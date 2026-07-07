Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

හිටපු රාජ්‍ය අමාත්‍ය ශශේන්ද්‍ර රාජපක්ෂට එරෙහිව දූෂණ චෝදනා කොළඹ මහාධිකරණයේ විධිමත්ව ගොනු කෙරේ

07 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
හිටපු රාජ්‍ය අමාත්‍ය ශශේන්ද්‍ර රාජපක්ෂට එරෙහිව දූෂණ චෝදනා කොළඹ මහාධිකරණයේ විධිමත්ව ගොනු කෙරේ

හිටපු රාජ්‍ය අමාත්‍ය ශශේන්ද්‍ර රාජපක්ෂට එරෙහිව දූෂණ චෝදනා කොළඹ මහාධිකරණය හමුවේ විධිමත්ව ඉදිරිපත් කර ඇති අතර, ශ්‍රී ලංකාවේ පුළුල් මහජන අවධානයට ලක්ව තිබෙන මෙම විශේෂ නඩු කටයුත්තේ තීරණාත්මක නව පියවරක් ලෙස මෙය සැලකේ.

කොළඹ මහාධිකරණය හමුවේ චෝදනා පත්‍ර භාරදීම

රාජපක්ෂ දේශපාලන පවුලේ කැපී පෙනෙන සාමාජිකයෙකු වන ශශේන්ද්‍ර රාජපක්ෂ, සම-විත්තිකරුවන් දෙදෙනෙකු සමඟ කොළඹ මහාධිකරණය හමුවේ පෙනී සිටි අතර, දූෂණ චෝදනා සම්බන්ධව පුද්ගලයන් තිදෙනාටම විරුද්ධව විධිමත් ලෙස චෝදනා පත්‍ර ගොනු කරන ලදී.

චෝදනා පත්‍ර ගොනු කිරීම නඩු කටයුත්තේ ඉතා වැදගත් නීතිමය සන්ධිස්ථානයක් සනිටුහන් කරන අතර, චෝදනා ලද පාර්ශ්වයන්ට එරෙහිව පූර්ණ නඩු විභාගයක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය ප්‍රමාණවත් සාක්ෂි රැස්කර ගැනීමට බලධාරීන් සමත් වී ඇති බව මින් පෙන්නුම් කෙරේ.

මහජනතාවගේ දැඩි අවධානයට ලක්වූ නඩුවක්

චෝදනා ලද පුද්ගලයාගේ දේශපාලන පසුබිම හේතුවෙන් මෙම නඩුව පුළුල් අවධානයක් ආකර්ශනය කරගෙන තිබේ. ශශේන්ද්‍ර රාජපක්ෂ ශ්‍රී ලංකාවේ වඩාත් නම් දරු දේශපාලන රාජවංශයක සාමාජිකයෙකු වන අතර, ඔහු ඊට පෙර රාජ්‍ය අමාත්‍ය ධුරයක් හොබවා ඇත.

ශ්‍රී ලංකාව රාජ්‍ය ආයතනවල වගවීම හා විනිවිදභාවය තහවුරු කිරීමේ උත්සාහයන් දිගටම ගෙන යන අතරතුර, මෙවැනි නීතිමය ක්‍රියාදාමයන් පිළිබඳව පුරවැසියන් මෙන්ම දූෂණ විරෝධී නිරීක්ෂණ සංවිධාන ද සමීප අවධානයෙන් නිරීක්ෂණය කරමින් සිටී.

නීතිමය ක්‍රියාවලිය ඉදිරියට

චෝදනා පත්‍ර දැන් විධිමත්ව භාරදී ඇති බැවින්, නඩුව මහාධිකරණ පද්ධතිය තුළ ඉදිරියට ගෙන යාමට නියමිතය. හිටපු රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා සමඟ නම් කර ඇති සම-විත්තිකරුවන් දෙදෙනා ද ඉදිරි නීතිමය කටයුතු වලදී එම චෝදනාවලට මුහුණ දීමට සිදුවනු ඇත.

නඩු විභාග දිනයන් හා චෝදනාවල නිශ්චිත ස්වභාවය සම්බන්ධ වැඩිදුර තොරතුරු, ඉදිරි සති කිහිපය තුළ අධිකරණ ක්‍රියාවලිය ඉදිරියට යත්ම අනාවරණ වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාවේ සයිබර් ආරක්ෂණ අර්බුදය ඇතුළතින්: හැක් කරන ලද, වංචාවට ලක් වූ, සහ නිවැරදි කිරීමකින් තොරව අතහැර දමන ලද වින්දිතයන් Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ සයිබර් ආරක්ෂණ අර්බුදය ඇතුළතින්: හැක් කරන ලද, වංචාවට ලක් වූ, සහ නිවැරදි කිරීමකින් තොරව අතහැර දමන ලද වින්දිතයන්

පිළිතුරු අල්පවූ, වර්ධනය වන ඩිජිටල් තර්ජනයක් ශ්‍රී ලංකාව පුරා, ඩිජිටල් අවකාශයේ නිහඬ නමුත් ව්‍යසනකාරී අර්බුදයක් ඇති වෙමින් පවතී. තරුණ වෘත්තිකයන් සිට කුඩා…

07 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන ආදායම පළමු මාස පහ තුළ එක්සත් ජනපද ඩොලර් බිලියන 7.3 ඉක්මවයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන ආදායම පළමු මාස පහ තුළ එක්සත් ජනපද ඩොලර් බිලියන 7.3 ඉක්මවයි

ශක්තිමත් අපනයන කාර්යසාධනය වර්ධනය වන ආර්ථික ගතිකත්වයේ සංඥාවක් ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන අංශය සැලකිය යුතු이정표 සන්ධිස්ථානයක් සටහන් කරමින්, වසරේ පළමු මාස පහ තුළ මුළු අපනයන…

07 Jul 2026 Discuss
නාමල් රාජපක්ෂ "A Team – Next Wave" නම් නව දේශපාලන ව්‍යාපාරයකට නායකත්වය දෙයි Sinhala

නාමල් රාජපක්ෂ "A Team – Next Wave" නම් නව දේශපාලන ව්‍යාපාරයකට නායකත්වය දෙයි

කැපී පෙනෙන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් පිරිසක් නාමල් රාජපක්ෂගේ නායකත්වයෙන් "A Team – Next Wave" නම් නව දේශපාලන ව්‍යාපාරය අඟහරුවාදා නිල වශයෙන් දියත් කිරීමත් සමඟ,…

07 Jul 2026 Discuss