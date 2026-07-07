ශ්රී ලංකා ඉතිහාසයේ මාරාන්තිකම බන්ධනාගාර කැරැල්ලෙන් 26 දෙනෙකු මිය යාමත් සමඟ ඇමතිවරයා වගකීම භාර ගනී
ශ්රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර ඇමතිවරයා, රටේ ඉතිහාසයේ වාර්තාගත වඩාත්ම මාරාන්තික බන්ධනාගාර කැරැල්ල සම්බන්ධයෙන් වගකීම භාර ගැනීමට ඉදිරිපත් වී ඇති අතර, එම සිදුවීමෙන් රැඳවියන් 26 දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත්ව ජාතිය කම්පනයට ලක් වී ඇත.
රටේ බරපතළම බන්ධනාගාර ඛේදවාචකය
ශ්රී ලංකාවේ රැඳවුම් මධ්යස්ථානයක් තුළ ඇති වූ මෙම ප්රචණ්ඩ නැගිටීම, දිවයිනේ ඉතිහාසයේ එවැනි සිදුවීම් අතරින් වඩාත්ම මාරාන්තික සිදුවීම ලෙස සටහන් වේ. රැඳවියන් 26 දෙනෙකු මෙම අවුල් අසාංකිය තුළ ජීවිතය අහිමි කරගත් බව බලධාරීන් තහවුරු කර ඇති අතර, රටේ බන්ධනාගාර ක්රමයේ තත්ත්වය හා රැඳවියන්ගේ සුභසාධනය පිළිබඳ හදිසි ප්රශ්න මතු වී ඇත.
බන්ධනාගාර සේවය භාරව සිටින ඇමතිවරයා මෙම ඛේදවාචකයෙන් පසු මහජනතාව අමතමින්, සිදුවීම සඳහා තමා පුද්ගලිකව වගකීම භාර ගන්නා බව පැහැදිලිව ප්රකාශ කළේය. එමෙන්ම තත්ත්වය සම්පූර්ණයෙන් පාලනය යටතට ගෙන ඇති බවත්, බන්ධනාගාර පරිශ්රය තුළ සාමාන්ය තත්ත්වය යළි ස්ථාපිත වී ඇති බවත් ශ්රී ලාංකිකයන්ට සහතික කිරීමටද ඔහු කටයුතු කළේය.
වගවීම සඳහා ඉල්ලීම්
මරණ සංඛ්යාවේ විශාලත්වය ශ්රී ලාංකික සමාජය හරහා දැඩි කම්පනයක් ඇති කර ඇති අතර, විවේචකයන් සහ සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් කැරැල්ල මේ තරම් ව්යසනකාරී ලෙස උත්සන්න වීමට ඉඩ දුන් ආකාරය පිළිබඳ සම්පූර්ණ හා විනිවිද පෙනෙනසුළු විමර්ශනයක් ඉල්ලා සිටිති. බන්ධනාගාරවල අධික ජනාකීර්ණ භාවය, කාර්යමණ්ඩලයේ සූදානම සහ බන්ධනාගාරයේ ආරක්ෂක ක්රියා පටිපාටිවල ප්රමාණාත්මකභාවය පිළිබඳව ප්රශ්න මතු වෙමින් පවතී.
ශ්රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර ක්රමය දිගු කලක් තිස්සේ නිදන්ගත අධික ජනාකීර්ණ භාවය හා දුර්වල තත්ත්වයන් හේතුවෙන් විවේචනයට ලක් වෙමින් පැමිණ ඇති අතර, රැඳවි ජනගහනය අතර නොසන්සුන්තාවයට හා ප්රචණ්ඩත්වයට නැඹුරු පරිසරයක් නිර්මාණය වීමට එය හේතු වන බව බොහෝ නිරීක්ෂකයෝ විශ්වාස කරති.
රජයේ ප්රතිචාරය
ඇමතිවරයාගේ මහජන වගකීම භාර ගැනීම සටහන් වූවද, විපක්ෂ දේශපාලනඥයන් සහ මානව හිමිකම් ආරක්ෂකයෝ, ප්රකාශයන්ට ඔබ්බෙන් ගොස් සිදුවීම පිළිබඳ විශ්වාසදායක ස්වාධීන විමර්ශනයක් දියත් කරන ලෙස බලධාරීන්ට බලකර ඇත. නැවත සිදු වීමක් වැළැක්වීම සඳහා වගවීම වචනවලින් ඔබ්බෙන් ගොස් අර්ථවත් ප්රතිසංස්කරණ බවට පරිවර්තනය විය යුතු බව ඔවුහු තර්ක කරති.
ෆ කැරැල්ල මැඩලීම සඳහා ආරක්ෂක හමුදා මැදිහත් වූ බවත්, බලපෑමට ලක් වූ බන්ධනාගාරය මේ වනවිට නැවත සාමාන්ය තත්ත්වයට පත්ව ඇති බවත් බන්ධනාගාර බලධාරීන් තහවුරු කර ඇත. ඇසින් දුටු ඥාතීන්ට දැනුම් දීමේ ක්රියාවලිය තවමත් අඛණ්ඩව සිදු වෙමින් පැවතීම හේතුවෙන් මිය ගිය අයගේ අනන්යතාවය සම්පූර්ණයෙන් හෙළිදරව් කර නොමැත.
ශ්රී ලංකා ඉතිහාසයේ මාරාන්තිකම බන්ධනාගාර කැරැල්ලට හේතු වූ තත්ත්වයන් පිළිබඳ සම්පූර්ණ විස්තරයක් ඉදිරිපත් කරන ලෙස ඉදිරි දිනවලදී රජය ක්රමයෙන් වැඩිවන පීඩනයට මුහුණ දීමට සිදු වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.