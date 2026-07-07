නාමල් රාජපක්ෂ "A Team – Next Wave" නම් නව දේශපාලන ව්යාපාරයකට නායකත්වය දෙයි
කැපී පෙනෙන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රීවරුන් පිරිසක් නාමල් රාජපක්ෂගේ නායකත්වයෙන් "A Team – Next Wave" නම් නව දේශපාලන ව්යාපාරය අඟහරුවාදා නිල වශයෙන් දියත් කිරීමත් සමඟ, ශ්රී ලංකාවේ විපක්ෂ දේශපාලන අවකාශයට නව බලවේගයක් එක් විය. මෙම ව්යාපාරය පූර්ණ ජාතික දේශපාලන බලවේගයක් බවට පත් කිරීමේ අභිලාෂය ද එහිදී ප්රකාශ කෙරිණි.
විපක්ෂ දේශපාලනයේ නව පරිච්ඡේදයක්
නාමල් රාජපක්ෂ, රොහිත අබේගුණවර්ධන, අනුරාධා ජයරත්න, ඩී. වී. චානක සහ චානක මඩුගොඩ යන විපක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රීවරුන් පස් දෙනා එක්ව මෙම ව්යාපාරය නිල වශයෙන් නිකුත් කළ අතර, ශ්රී ලංකාවේ දේශපාලන විකල්පයන් ප්රතිව්යුහගත කිරීම සඳහා වන ජනතා උනන්දුව මධ්යයේ මෙය සිදු විය.
මෙම කණ්ඩායම සිය වර්තමාන සංයුතියෙන් ඔබ්බට ව්යාප්ත වීම ඉලක්ක කරගෙන සිටින අතර, "A Team – Next Wave" පාර්ලිමේන්තු කුඩා කණ්ඩායමකින් පුළුල් ජාතික කණ්ඩායමක් බවට පත් කිරීමේ සහ පවතින දේශපාලන රාමුවට අභියෝග කිරීමේ ප්රකාශිත අභිලාෂය ඔවුන් සතුව ඇත.
නාමල් නායකත්වයේ
හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂගේ පුත්රයා වන සහ ශ්රී ලාංකික පාර්ලිමේන්තු දේශපාලනයේ පළපුරුදු නාමල් රාජපක්ෂ මෙම ව්යාපාරයට නායකත්වය දෙයි. ශ්රී ලාංකික ඡන්දදායකයන් අතර ඔහුගේ පවුලේ දිගු කාලීන බලපෑම හේතුවෙන් ඔහුගේ සම්බන්ධීත්වය සෙසු ජනතාවගේ අවධානය ප්රබල ලෙස ආකර්ෂණය කරගනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
"next wave" ලෙස ව්යාපාරය නම් කිරීම, ස්ථාපිත දේශපාලන පක්ෂවලින් කලකිරුණු සහ තරුණ ඡන්දදායකයන් ආකර්ෂණය කර ගැනීම සඳහා හිතාමතාම සූදානම් කරන ලද්දක් ලෙස පෙනේ. එමඟින් ව්යාපාරය අතීතයේ දිගුවක් ලෙස නොව,미래ය දෙස බලන විකල්පයක් ලෙස ස්ථානගත කෙරේ.
ජාතික වේදිකාවක් සඳහා අභිලාෂයන්
දියත් කිරීමේ ක්රියාවලියට සම්බන්ධ අය පවසන අන්දමට, ව්යාපාරයේ අවසාන ඉලක්කය වන්නේ එය ජාතික දේශපාලන කණ්ඩායමක් බවට පරිවර්තනය කිරීමයි. ශිථිල පාර්ලිමේන්තු සන්ධානයක් ලෙස ක්රියාත්මක වීමට වඩා, ඉදිරි මැතිවරණවලට පුළුල් පරිමාණයෙන් තරඟ කිරීමට ආරම්භකයන් අදහස් කරන බව ඉන් පැහැදිලිව කෙරේ.
දේශපාලන නිරීක්ෂකයන් "A Team – Next Wave" සිය ප්රතිපත්ති වේදිකාව සකස් කරන ආකාරය, රට පුරා සාමාජිකත්වය බඳවා ගන්නා ආකාරය සහ ඉදිරි මැතිවරණ චක්රයන්ට පෙර අදාළත්වය සඳහා තරඟ කරන බහු පක්ෂ ඇතුළත් තරඟකාරී විපක්ෂ අවකාශය තුළ ස්ථානගත කරගන්නා ආකාරය ළිත් සේ නිරීක්ෂණය කරනු ඇත.
මෙම දියත් කිරීම මෑත මාසවල ශ්රී ලංකාවේ විපක්ෂය තුළ සිදු වූ සැලකිය යුතු සංවිධානාත්මක ප්රගමනයන්ගෙන් එකක් ලෙස සැලකෙන අතර, රටේ මධ්යම-දකුණු සහ ජාතිකවාදී දේශපාලන බලවේගවල දිශාව පිළිබඳ වැඩිදුර සාකච්ඡාවලට ඉඩ සලසනු ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.