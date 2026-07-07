Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ සයිබර් ආරක්ෂණ අර්බුදය ඇතුළතින්: හැක් කරන ලද, වංචාවට ලක් වූ, සහ නිවැරදි කිරීමකින් තොරව අතහැර දමන ලද වින්දිතයන්

07 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාවේ සයිබර් ආරක්ෂණ අර්බුදය ඇතුළතින්: හැක් කරන ලද, වංචාවට ලක් වූ, සහ නිවැරදි කිරීමකින් තොරව අතහැර දමන ලද වින්දිතයන්

පිළිතුරු අල්පවූ, වර්ධනය වන ඩිජිටල් තර්ජනයක්

ශ්‍රී ලංකාව පුරා, ඩිජිටල් අවකාශයේ නිහඬ නමුත් ව්‍යසනකාරී අර්බුදයක් ඇති වෙමින් පවතී. තරුණ වෘත්තිකයන් සිට කුඩා ව්‍යාපාරිකයන් සහ විශ්‍රාමිකයන් දක්වා සාමාන්‍ය පුරවැසියන්, නවීන සයිබර් ප්‍රහාරවලට සහ අන්තර්ජාල වංචාවලට ගොදුරු වෙමින්, හානිය සිදු වූ පසු ආධාරයක් ඉල්ලා යා හැකි ක්‍රමවේදයක් ඉතා සීමිත බව සොයාගනිති.

සයිබර් අපරාධයේ මානවීය මිල

වින්දිතයන්ගෙන් ඉදිරිපත් වන කතන්දර කලකිරවන චිත්‍රයක් හෙළිදරව් කරයි. රාත්‍රියකින් හිස් කරන ලද බැංකු ගිණුම්. හිතමිතුරන් සහ පවුලේ අයව රවටා ගැනීමට පැහැරගත් සමාජ මාධ්‍ය ගිණුම්. සොරා ගත් සහ අවි ලෙස යොදාගත් පෞද්ගලික දත්ත. මෙම ප්‍රහාරවලට ලක් වූ බොහෝ ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට, ආයතනික ප්‍රතිචාරයේ කලකිරවන ඌනතාවය නිසා ව්‍යාකූලත්වය තවත් උත්සන්න වෙයි — ඔවුන් රක්ෂා කිරීමට නිර්මාණය කරන ලද ක්‍රමයන් විසින්ම ඔවුන් අතහැර දමා ඇතැයි ඔවුහු දැනෙයි.

පොලිස් ස්ථානයක් ක්ෂණික හා හුරුපුරුදු සහාය මාර්ගයක් සපයන ශාරීරික අපරාධ මෙන් නොව, සයිබර් අපරාධ වින්දිතයන් බොහෝ විට ආයතන අතර ම ඔසවා දමනු ලබයි — කොහෙද වාර්තා කරන්නේ, වගකීම කාගේද, සහ කිසියම් ප්‍රාණවත් විමර්ශනයක් කිසිදා සිදු වේවිද යන්න නොදන්නා තත්ත්වයෙන් ඔවුහු රැඳෙයි.

සයිබර් තර්ජනවල භූ දර්ශනය කෙබඳුද

ශ්‍රී ලාංකික අන්තර්ජාල භාවිතකරුවන් මුහුණ දෙන තර්ජනවල පරාසය පුළුල් වන අතර නිරන්තරයෙන් විකාශනය වේ. වාර්තා වූ වඩාත් සාමාන්‍ය ප්‍රහාර ආකාරවලින් කිහිපයක් නම්:

  • ව්‍යාජ වෙබ් අඩවි සහ වංචාකාරී කෙටි පණිවිඩ හරහා බැංකු අක්තපත්‍ර ඉලක්ක කරගත් තතුබෑම් වංචා
  • වින්දිතයන්ගේ සම්බන්ධතා ලේඛනය ඔස්සේ වංචා ක්‍රියාත්මක කිරීමට භාවිත කරන ලද සමාජ මාධ්‍ය ගිණුම් පැහැරගැනීම්
  • WhatsApp සහ Telegram වැනි පණිවිඩකරණ වේදිකා හරහා සිදු කරන ලද ආයෝජන වංචා
  • ද්වි-සාධක සත්‍යාපනය මග හරින SIM-ස්වැප් ප්‍රහාර
  • කුඩා ව්‍යාපාර සහ සංවිධාන ඉලක්ක කරගත් රැන්සම්වෙයාර් සිදුවීම්

ස්මාර්ට්ෆෝන් භාවිතය වේගයෙන් ඉහළ යන අතර ඩිජිටල් මූල්‍ය සේවා පුළුල් වෙද්දී, විභව වින්දිතයන්ගේ සංඛ්‍යාව ද ඉහළ යයි — ජනගහනයේ විශාල කොටස් අතර මූලික සයිබර් ආරක්ෂণ පිළිවෙත් පිළිබඳ දැනුවත්භාවය භයානක ලෙස අඩු මට්ටමක පවතිද්දී.

ආයතනික හිඩැස් සහ මන්දගාමී ප්‍රතිචාරය

සයිබර් අපරාධ සමඟ කටයුතු කිරීමට ශ්‍රී ලංකාවේ ව්‍යූහයන් ඇත. ශ්‍රී ලංකා CERT|CC ලෙස හඳුන්වන ශ්‍රී ලංකා පරිගණක හදිසි සූදානම් කණ්ඩායම, සයිබර් සිදුවීම්වලට ප්‍රතිචාර සම්බන්ධීකරණය සඳහා ජාතික ආයතනය ලෙස කටයුතු කරයි, පොලිසිය ද සංස්ථාපිත සයිබර් අපරාධ අංශයක් පවත්වාගෙන යයි. කෙසේ වෙතත්, විවේචකයන් තර්ක කරන්නේ මෙම ආයතන ප්‍රමාණවත් සම්පත් සහ කාර්ය මණ්ඩලයෙන් ඌනිත ව, වාර්තා වන නඩු ප්‍රමාණය හා සංකීර්ණතාව සමඟ කටයුතු කිරීමට ප්‍රමාණවත් ලෙස සන්නද්ධ නොවූ බවයි.

වින්දිතයන් නිතරම විස්තර කරන්නේ සිදුවීම් වාර්තා කළ ද ඔවුන්ගේ නඩු ප්‍රගතිය පිළිබඳ ප්‍රතිචාරයක් ලැබීම දුෂ්කර බව පිළිබඳ කලකිරවන අත්දැකීමකි. බොහෝ අවස්ථාවල, සයිබර් අපරාධයේ තාක්ෂණික සංකීර්ණතාව නිසා විමර්ශන ස්තිමිත වෙයි නැතිනම් ප්‍රතිඵල නොගෙනෙයි, ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටතින් ක්‍රියාත්මක වන බොහෝ අපරාධකරුවන් දේශීය නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ඇල්ම ඔබ්බෙහි සිටිති.

ඉලක්ක කරගත් අය සඳහා, මෙම අත්දැකීම හුදෙක් මූල්‍ය පාඩුවක් පමණක් නොව — ඩිජිටල් පද්ධතිවල සහ ඒවා ආරක්ෂා කිරීමට වගකිව යුතු ආයතනවල විශ්වාසය ගැඹුරු ලෙස ඛාදනය වීමකි.

හදිසි ප්‍රතිසංස්කරණයේ අ

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන ආදායම පළමු මාස පහ තුළ එක්සත් ජනපද ඩොලර් බිලියන 7.3 ඉක්මවයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන ආදායම පළමු මාස පහ තුළ එක්සත් ජනපද ඩොලර් බිලියන 7.3 ඉක්මවයි

ශක්තිමත් අපනයන කාර්යසාධනය වර්ධනය වන ආර්ථික ගතිකත්වයේ සංඥාවක් ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන අංශය සැලකිය යුතු이정표 සන්ධිස්ථානයක් සටහන් කරමින්, වසරේ පළමු මාස පහ තුළ මුළු අපනයන…

07 Jul 2026 Discuss
නාමල් රාජපක්ෂ "A Team – Next Wave" නම් නව දේශපාලන ව්‍යාපාරයකට නායකත්වය දෙයි Sinhala

නාමල් රාජපක්ෂ "A Team – Next Wave" නම් නව දේශපාලන ව්‍යාපාරයකට නායකත්වය දෙයි

කැපී පෙනෙන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් පිරිසක් නාමල් රාජපක්ෂගේ නායකත්වයෙන් "A Team – Next Wave" නම් නව දේශපාලන ව්‍යාපාරය අඟහරුවාදා නිල වශයෙන් දියත් කිරීමත් සමඟ,…

07 Jul 2026 Discuss
හිටපු රාජ්‍ය අමාත්‍ය ශශේන්ද්‍ර රාජපක්ෂට එරෙහිව දූෂණ චෝදනා කොළඹ මහාධිකරණයේ විධිමත්ව ගොනු කෙරේ Sinhala

හිටපු රාජ්‍ය අමාත්‍ය ශශේන්ද්‍ර රාජපක්ෂට එරෙහිව දූෂණ චෝදනා කොළඹ මහාධිකරණයේ විධිමත්ව ගොනු කෙරේ

හිටපු රාජ්‍ය අමාත්‍ය ශශේන්ද්‍ර රාජපක්ෂට එරෙහිව දූෂණ චෝදනා කොළඹ මහාධිකරණය හමුවේ විධිමත්ව ඉදිරිපත් කර ඇති අතර, ශ්‍රී ලංකාවේ පුළුල් මහජන අවධානයට ලක්ව තිබෙන මෙම…

07 Jul 2026 Discuss