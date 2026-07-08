Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

රාජ්‍ය අරමුදල් අවභාවිතා නඩුවේ රනිල් වික්‍රමසිංහට එරෙහිව කොළඹ අධිකරණය සැප්තැම්බර් විභාග දිනයක් නියම කරයි

08 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
රාජ්‍ය අරමුදල් අවභාවිතා නඩුවේ රනිල් වික්‍රමසිංහට එරෙහිව කොළඹ අධිකරණය සැප්තැම්බර් විභාග දිනයක් නියම කරයි

හිටපු ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ සහ ඔහුගේ හිටපු ජනාධිපති ලේකම්වරයාට එරෙහිව රාජ්‍ය අරමුදල් අවභාවිතා කිරීමේ චෝදනා සම්බන්ධයෙන් පවත්වාගෙන යනු ලබන නඩුව සඳහා කොළඹ කොටුව මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය සැප්තැම්බර් මාසයේ විභාග දිනයක් නියම කර ඇත.

චෝදනා එල්ල වී සිටින පුද්ගලයින්ගේ ජ්‍යෙෂ්ඨභාවය හේතුවෙන් සමාජයේ පුළුල් අවධානයට ලක් වී ඇති මෙම නඩුවේ ඉදිරි විභාගය සඳහා වේදිකාව සකස් කරමින්, අධිකරණය මෙම නියෝගය ජාරඟ 8 වෙනිදා බදාදා දින නිකුත් කළේය.

著名 著名 著名 著名 著名 著名 著名 著名 著名 著名

著名피고인들피고인들피고인들피고인들피고인들피고인들피고인들

著名피고인들

著名

著名

著名피고인들

著名

著名

著名

著名피고인들피고인들피고인들피고인들피고인들피고인들피고인들피고인들피고인들피고인들피고인들피고인들피고인들피고인들피고인들피고인들피고인들피고인들피고인들피고인들피고인들피고인들피고인들피고인들피고인들피고인들피고인들피고인들피고인들피고인들

著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

අපක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මුජිබුර් රහ්මාන් නාගොඩ බන්ධනාගාර කලහය සම්බන්ධයෙන් රජයට දැඩි විවේචනයක් එල්ල කරයි, අර්බුදය වැළැක්විය හැකිව තිබූ බව පවසයි Sinhala

අපක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මුජිබුර් රහ්මාන් නාගොඩ බන්ධනාගාර කලහය සම්බන්ධයෙන් රජයට දැඩි විවේචනයක් එල්ල කරයි, අර්බුදය වැළැක්විය හැකිව තිබූ බව පවසයි

නාගොඩ බන්ධනාගාරයේ මෑතකදී ඇතිවූ කලහය සම්බන්ධයෙන් අපක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මුජිබුර් රහ්මාන් රජයට දැඩි විවේචනයක් එල්ල කර ඇති අතර, බලධාරීන් වගකීම් සහගතව හා…

08 Jul 2026 Discuss
මත්ද්‍රව්‍ය මර්දන වැඩිවීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර ධාරිතාවයෙන් සිව් ගුණයක් පිරී ඉතිරෙයි — අමාත්‍යවරයා Sinhala

මත්ද්‍රව්‍ය මර්දන වැඩිවීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර ධාරිතාවයෙන් සිව් ගුණයක් පිරී ඉතිරෙයි — අමාත්‍යවරයා

රජය මත්ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධ වරදවල් වලක්වාලීම සඳහා දැඩි මෙහෙයුම් ක්‍රියාත්මක කරමින් සිටින අතරතුර, ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර පද්ධතිය දැඩි ආතතියකට ලක්ව ඇති බවත්, දැනට…

08 Jul 2026 Discuss
වේලිකඩේ මාරාන්තික කලහයෙන් පසු ශ්‍රී ලංකාව රෝහලක් බන්ධනාගාරයක් බවට පරිවර්තනය කිරීමට සැලසුම් කරයි Sinhala

වේලිකඩේ මාරාන්තික කලහයෙන් පසු ශ්‍රී ලංකාව රෝහලක් බන්ධනාගාරයක් බවට පරිවර්තනය කිරීමට සැලසුම් කරයි

මාරාන්තික බන්ධනාගාර අසාන්තිය පසුව රජය ක්‍රියාත්මක වෙයි රටේ බන්ධනාගාර පද්ධතිය සෙලවා දැමූ මාරාන්තික කලහයකින් පසු රෝහල් පහසුකමක් බන්ධනාගාරයක් බවට පරිවර්තනය කිරීමට…

08 Jul 2026 Discuss