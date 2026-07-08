Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

හිටපු අමාත්‍ය ජගත් පුෂ්පකුමාර අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව විසින් අත්අඩංගුවට

08 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
හිටපු අමාත්‍ය ජගත් පුෂ්පකුමාර අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව විසින් අත්අඩංගුවට

හිටපු අමාත්‍ය ජගත් පුෂ්පකුමාර අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව (CIABOC) විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව බලධාරීන් තහවුරු කර ඇත.

ශ්‍රී ලංකාවේ රාජ්‍ය නිලධාරීන් සහ දේශපාලනඥයන් අතර පවතින අල්ලස් හා දූෂිත චර්යාවන්ට එරෙහිව දිගින් දිගටම ගෙන යනු ලබන කඩිනම් පියවරයන්ගේ කොටසක් ලෙස දූෂණ විරෝධී මෙම ආයතනය හිටපු අමාත්‍යවරයා අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.

දූෂණයට සම්බන්ධ වරදවල් විමර්ශනය කර නඩු පැවරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රාථමික ආයතනය ලෙස ක්‍රියාත්මක වන CIABOC, පුෂ්පකුමාරට එල්ල වී ඇති චෝදනාවන් සම්බන්ධයෙන් මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම සිදු කර ඇත.

විශේෂිත චෝදනා සහ අත්අඩංගුවට ගැනීම සම්බන්ධ තොරතුරු විමර්ශනය ඉදිරියට යත්ම හෙළිදරව් කිරීමට නියමිත බව අපේක්ෂා කෙරේ.

හිටපු ඉහළ පෙළේ දේශපාලන පෞද්ගලයෙකුට එරෙහිව ශ්‍රී ලංකාවේ දූෂණ විරෝධී බලධාරීන් පියවර ගැනීමේ තවත් එක් නිදසුනක් ලෙස මෙම සිදුවීම සලකුණු වන අතර, බලයේ සිටින පුද්ගලයන් නීතිය ඉදිරියේ책임දායී කිරීමේ කොමිෂන් සභාවේ අඛණ්ඩ කැපවීම එයින් පිළිඹිබු වේ.

දේශපාලන කවයන් තුළ වඩාත් විනිවිදභාවයක් හා책임දායීත්වයක් ඉල්ලා රට පුරා ඉහළ යන හඬ මධ්‍යයේ පුෂ්පකුමාරගේ අත්අඩංගුවට ගැනීම සැලකිය යුතු මහජන අවධානයක් ආකර්ෂණය කර ගනු ඇතැයි ඉඩ ඇත.

CIABOC විසින් මෙම කාරණය සම්බන්ධ විමර්ශනය ඉදිරියට ගෙන යත්ම වැඩිදුර තොරතුරු අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

2026 දී ශ්‍රී ලංකාවේ டெங்கு උවදුර තීව්‍ර වෙයි — වාර්තා වූ රෝගීන් සංඛ්‍යාව 63,000 ඉක්මවයි Sinhala

2026 දී ශ්‍රී ලංකාවේ டெங்கு උවදුර තීව්‍ර වෙයි — වාර්තා වූ රෝගීන් සංඛ්‍යාව 63,000 ඉක්මවයි

ශ්‍රී ලංකාව 2026 වර්ෂයේ දී දරුණු டெங்கු රෝග වසංගතයකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, නිල සෞඛ්‍ය දත්තයන්ට අනුව වාර්තා වූ සමස්ත රෝගීන් සංඛ්‍යාව 63,000 ඉක්මවා ගොස් ඇති…

08 Jul 2026 Discuss
එමිරේට්ස් ගුවන් සේවය කොළඹ-දුබායි මාර්ගයේ දෙවන දෛනික A350 පියාසැරිය හඳුන්වා දෙමින් ශ්‍රී ලංකාවේ මෙහෙයුම් දෙගුණ කරයි Sinhala

එමිරේට්ස් ගුවන් සේවය කොළඹ-දුබායි මාර්ගයේ දෙවන දෛනික A350 පියාසැරිය හඳුන්වා දෙමින් ශ්‍රී ලංකාවේ මෙහෙයුම් දෙගුණ කරයි

එමිරේට්ස් ගුවන් සේවය ශ්‍රී ලංකාවේ තම මෙහෙයුම් සඳහා විශාල දියුණුවක් ප්‍රකාශයට පත් කරමින්, කොළඹ-දුබායි මාර්ගයේ දෛනික දෙවන එයාර්බස් A350 ගුවන් සේවාවක් හඳුන්වා දී…

08 Jul 2026 Discuss
ලේඛන වංචාව සම්බන්ධයෙන් කොළඹ ඉඩම් රෙජිස්ට්‍රාර් කාර්යාලයේ නිලධාරිනියක් අත්අඩංගුවට Sinhala

ලේඛන වංචාව සම්බන්ධයෙන් කොළඹ ඉඩම් රෙජිස්ට්‍රාර් කාර්යාලයේ නිලධාරිනියක් අත්අඩංගුවට

කොළඹ කලාපයේ ඉඩම් රෙජිස්ට්‍රාර් කාර්යාලයකට අනුයුක්ත කාන්තා ඉඩම් රෙජිස්ට්‍රාර්වරියක් ව්‍යාජ ලේඛන සම්බන්ධ පරීක්ෂණයක් සිලසිලා අඟහරුවාදා (07) රජයේ විමර්ශන…

08 Jul 2026 Discuss