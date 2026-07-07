නේගොඹ බන්ධනාගාරයේ මරණ සම්බන්ධයෙන් ස්වාධීන විමර්ශනයක් ඉල්ලා සජිත් රජයට වගකීම් පටවයි
විපක්ෂ නායක සජිත් ප්රේමදාස මහතා, නේගොඹ බන්ධනාගාරයේ ඇති වූ මාරාන්තික ප්රචණ්ඩ සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම ස්වාධීන හා විනිවිද පෙනෙන විමර්ශනයක් ඉල්ලා සිටින අතර, ජීවිත හානිය සඳහා වගකිව යුත්තේ රජය බව තරයේ ප්රකාශ කර ඇත.
මාධ්යවේදීන් හමුවේ අදහස් දැක්වූ ප්රේමදාස මහතා, සිදුවීමෙන් මිය ගිය හා තුවාල ලැබූ අය සම්බන්ධයෙන් ගැඹුරු කනස්සල්ල ප්රකාශ කරමින්, රාජ්ය ආයතනයක් තුළ ජීවිත හානි සිදු වූ විට බලධාරීන්ට වගකීමෙන් ගැලවිය නොහැකි බව අවධාරණය කළේය.
වගකීම් පිළිබඳ ඉල්ලීම්
සමගි ජන බලවේගයේ නායකයා අවධාරණය කළේ, රටේ බන්ධනාගාර පද්ධතිය තුළ රඳවා සිටින සියලු දෙනා සම්බන්ධයෙන් රජයට මූලික රැකවරණ යුතුකමක් පවතින බවයි. විශ්වාසදායක හා යුක්තිසහගත ප්රතිඵල ගොදුරු වූවන්ට හා ඔවුන්ගේ පවුල්වලට ලබා දීම සඳහා ඕනෑම විමර්ශනයක් දේශපාලන මැදිහත්වීමකින් තොරව පැවැත්විය යුතු බව ද ඔහු පැහැදිලි කළේය.
ප්රේමදාස මහතාගේ ප්රකාශ, ශ්රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර ජාලය තුළ පවතින ක්රමවේද ගැටලු විසඳීමට රජයට එල්ල වෙමින් පවතින වැඩෙන පීඩනය ඉස්මතු කරයි. අධික ජනාකීර්ණ බව හා ආතතීන් හේතුවෙන් රැඳවියන්ට හා බන්ධනාගාර නිලධාරීන්ට දිගු කලක් තිස්සේ බරපතළ අවදානම් ඇති වී ඇත.
බන්ධනාගාර තත්ත්වයන් සම්බන්ධ පුළුල් ප්රශ්න
නේගොඹ බන්ධනාගාරයේ ප්රචණ්ඩ සිදුවීම නැවත වරක් රටේ සංශෝධනාගාර පහසුකම්වල තත්ත්වය සමාජයේ තියුණු අවධානයට ලක් කර ඇත. අයිතිවාසිකම් පෙනී සිටින්නන් හා විපක්ෂ නියෝජිතයින් වරින් වර අනතුරු අඟවා ඇත්තේ, බන්ධනාගාර තුළ පිරිහෙමින් පවතින තත්ත්වයන් මෙවැනි මාරාන්තික සිදුවීම් ඉතාමත් සම්භාව්ය කරන පරිසරයක් නිර්මාණය කරන බවයි.
පිළිතුරු සඳහා ඉල්ලීම් දිනෙන් දිනෙ තීව්ර වෙමින් පවතින අතර, මෙම ඛේදජනක සිදුවීමට ප්රතිචාර වශයෙන් ඉක්මනින්, විනිවිදභාවයෙන් හා තීරණාත්මකව ක්රියා කිරීමට සූදානම් දැයි ඔප්පු කිරීම සඳහා සියලු දෙනාගේ ඇස් රජය වෙත යොමු වී ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.