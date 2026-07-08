Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

අපක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මුජිබුර් රහ්මාන් නාගොඩ බන්ධනාගාර කලහය සම්බන්ධයෙන් රජයට දැඩි විවේචනයක් එල්ල කරයි, අර්බුදය වැළැක්විය හැකිව තිබූ බව පවසයි

08 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
අපක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මුජිබුර් රහ්මාන් නාගොඩ බන්ධනාගාර කලහය සම්බන්ධයෙන් රජයට දැඩි විවේචනයක් එල්ල කරයි, අර්බුදය වැළැක්විය හැකිව තිබූ බව පවසයි

නාගොඩ බන්ධනාගාරයේ මෑතකදී ඇතිවූ කලහය සම්බන්ධයෙන් අපක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මුජිබුර් රහ්මාන් රජයට දැඩි විවේචනයක් එල්ල කර ඇති අතර, බලධාරීන් වගකීම් සහගතව හා කාලෝචිත ලෙස කටයුතු කර තිබේ නම් මෙම තත්ත්වය වළක්වාලිය හැකිව තිබූ බව ඔහු අවධාරණය කර ඇත.

බන්ධනාගාර අර්බුදය හසුරුවා ගැනීම පිළිබඳ මන්ත්‍රීවරයාගේ ප්‍රශ්නය

මෙම සිද්ධිය සම්බන්ධව අදහස් දක්වමින් මන්ත්‍රී මුජිබුර් රහ්මාන්, ජ්‍යේෂ්ඨ බන්ධනාගාර නිලධාරියෙකු විසින් කරන ලද ප්‍රකාශ කෙරෙහි අවධානය යොමු කරමින්, නාගොඩ බන්ධනාගාරයේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් රජය ඉදිරිපත් කරන කතන්දරයට අභියෝග කළේය. ඇතිවූ කැළඹිල්ල නොවැළැක්විය හැකි දෙයක් නොව, නොසැලකිල්ල හා නිසි බන්ධනාගාර පරිපාලනය ව්‍යසනයට පත් වීමේ ප්‍රතිඵලයක් බව අපක්ෂ මන්ත්‍රීවරයා තර්ක කළේය.

රටේ බන්ධනාගාර ක්‍රමය පිළිබඳ මහජන අවධානය දැඩිව යොමු වී ඇති මෙම සන්දර්භය තුළ, මන්ත්‍රීවරයාගේ ප්‍රකාශ රජය කෙරෙහි නව දේශපාලන පීඩනයක් එක් කර ඇත. අධික කාරාගාර පිරවීම, ප්‍රමාණවත් නොවන සම්පත් සහ ආරක්ෂක කළමනාකරණයේ ලිහිල්භාවය යන කරුණු රටේ ප්‍රතිෂ්ඨාපන ආයතනවල දිගු කලක සිටම පැවත එන ගැටලු ලෙස නිරන්තරයෙන් ඉස්මතු වී ඇත.

වගවීම සඳහා ඉල්ලීම්

කැළඹිල්ලට තුඩු දුන් තත්ත්වයන් සම්බන්ධයෙන් පාර්ලිමේන්තුවට සහ මහජනතාවට විනිවිද පෙනෙන හා සම්පූර්ණ පැහැදිලි කිරීමක් ලබා දෙන ලෙස සම්බන්ධිත බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටින ලෙස මන්ත්‍රී මුජිබුර් රහ්මාන් ඉල්ලා සිටියේය. බන්ධනාගාර කළමනාකරණයේ ඕනෑම අසාර්ථකත්වයකට වගකිව යුතු අය ඊට වග කිව යුතු බව ඔහු අවධාරණය කළේය.

වර්තමාන රජය යටතේ රාජ්‍ය ආයතනවල පවතින බව හඳුන්වන පුළුල් වැරදි කළමනාකරණ රටාවක් ඉස්මතු කිරීමට අපක්ෂය මෙම සිද්ධිය යොදා ගත් අතර, අනාගතයේ ඒ වැනි සිද්ධීන් නැවත සිදු නොවීම සඳහා ජනිකිනිකු ව ව ගෙන ගෙන ගෙන ගෙන ගෙ ගෙ ගෙ ගෙ ගෙ ගෙ ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව ව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

රාජ්‍ය අරමුදල් අවභාවිතා නඩුවේ රනිල් වික්‍රමසිංහට එරෙහිව කොළඹ අධිකරණය සැප්තැම්බර් විභාග දිනයක් නියම කරයි Sinhala

රාජ්‍ය අරමුදල් අවභාවිතා නඩුවේ රනිල් වික්‍රමසිංහට එරෙහිව කොළඹ අධිකරණය සැප්තැම්බර් විභාග දිනයක් නියම කරයි

හිටපු ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ සහ ඔහුගේ හිටපු ජනාධිපති ලේකම්වරයාට එරෙහිව රාජ්‍ය අරමුදල් අවභාවිතා කිරීමේ චෝදනා සම්බන්ධයෙන් පවත්වාගෙන යනු ලබන නඩුව සඳහා කොළඹ…

08 Jul 2026 Discuss
මත්ද්‍රව්‍ය මර්දන වැඩිවීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර ධාරිතාවයෙන් සිව් ගුණයක් පිරී ඉතිරෙයි — අමාත්‍යවරයා Sinhala

මත්ද්‍රව්‍ය මර්දන වැඩිවීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර ධාරිතාවයෙන් සිව් ගුණයක් පිරී ඉතිරෙයි — අමාත්‍යවරයා

රජය මත්ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධ වරදවල් වලක්වාලීම සඳහා දැඩි මෙහෙයුම් ක්‍රියාත්මක කරමින් සිටින අතරතුර, ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර පද්ධතිය දැඩි ආතතියකට ලක්ව ඇති බවත්, දැනට…

08 Jul 2026 Discuss
වේලිකඩේ මාරාන්තික කලහයෙන් පසු ශ්‍රී ලංකාව රෝහලක් බන්ධනාගාරයක් බවට පරිවර්තනය කිරීමට සැලසුම් කරයි Sinhala

වේලිකඩේ මාරාන්තික කලහයෙන් පසු ශ්‍රී ලංකාව රෝහලක් බන්ධනාගාරයක් බවට පරිවර්තනය කිරීමට සැලසුම් කරයි

මාරාන්තික බන්ධනාගාර අසාන්තිය පසුව රජය ක්‍රියාත්මක වෙයි රටේ බන්ධනාගාර පද්ධතිය සෙලවා දැමූ මාරාන්තික කලහයකින් පසු රෝහල් පහසුකමක් බන්ධනාගාරයක් බවට පරිවර්තනය කිරීමට…

08 Jul 2026 Discuss