මෙම සමාගම දිවයිනේ සිය සේවා ව්‍යාප්ත කිරීමේ තීරණය, රටේ ප්‍රකෘතිය ලැබීමේ ගමන් මඟ ශක්තිමත් ලෙස අනුමත කිරීමක් ලෙස පුළුල් ලෙස සලකනු ලැබේ.

එමිරේට්ස් ගුවන් සේවය දැනට කොළඹ බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපළ වෙත සේවා පවත්වාගෙන යන අතර, දුබායි හරහා යුරෝපය, ඇමෙරිකා සහ පුළුල් ආසියා-පැසිෆික් කලාපය බලා ගමන් කරන ශ්‍රී ලාංකික මගීන් අතර දශක ගණනාවක් තිස්සේ වඩාත් ජනප්‍රිය ගුවන් සේවා ආයතනයක් ලෙස ස්ථානගත වී ඇත.

සංචාරොද්යෝග අංශය ප්‍රතිලාභ ලැබීමට සූදානම්

ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරොද්යෝග අධිකාරීන් හා ආගන්තුක සත්කාර අංශය මෙම ප්‍රවෘත්තිය සෑහෙන දාහකින් ප්‍රාර්ථනා කරනු ඇත. ආර්ථික පුනර්ජීවනය උපාය මාර්ගයේ කොටසක් ලෙස රටට ජාත්‍යන්තර නරඹන්නන් ආකර්ෂණය කරගැනීම සඳහා ආක්‍රමණශීලී ලෙස ක්‍රියා කරමින් සිටින අතර, එමිරේට්ස් වැනි ගෝලීය ව්‍යාපාරයේ ජනප්‍රිය ගුවන් සේවා ආයතනයකින් ලැබෙන වැඩිදියුණු ගුවන් ප්‍රවේශය, ඉලක්ක ගත ජාත්‍යන්තර සංචාරකයින් ගණන් ළඟා කරගැනීමේ තීරණාත්මක සාධකයක් ලෙස සැලකෙනු ලැබේ.

කර්මාන්ත නිරීක්ෂකයන් සඳහන් කරන ආකාරයට, ගුවන් ගමන් සංඛ්‍යාව හා ධාරිතාව වැඩිවීම, දුබායි වැනි ස්ථාපිත හබ් ගුවන් තොටුපළ හරහා ගමන් කිරීමට කැමැත්තක් දක්වන යුරෝපය හා උතුරු ඇමෙරිකාවේ අධික ලෙස වියදම් කරන සංචාරකයින් වැඩි ගණනක් ශ්‍රී ලංකාවට ආකර්ෂණය කිරීමට ද හේතු විය හැකිය.

නිශ්චිත මාර්ග, ගුවන් ගමන් සංඛ්‍යාව සහ ආරම්භක දිනයන් පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර නියමිත කාලය තුළ එමිරේට්ස් ගුවන් සේවය විසින් තහවුරු කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලාංකික නර්තන ශිල්පීන් බ්ලැක්පූල් නර්තන ශූරතාවලියේ ඉතිහාසය රචනා කරයි Sinhala

ශ්‍රී ලාංකික නර්තන ශිල්පීන් බ්ලැක්පූල් නර්තන ශූරතාවලියේ ඉතිහාසය රචනා කරයි

ශ්‍රී ලාංකික නර්තනය සඳහා ඓතිහාසික මොහොතක් ශ්‍රී ලාංකික නර්තන ශිල්පීන්, ලොව වඩාත්ම පිළිගත් තරඟකාරී නර්තන උත්සවයන්ගෙන් එකක් වන ප්‍රකට බ්ලැක්පූල් නර්තන ශූරතාවලියේ…

08 Jul 2026 Discuss
අපක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මුජිබුර් රහ්මාන් නාගොඩ බන්ධනාගාර කලහය සම්බන්ධයෙන් රජයට දැඩි විවේචනයක් එල්ල කරයි, අර්බුදය වැළැක්විය හැකිව තිබූ බව පවසයි Sinhala

අපක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මුජිබුර් රහ්මාන් නාගොඩ බන්ධනාගාර කලහය සම්බන්ධයෙන් රජයට දැඩි විවේචනයක් එල්ල කරයි, අර්බුදය වැළැක්විය හැකිව තිබූ බව පවසයි

නාගොඩ බන්ධනාගාරයේ මෑතකදී ඇතිවූ කලහය සම්බන්ධයෙන් අපක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මුජිබුර් රහ්මාන් රජයට දැඩි විවේචනයක් එල්ල කර ඇති අතර, බලධාරීන් වගකීම් සහගතව හා…

08 Jul 2026 Discuss
රාජ්‍ය අරමුදල් අවභාවිතා නඩුවේ රනිල් වික්‍රමසිංහට එරෙහිව කොළඹ අධිකරණය සැප්තැම්බර් විභාග දිනයක් නියම කරයි Sinhala

රාජ්‍ය අරමුදල් අවභාවිතා නඩුවේ රනිල් වික්‍රමසිංහට එරෙහිව කොළඹ අධිකරණය සැප්තැම්බර් විභාග දිනයක් නියම කරයි

හිටපු ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ සහ ඔහුගේ හිටපු ජනාධිපති ලේකම්වරයාට එරෙහිව රාජ්‍ය අරමුදල් අවභාවිතා කිරීමේ චෝදනා සම්බන්ධයෙන් පවත්වාගෙන යනු ලබන නඩුව සඳහා කොළඹ…

08 Jul 2026 Discuss