Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

අධිකරණ අමාත්‍යවරයා පාර්ලිමේන්තුව දැනුවත් කිරීමට අපොහොසත් වූ බවට විපක්ෂ මන්ත්‍රීවරයාගෙන් දැඩි විවේචනයක්

07 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
අධිකරණ අමාත්‍යවරයා පාර්ලිමේන්තුව දැනුවත් කිරීමට අපොහොසත් වූ බවට විපක්ෂ මන්ත්‍රීවරයාගෙන් දැඩි විවේචනයක්

විපක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අජිත් පී. පෙරේරා මහතා අඟහරුවාදා අධිකරණ අමාත්‍ය හර්ෂණ නානායක්කාර මහතාට දැඩි ලෙස පහර දෙමින්, අදාළ අමාත්‍යාංශය යටතේ වන ප්‍රධාන කරුණු සම්බන්ධයෙන් පාර්ලිමේන්තුව නිසි ලෙස දැනුවත් කිරීමේ වගකීම ඔහු පැහැරහැරීමට ලක් කර ඇති බවට චෝදනා කළේය.

පාර්ලිමේන්තු කටයුතු අතරතුර පැහැදිලිව කලකිරීම ප්‍රකාශ කරමින් කථා කළ පෙරේරා මහතා, නිල රජයේ නාලිකා හරහා ලබා දිය යුතු යාවත්කාලීන තොරතුරු ලබා ගැනීමට මහජනතාවට සහ ජනතා නියෝජිතයන්ට සමාජ මාධ්‍ය වෙත යොමු වීමට සිදු වන්නේ ඇයිද යනු ප්‍රශ්න කළේය.

"යාවත්කාලීන තොරතුරු සඳහා අපි සමාජ මාධ්‍ය මත රඳා සිටිය යුත්තේ ඇයි? මෙය මෙම රටේ අමාත්‍යවරණ වගවීම සඳහා අප තබා ගන්නා ප්‍රමිතිය ද?" යනුවෙන් පෙරේරා මහතා අධිකරණ අමාත්‍යවරයා කෙරෙහි කෙලින්ම ඉලක්ක කරමින් ඉල්ලා සිටියේය.

විපක්ෂ මන්ත්‍රීවරයාගේ විවේචනය කේන්ද්‍ර වූයේ ඔහු අධිකරණ අමාත්‍යාංශය තුළ සිදුවන කනස්සල්ලට කරුණු කළ විනිවිදභාවයේ අඛණ්ඩ අඩු පාඩු රටාවක් ලෙස හැඳින්වූ දෙය සම්බන්ධයෙනි. නානායක්කාර අමාත්‍යවරයා නීති සම්පාදකයන්ට වැදගත් තොරතුරු ලබා දීමේදී විධිමත් පාර්ලිමේන්තු ක්‍රියාවලිය මඟ හරිමින් සිටින බවද ඔහු ඇඟ වූ යේය.

වැඩි අමාත්‍යවරණ වගවීමක් සඳහා ඉල්ලීම්

පෙරේරා මහතාගේ ප්‍රහාරය, පාර්ලිමේන්තුවෙන් අමාත්‍යවරුන් ඈත් වෙන සංස්කෘතියක් ලෙස විපක්ෂ සාමාජිකයන් දකින දෙය පිළිබඳ ඔවුන් අතර වර්ධනය වන කලකිරීම පිළිබිඹු කරයි. නිල දැනුම් දීම් හෝ පාර්ලිමේන්තු ප්‍රකාශ හරහා නොව සමාජ මාධ්‍ය හරහා ප්‍රතිපත්ති තීරණ ප්‍රකාශ කිරීම ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී අධීක්ෂණයේ අඛණ්ඩතාව අඩපණ කරන බවට විවේචකයෝ තර්ක කරති.

විශේෂයෙන් අධිකරණය සහ නීතියේ ආධිපත්‍යය වැනි වැදගත් කරුණු සම්බන්ධයෙන්, අමාත්‍යවරුන් තම ක්‍රියාවන් සඳහා වගකීම දරමින් රටේ නියෝජිතයන් දැනුවත් කළ යුතු නිසි හා ව්‍යවස්ථාව පිළිගත් සභාව ලෙස පාර්ලිමේන්තුව පවතින බව විපක්ෂ මන්ත්‍රීවරයා අවධාරණය කළේය.

මෙම වාර්තාව සකස් කරන අවස්ථාව වන විට නානායක්කාර අමාත්‍යවරයා චෝදනා සම්බන්ධයෙන් ක්ෂණික ප්‍රසිද්ධ ප්‍රතිචාරයක් ලබා දී නොතිබූ නිසා, ශ්‍රී ලංකාවේ පාර්ලිමේන්තු ක්‍රමය තුළ අපේක්ෂිත අමාත්‍යවරණ හැසිරීමේ ප්‍රමිතීන් පිළිබඳ රාජ්‍ය දේශපාලන නිරීක්ෂකයන් අතර නැවත වතාවක් විවාදයක් ඇති විය.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාවේ සයිබර් ආරක්ෂණ අර්බුදය ඇතුළතින්: හැක් කරන ලද, වංචාවට ලක් වූ, සහ නිවැරදි කිරීමකින් තොරව අතහැර දමන ලද වින්දිතයන් Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ සයිබර් ආරක්ෂණ අර්බුදය ඇතුළතින්: හැක් කරන ලද, වංචාවට ලක් වූ, සහ නිවැරදි කිරීමකින් තොරව අතහැර දමන ලද වින්දිතයන්

පිළිතුරු අල්පවූ, වර්ධනය වන ඩිජිටල් තර්ජනයක් ශ්‍රී ලංකාව පුරා, ඩිජිටල් අවකාශයේ නිහඬ නමුත් ව්‍යසනකාරී අර්බුදයක් ඇති වෙමින් පවතී. තරුණ වෘත්තිකයන් සිට කුඩා…

07 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන ආදායම පළමු මාස පහ තුළ එක්සත් ජනපද ඩොලර් බිලියන 7.3 ඉක්මවයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන ආදායම පළමු මාස පහ තුළ එක්සත් ජනපද ඩොලර් බිලියන 7.3 ඉක්මවයි

ශක්තිමත් අපනයන කාර්යසාධනය වර්ධනය වන ආර්ථික ගතිකත්වයේ සංඥාවක් ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන අංශය සැලකිය යුතු이정표 සන්ධිස්ථානයක් සටහන් කරමින්, වසරේ පළමු මාස පහ තුළ මුළු අපනයන…

07 Jul 2026 Discuss
නාමල් රාජපක්ෂ "A Team – Next Wave" නම් නව දේශපාලන ව්‍යාපාරයකට නායකත්වය දෙයි Sinhala

නාමල් රාජපක්ෂ "A Team – Next Wave" නම් නව දේශපාලන ව්‍යාපාරයකට නායකත්වය දෙයි

කැපී පෙනෙන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් පිරිසක් නාමල් රාජපක්ෂගේ නායකත්වයෙන් "A Team – Next Wave" නම් නව දේශපාලන ව්‍යාපාරය අඟහරුවාදා නිල වශයෙන් දියත් කිරීමත් සමඟ,…

07 Jul 2026 Discuss