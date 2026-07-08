හිටපු ජනාධිපති රනිල් වික්රමසිංහ සහ ඔහුගේ හිටපු ජනාධිපති ලේකම්වරයාට එරෙහිව රාජ්ය අරමුදල් අවභාවිතා කිරීමේ චෝදනා සම්බන්ධයෙන් පවත්වාගෙන යනු ලබන නඩුව සඳහා කොළඹ කොටුව මහේස්ත්රාත් අධිකරණය සැප්තැම්බර් මාසයේ විභාග දිනයක් නියම කර ඇත.
චෝදනා එල්ල වී සිටින පුද්ගලයින්ගේ ජ්යෙෂ්ඨභාවය හේතුවෙන් සමාජයේ පුළුල් අවධානයට ලක් වී ඇති මෙම නඩුවේ ඉදිරි විභාගය සඳහා වේදිකාව සකස් කරමින්, අධිකරණය මෙම නියෝගය ජාරඟ 8 වෙනිදා බදාදා දින නිකුත් කළේය.
著名 著名 著名 著名 著名 著名 著名 著名 著名 著名
著名피고인들피고인들피고인들피고인들피고인들피고인들피고인들
著名피고인들
著名
著名
著名피고인들
著名
著名
著名
著名피고인들피고인들피고인들피고인들피고인들피고인들피고인들피고인들피고인들피고인들피고인들피고인들피고인들피고인들피고인들피고인들피고인들피고인들피고인들피고인들피고인들피고인들피고인들피고인들피고인들피고인들피고인들피고인들피고인들피고인들
著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.