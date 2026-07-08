හිටපු අමාත්ය ජගත් පුෂ්පකුමාර අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව විසින් අත්අඩංගුවට
හිටපු අමාත්ය ජගත් පුෂ්පකුමාර අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව (CIABOC) විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව බලධාරීන් තහවුරු කර ඇත.
ශ්රී ලංකාවේ රාජ්ය නිලධාරීන් සහ දේශපාලනඥයන් අතර පවතින අල්ලස් හා දූෂිත චර්යාවන්ට එරෙහිව දිගින් දිගටම ගෙන යනු ලබන කඩිනම් පියවරයන්ගේ කොටසක් ලෙස දූෂණ විරෝධී මෙම ආයතනය හිටපු අමාත්යවරයා අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.
දූෂණයට සම්බන්ධ වරදවල් විමර්ශනය කර නඩු පැවරීම සඳහා ශ්රී ලංකාවේ ප්රාථමික ආයතනය ලෙස ක්රියාත්මක වන CIABOC, පුෂ්පකුමාරට එල්ල වී ඇති චෝදනාවන් සම්බන්ධයෙන් මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම සිදු කර ඇත.
විශේෂිත චෝදනා සහ අත්අඩංගුවට ගැනීම සම්බන්ධ තොරතුරු විමර්ශනය ඉදිරියට යත්ම හෙළිදරව් කිරීමට නියමිත බව අපේක්ෂා කෙරේ.
හිටපු ඉහළ පෙළේ දේශපාලන පෞද්ගලයෙකුට එරෙහිව ශ්රී ලංකාවේ දූෂණ විරෝධී බලධාරීන් පියවර ගැනීමේ තවත් එක් නිදසුනක් ලෙස මෙම සිදුවීම සලකුණු වන අතර, බලයේ සිටින පුද්ගලයන් නීතිය ඉදිරියේ책임දායී කිරීමේ කොමිෂන් සභාවේ අඛණ්ඩ කැපවීම එයින් පිළිඹිබු වේ.
දේශපාලන කවයන් තුළ වඩාත් විනිවිදභාවයක් හා책임දායීත්වයක් ඉල්ලා රට පුරා ඉහළ යන හඬ මධ්යයේ පුෂ්පකුමාරගේ අත්අඩංගුවට ගැනීම සැලකිය යුතු මහජන අවධානයක් ආකර්ෂණය කර ගනු ඇතැයි ඉඩ ඇත.
CIABOC විසින් මෙම කාරණය සම්බන්ධ විමර්ශනය ඉදිරියට ගෙන යත්ම වැඩිදුර තොරතුරු අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.