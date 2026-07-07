හිටපු රාජ්ය අමාත්ය ශශේන්ද්ර රාජපක්ෂට එරෙහිව දූෂණ චෝදනා කොළඹ මහාධිකරණයේ විධිමත්ව ගොනු කෙරේ
හිටපු රාජ්ය අමාත්ය ශශේන්ද්ර රාජපක්ෂට එරෙහිව දූෂණ චෝදනා කොළඹ මහාධිකරණය හමුවේ විධිමත්ව ඉදිරිපත් කර ඇති අතර, ශ්රී ලංකාවේ පුළුල් මහජන අවධානයට ලක්ව තිබෙන මෙම විශේෂ නඩු කටයුත්තේ තීරණාත්මක නව පියවරක් ලෙස මෙය සැලකේ.
කොළඹ මහාධිකරණය හමුවේ චෝදනා පත්ර භාරදීම
රාජපක්ෂ දේශපාලන පවුලේ කැපී පෙනෙන සාමාජිකයෙකු වන ශශේන්ද්ර රාජපක්ෂ, සම-විත්තිකරුවන් දෙදෙනෙකු සමඟ කොළඹ මහාධිකරණය හමුවේ පෙනී සිටි අතර, දූෂණ චෝදනා සම්බන්ධව පුද්ගලයන් තිදෙනාටම විරුද්ධව විධිමත් ලෙස චෝදනා පත්ර ගොනු කරන ලදී.
චෝදනා පත්ර ගොනු කිරීම නඩු කටයුත්තේ ඉතා වැදගත් නීතිමය සන්ධිස්ථානයක් සනිටුහන් කරන අතර, චෝදනා ලද පාර්ශ්වයන්ට එරෙහිව පූර්ණ නඩු විභාගයක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්ය ප්රමාණවත් සාක්ෂි රැස්කර ගැනීමට බලධාරීන් සමත් වී ඇති බව මින් පෙන්නුම් කෙරේ.
මහජනතාවගේ දැඩි අවධානයට ලක්වූ නඩුවක්
චෝදනා ලද පුද්ගලයාගේ දේශපාලන පසුබිම හේතුවෙන් මෙම නඩුව පුළුල් අවධානයක් ආකර්ශනය කරගෙන තිබේ. ශශේන්ද්ර රාජපක්ෂ ශ්රී ලංකාවේ වඩාත් නම් දරු දේශපාලන රාජවංශයක සාමාජිකයෙකු වන අතර, ඔහු ඊට පෙර රාජ්ය අමාත්ය ධුරයක් හොබවා ඇත.
ශ්රී ලංකාව රාජ්ය ආයතනවල වගවීම හා විනිවිදභාවය තහවුරු කිරීමේ උත්සාහයන් දිගටම ගෙන යන අතරතුර, මෙවැනි නීතිමය ක්රියාදාමයන් පිළිබඳව පුරවැසියන් මෙන්ම දූෂණ විරෝධී නිරීක්ෂණ සංවිධාන ද සමීප අවධානයෙන් නිරීක්ෂණය කරමින් සිටී.
නීතිමය ක්රියාවලිය ඉදිරියට
චෝදනා පත්ර දැන් විධිමත්ව භාරදී ඇති බැවින්, නඩුව මහාධිකරණ පද්ධතිය තුළ ඉදිරියට ගෙන යාමට නියමිතය. හිටපු රාජ්ය අමාත්යවරයා සමඟ නම් කර ඇති සම-විත්තිකරුවන් දෙදෙනා ද ඉදිරි නීතිමය කටයුතු වලදී එම චෝදනාවලට මුහුණ දීමට සිදුවනු ඇත.
නඩු විභාග දිනයන් හා චෝදනාවල නිශ්චිත ස්වභාවය සම්බන්ධ වැඩිදුර තොරතුරු, ඉදිරි සති කිහිපය තුළ අධිකරණ ක්රියාවලිය ඉදිරියට යත්ම අනාවරණ වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.