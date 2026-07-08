Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලාංකික නර්තන ශිල්පීන් බ්ලැක්පූල් නර්තන ශූරතාවලියේ ඉතිහාසය රචනා කරයි

08 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලාංකික නර්තන ශිල්පීන් බ්ලැක්පූල් නර්තන ශූරතාවලියේ ඉතිහාසය රචනා කරයි

ශ්‍රී ලාංකික නර්තනය සඳහා ඓතිහාසික මොහොතක්

ශ්‍රී ලාංකික නර්තන ශිල්පීන්, ලොව වඩාත්ම පිළිගත් තරඟකාරී නර්තන උත්සවයන්ගෙන් එකක් වන ප්‍රකට බ්ලැක්පූල් නර්තන ශූරතාවලියේ ඉතිහාසය රචනා කරමින් තම නම් වාර්තා පොත්වල සදහටම කොටා තැබීමට සමත් වී ඇත. මෙම ජයග්‍රහණය දූපත් රාජ්‍යයේ නර්තන ප්‍රජාව සඳහා අභිමානවත්이정표වක් සනිටුහන් කරන අතර, ජාත්‍යන්තර තරඟකාරී නර්තන ක්ෂේත්‍රයේ ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රමයෙන් වර්ධනය වන සහභාගිත්වය ද මෙයින් ඉස්මතු වේ.

ලොව වඩාත්ම සැමරුම්බර නර්තන වේදිකාව

එංගලන්තයේ බ්ලැක්පූල් නුවර වාර්ෂිකව පැවැත්වෙන බ්ලැක්පූල් නර්තන උත්සවය, තරඟකාරී බෝල්රූම් සහ ලතින් නර්තනයේ ශිඛරය ලෙස ලොව පුරා පිළිගැනේ. ලොව සෑම කොනකිනම් දක්ෂ ශිල්පීන් ආකර්ෂණය කර ගන්නා මෙම තරඟාවලියේ ත්‍යාගස්ථානයක් හෝ ශක්තිමත් දස්කම් ප්‍රදර්ශනයක් පවා ජාත්‍යන්තර නර්තන ලෝකයේ අතිශය වැදගත්කමක් දරයි. එතරම් ඉල්ලුම් කළ හැකි ඉහළ ප්‍රමිතියකින් යුත් මෙවැනි උත්සවයකදී ශ්‍රී ලාංකික තරඟකරුවන් ඓතිහාසික දස්කමක් දැක්වීම, රටේ නර්තන ප්‍රජාව තුළ වගා කරනු ලබන කැපවීම හා ප්‍රතිභාවේ සාක්ෂියකි.

ශ්‍රී ලංකාවේ අභිමානය

මෙම ජයශ්‍රිය ශ්‍රී ලංකාවේ කලා හා සංස්කෘතික ප්‍රජාවන් අතර පුළුල් සමරුවකට ලක් වී ඇත. නර්තන ශිල්පීන්ගේ මෙම ජයග්‍රහණය, ශ්‍රී ලාංකික තරුණ පරපුරක් වැඩි අභිලාෂයකින් හා විශ්වාසයකින් තරඟකාරී නර්තනය හැදෑරීමට පෙළඹවීමක් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, ඉදිරි වසරවලදී වැඩිදුර ජාත්‍යන්තර අවස්ථා සඳහා දොරටු විවෘත කිරීමටද ඉඩ හසර සලසනු ඇත.

ශ්‍රී ලංකාව ගෝලීය කලා හා සංස්කෘතිය තුළ තම පියසටහන් පුළුල් කරගෙන යන මෙම යුගයේ, බ්ලැක්පූල් හිදී සනිටුහන් වූ මෙම ඓතිහාසික මොහොත, ලොව මහත්ම වේදිකාවල කැපවීම, ශික්ෂණය හා ආශාව මගින් ළඟා කරගත හැකි දේ පිළිබඳ දිදුලන නිදසුනක් ලෙස සදා කාලයක් බබළනු ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

එමිරේට්ස් ගුවන් සේවය ශ්‍රී ලංකාවට ගුවන් මෙහෙයුම් පුළුල් කිරීමට සැලසුම් කරයි Sinhala

එමිරේට්ස් ගුවන් සේවය ශ්‍රී ලංකාවට ගුවන් මෙහෙයුම් පුළුල් කිරීමට සැලසුම් කරයි

ගල්ෆ් ගුවන් සේවය දිවයින සමඟ සබඳතා තර කරයි දුබායි මූලස්ථාන කරගත් එමිරේට්ස් ජාත්‍යන්තර ගුවන් සේවය, ශ්‍රී ලංකාවට නව ගුවන් සේවා හඳුන්වා දීමේ සැලසුම් නිවේදනය කර ඇත.…

08 Jul 2026 Discuss
අපක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මුජිබුර් රහ්මාන් නාගොඩ බන්ධනාගාර කලහය සම්බන්ධයෙන් රජයට දැඩි විවේචනයක් එල්ල කරයි, අර්බුදය වැළැක්විය හැකිව තිබූ බව පවසයි Sinhala

අපක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මුජිබුර් රහ්මාන් නාගොඩ බන්ධනාගාර කලහය සම්බන්ධයෙන් රජයට දැඩි විවේචනයක් එල්ල කරයි, අර්බුදය වැළැක්විය හැකිව තිබූ බව පවසයි

නාගොඩ බන්ධනාගාරයේ මෑතකදී ඇතිවූ කලහය සම්බන්ධයෙන් අපක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මුජිබුර් රහ්මාන් රජයට දැඩි විවේචනයක් එල්ල කර ඇති අතර, බලධාරීන් වගකීම් සහගතව හා…

08 Jul 2026 Discuss
රාජ්‍ය අරමුදල් අවභාවිතා නඩුවේ රනිල් වික්‍රමසිංහට එරෙහිව කොළඹ අධිකරණය සැප්තැම්බර් විභාග දිනයක් නියම කරයි Sinhala

රාජ්‍ය අරමුදල් අවභාවිතා නඩුවේ රනිල් වික්‍රමසිංහට එරෙහිව කොළඹ අධිකරණය සැප්තැම්බර් විභාග දිනයක් නියම කරයි

හිටපු ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ සහ ඔහුගේ හිටපු ජනාධිපති ලේකම්වරයාට එරෙහිව රාජ්‍ය අරමුදල් අවභාවිතා කිරීමේ චෝදනා සම්බන්ධයෙන් පවත්වාගෙන යනු ලබන නඩුව සඳහා කොළඹ…

08 Jul 2026 Discuss