Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන ආදායම පළමු මාස පහ තුළ එක්සත් ජනපද ඩොලර් බිලියන 7.3 ඉක්මවයි

07 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන ආදායම පළමු මාස පහ තුළ එක්සත් ජනපද ඩොලර් බිලියන 7.3 ඉක්මවයි

ශක්තිමත් අපනයන කාර්යසාධනය වර්ධනය වන ආර්ථික ගතිකත්වයේ සංඥාවක්

ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන අංශය සැලකිය යුතු이정표 සන්ධිස්ථානයක් සටහන් කරමින්, වසරේ පළමු මාස පහ තුළ මුළු අපනයන ආදායම එක්සත් ජනපද ඩොලර් බිලියන 7.3 ඉක්මවා ඇති අතර, මෙය රටේ වෙළඳ කාර්යසාධනය ඉහළ යන ගමන් මඟ පිළිබිඹු කරයි.

ජාත්‍යන්තර වෙළඳපොළවල ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධාන අපනයන භාණ්ඩ සඳහා අඛණ්ඩ ඉල්ලුමක් පවතින බැවින් බාහිර වෙළඳාමේ ශක්තිමත් යථාකාලීකරණයක් මෙම සංඛ්‍යාවලින් පෙනී යයි. දීර්ඝ මූල්‍ය කැලඹීම් වසරවලට අනතුරුව ද්වීපයේ පුළුල් ආර්ථික ස්ථාවරකරණ උත්සාහයන් සඳහා මෙය ප්‍රොත්සාහජනක දර්ශකයක් ලෙස සැලකේ.

අපනයන වර්ධනය ස추진කරන ප්‍රධාන අංශ

ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන පදනම සාම්ප්‍රදායිකව ප්‍රධාන කර්මාන්ත කිහිපයක් මත රඳා පවතින අතර, මෙම සන්ධිස්ථාන ඉලක්කය කරා ළඟා වීමේදී ඒවායේ සමායුක්ත දායකත්වය ඉතා වැදගත් වී ඇත. අපනයන ආදායම සත්කරා ගැනීමට දිගටම දායක වන අංශ අතර:

  • විදේශ විනිමය ශ්‍රේෂ්ඨතම ඒකල උපාර්ජකය ලෙස දිගටම පවතින ඇඳුම් හා රෙදිපිළි
  • සිලෝන් තේ සඳහා ස්ථාවර ගෝලීය ඉල්ලුම පිළිබිඹු කරන තේ සහ වෙනත් කෘෂිකාර්මික නිෂ්පාදන
  • රබර් සහ රබර් පදනම් කරගත් නිෂ්පාදන
  • කුළුබඩු, පොල් පදනම් කරගත් නිෂ්පාදන සහ වෙනත් කෘෂි-කාර්මික භාණ්ඩ

ආර්ථික යථාකාලීකරණය සඳහා ධනාත්මක සංඥාවක්

සාර්ව ආර්ථික ස්ථාවරත්වය යථා තත්ත්වයට පත් කිරීම අරමුණු කරගත් ජාත්‍යන්තර මුදල් අරමුදල් වැඩසටහන යටතේ ආණ්ඩුව ප්‍රතිසංස්කරණ ක්‍රියාත්මක කිරීම දිගටම සිදු කරන ශ්‍රී ලංකාවට ශක්තිමත් අපනයන සංඛ්‍යා ඉතා තීරණාත්මක අවස්ථාවක ලැබී ඇත. 2022 ආර්ථික අර්බුදය අතරතුර අවදානම් සහගත පහළ මට්ටම් කරා ළඟා වූ රටේ විදේශ විනිමය සංචිත ශක්තිමත් කිරීමට අඛණ්ඩ අපනයන වර්ධනය ඉවහල් වේ.

වෙළඳ හා ආර්ථික විශ්ලේෂකයන් පෙන්වා දී ඇත්තේ, ශ්‍රී ලංකාවට තම බාහිර ණය බැඳීම් කළමනාකරණය කිරීමට සහ කෙටිකාලීන ණය ලබා ගැනීම් මත යැපීම අඩු කිරීමට මෙම අපනයන ගතිකත්වය පවත්වා ගැනීම අත්‍යවශ්‍ය බවයි.

වසරේ ඉතිරි කාලය පුරා මෙම වර්ධන ප්‍රවණතාව අඛණ්ඩව පවත්වා ගැනීම සහතික කිරීම සඳහා, අධිකාරීන් අපනයන විවිධාංගීකරණය හා වෙළඳපොළ ව්‍යාප්ත කිරීමේ උපාය මාර්ග කෙරෙහි අවධානය යොමු කිරීම දිගටම සිදු කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාවේ සයිබර් ආරක්ෂණ අර්බුදය ඇතුළතින්: හැක් කරන ලද, වංචාවට ලක් වූ, සහ නිවැරදි කිරීමකින් තොරව අතහැර දමන ලද වින්දිතයන් Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ සයිබර් ආරක්ෂණ අර්බුදය ඇතුළතින්: හැක් කරන ලද, වංචාවට ලක් වූ, සහ නිවැරදි කිරීමකින් තොරව අතහැර දමන ලද වින්දිතයන්

පිළිතුරු අල්පවූ, වර්ධනය වන ඩිජිටල් තර්ජනයක් ශ්‍රී ලංකාව පුරා, ඩිජිටල් අවකාශයේ නිහඬ නමුත් ව්‍යසනකාරී අර්බුදයක් ඇති වෙමින් පවතී. තරුණ වෘත්තිකයන් සිට කුඩා…

07 Jul 2026 Discuss
නාමල් රාජපක්ෂ "A Team – Next Wave" නම් නව දේශපාලන ව්‍යාපාරයකට නායකත්වය දෙයි Sinhala

නාමල් රාජපක්ෂ "A Team – Next Wave" නම් නව දේශපාලන ව්‍යාපාරයකට නායකත්වය දෙයි

කැපී පෙනෙන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් පිරිසක් නාමල් රාජපක්ෂගේ නායකත්වයෙන් "A Team – Next Wave" නම් නව දේශපාලන ව්‍යාපාරය අඟහරුවාදා නිල වශයෙන් දියත් කිරීමත් සමඟ,…

07 Jul 2026 Discuss
හිටපු රාජ්‍ය අමාත්‍ය ශශේන්ද්‍ර රාජපක්ෂට එරෙහිව දූෂණ චෝදනා කොළඹ මහාධිකරණයේ විධිමත්ව ගොනු කෙරේ Sinhala

හිටපු රාජ්‍ය අමාත්‍ය ශශේන්ද්‍ර රාජපක්ෂට එරෙහිව දූෂණ චෝදනා කොළඹ මහාධිකරණයේ විධිමත්ව ගොනු කෙරේ

හිටපු රාජ්‍ය අමාත්‍ය ශශේන්ද්‍ර රාජපක්ෂට එරෙහිව දූෂණ චෝදනා කොළඹ මහාධිකරණය හමුවේ විධිමත්ව ඉදිරිපත් කර ඇති අතර, ශ්‍රී ලංකාවේ පුළුල් මහජන අවධානයට ලක්ව තිබෙන මෙම…

07 Jul 2026 Discuss