ශ්රී ලාංකික නර්තන ශිල්පීන් බ්ලැක්පූල් නර්තන ශූරතාවලියේ ඉතිහාසය රචනා කරයි
ශ්රී ලාංකික නර්තනය සඳහා ඓතිහාසික මොහොතක්
ශ්රී ලාංකික නර්තන ශිල්පීන්, ලොව වඩාත්ම පිළිගත් තරඟකාරී නර්තන උත්සවයන්ගෙන් එකක් වන ප්රකට බ්ලැක්පූල් නර්තන ශූරතාවලියේ ඉතිහාසය රචනා කරමින් තම නම් වාර්තා පොත්වල සදහටම කොටා තැබීමට සමත් වී ඇත. මෙම ජයග්රහණය දූපත් රාජ්යයේ නර්තන ප්රජාව සඳහා අභිමානවත්이정표වක් සනිටුහන් කරන අතර, ජාත්යන්තර තරඟකාරී නර්තන ක්ෂේත්රයේ ශ්රී ලංකාවේ ක්රමයෙන් වර්ධනය වන සහභාගිත්වය ද මෙයින් ඉස්මතු වේ.
ලොව වඩාත්ම සැමරුම්බර නර්තන වේදිකාව
එංගලන්තයේ බ්ලැක්පූල් නුවර වාර්ෂිකව පැවැත්වෙන බ්ලැක්පූල් නර්තන උත්සවය, තරඟකාරී බෝල්රූම් සහ ලතින් නර්තනයේ ශිඛරය ලෙස ලොව පුරා පිළිගැනේ. ලොව සෑම කොනකිනම් දක්ෂ ශිල්පීන් ආකර්ෂණය කර ගන්නා මෙම තරඟාවලියේ ත්යාගස්ථානයක් හෝ ශක්තිමත් දස්කම් ප්රදර්ශනයක් පවා ජාත්යන්තර නර්තන ලෝකයේ අතිශය වැදගත්කමක් දරයි. එතරම් ඉල්ලුම් කළ හැකි ඉහළ ප්රමිතියකින් යුත් මෙවැනි උත්සවයකදී ශ්රී ලාංකික තරඟකරුවන් ඓතිහාසික දස්කමක් දැක්වීම, රටේ නර්තන ප්රජාව තුළ වගා කරනු ලබන කැපවීම හා ප්රතිභාවේ සාක්ෂියකි.
ශ්රී ලංකාවේ අභිමානය
මෙම ජයශ්රිය ශ්රී ලංකාවේ කලා හා සංස්කෘතික ප්රජාවන් අතර පුළුල් සමරුවකට ලක් වී ඇත. නර්තන ශිල්පීන්ගේ මෙම ජයග්රහණය, ශ්රී ලාංකික තරුණ පරපුරක් වැඩි අභිලාෂයකින් හා විශ්වාසයකින් තරඟකාරී නර්තනය හැදෑරීමට පෙළඹවීමක් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, ඉදිරි වසරවලදී වැඩිදුර ජාත්යන්තර අවස්ථා සඳහා දොරටු විවෘත කිරීමටද ඉඩ හසර සලසනු ඇත.
ශ්රී ලංකාව ගෝලීය කලා හා සංස්කෘතිය තුළ තම පියසටහන් පුළුල් කරගෙන යන මෙම යුගයේ, බ්ලැක්පූල් හිදී සනිටුහන් වූ මෙම ඓතිහාසික මොහොත, ලොව මහත්ම වේදිකාවල කැපවීම, ශික්ෂණය හා ආශාව මගින් ළඟා කරගත හැකි දේ පිළිබඳ දිදුලන නිදසුනක් ලෙස සදා කාලයක් බබළනු ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.