Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව මාරාන්තික බන්ධනාගාර කෝලාහලය පිළිබඳ විමර්ශනයක් ආරම්භ කරද්දී මරණ සංඛ්‍යාව 27 දක්වා ඉහළ යයි

07 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාව මාරාන්තික බන්ධනාගාර කෝලාහලය පිළිබඳ විමර්ශනයක් ආරම්භ කරද්දී මරණ සංඛ්‍යාව 27 දක්වා ඉහළ යයි

ශ්‍රී ලංකා බලධාරීන් අවම වශයෙන් පුද්ගලයින් 27 දෙනෙකුගේ ජීවිත හානි සිදු කළ විනාශකාරී බන්ධනාගාර කෝලාහලයක් සම්බන්ධයෙන් නිල විමර්ශනයක් ආරම්භ කර ඇති අතර, මෙය රටේ මෑත ඉතිහාසයේ සිදු වූ බරපතළම බන්ධනාගාර ප්‍රචණ්ඩත්වය සිදුවීම් අතරට ගණනය වේ.

ඉහළ යන මරණ සංඛ්‍යාව හදිසි ප්‍රතිචාරයක් ඉල්ලා සිටී

කෝලාහලයෙන් සිදු වූ මරණ සංඛ්‍යාව අඛණ්ඩව ඉහළ යමින් පවතින අතර, ප්‍රචණ්ඩත්වය මෙතරම් මාරාන්තික මට්ටමකට තීව්‍ර වීමට ඉඩ සලසා ලිය හේතු සාධක පිළිබඳව පැහැදිලි කිරීමට බන්ධනාගාර බලධාරීන්ට සහ රජයේ නිලධාරීන්ට දැඩි පීඩනයක් එල්ල වෙමින් තිබේ. අසහනයේ මූලික හේතු සොයා ගැනීමටත්, වගකිව යුත්තන් හඳුනා ගැනීමටත් දැනට විමර්ශන ක්‍රියාත්මක බව නිලධාරීන් තහවුරු කර ඇත.

බන්ධනාගාර තත්ත්වයන් පිළිබඳ ප්‍රශ්න

මෙම සිදුවීම හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර ක්‍රමය පිළිබඳ දිගුකලක් තිස්සේ පවතින කරදරදායක ගැටළු නැවත කතාබහට ලක් වී ඇත. නිදන්ගත අධිකරාශිකරණය, ප්‍රමාණවත් නොවන කාර්ය මණ්ඩල සහ කූඩු පිටිපස සිට ක්‍රියා කරන සංවිධිත අපරාධ කණ්ඩායම් ඇතුළු ගැටළු මේ අතර වේ. රටේ රඳවා ගැනීමේ පහසුකම් තුළ ක්‍රමයෙන් පිරිහෙන තත්ත්වයන් මාරාන්තික ප්‍රචණ්ඩ ගැටුම් ඇතිවීමට නැඹුරු ආතතිකාරී පරිසරයක් නිර්මාණය කරන බව විවේචකයන් සහ මානව හිමිකම් පෙනී සිටින්නන් දිගු කලක් තිස්සේ අනතුරු අඟවා ඇත.

  • කෝලාහලයෙන් අවම වශයෙන් සිරකරුවන් 27 දෙනෙකු මියගොස් ඇති බව තහවුරු කර ඇත
  • සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් රජයේ නිල විමර්ශනයක් ආරම්භ කර ඇත
  • ශ්‍රී ලංකාවේ නිවැරදි කිරීමේ පහසුකම් පුරා බන්ධනාගාර අධිකරාශිකරණය නිදන්ගත ගැටළුවක් ලෙස පවතී

බලධාරීන් සූක්ෂ්ම පරීක්ෂාවට ලක් වෙති

කෝලාහලය කළමනාකරණය කළ ආකාරය සහ එවැනි ඛේදජනක සිදුවීමක් වැළැක්වීම සඳහා ප්‍රමාණවත් පියවර ගෙන තිබුණේ ද යන්න සම්බන්ධයෙන් බන්ධනාගාර නිලධාරීන් සහ ජ්‍යෙෂ්ඨ රජයේ නියෝජිතයන් ගැඹුරු විමර්ශනයකට ලක් වෙමින් සිටිති. ජාතික බන්ධනාගාර ක්‍රමයේ සමස්ත සමාලෝචනයක් සඳහා ඉල්ලීම් වඩාත් ශක්තිමත් වෙමින් තිබෙන අතර, විරුද්ධ පක්ෂ දේශපාලකයින් සහ සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් විමර්ශනයේ නිගමන පිළිබඳ විනිවිදභාවය සහ වගවීම ඉල්ලා සිටිති.

මෙම ඛේදවාචකයේ පරිමාණය, විමර්ශනයක් පමණක් නොව, ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර පරිපාලනය සහ යටිතල පහසුකම් පිළිබඳ අර්ථවත් හා චිරස්ථායී ප්‍රතිසංස්කරණ ඉල්ලා සිටී.

මාරාන්තික අසහනයට හේතු වූ සිදුවීම් පිළිබඳ සම්පූර්ණ වාර්තාවක් සකස් කිරීමට විමර්ශකයින් කටයුතු කරන අතරතුර, ගොදුරුවූවන්ගේ පවුල්වල අය පිළිතුරු බලාපොරොත්තුවෙන් සිටිති. විමර්ශනයේ නිගමන මහජනතාවට හෙළිදරව් කරන්නේ කවදාද යන්න සම්බන්ධ සවිස්තරාත්මක කාලසීමාවක් රජය තවමත් නිවේදනය කර නොමැත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාවේ සයිබර් ආරක්ෂණ අර්බුදය ඇතුළතින්: හැක් කරන ලද, වංචාවට ලක් වූ, සහ නිවැරදි කිරීමකින් තොරව අතහැර දමන ලද වින්දිතයන් Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ සයිබර් ආරක්ෂණ අර්බුදය ඇතුළතින්: හැක් කරන ලද, වංචාවට ලක් වූ, සහ නිවැරදි කිරීමකින් තොරව අතහැර දමන ලද වින්දිතයන්

පිළිතුරු අල්පවූ, වර්ධනය වන ඩිජිටල් තර්ජනයක් ශ්‍රී ලංකාව පුරා, ඩිජිටල් අවකාශයේ නිහඬ නමුත් ව්‍යසනකාරී අර්බුදයක් ඇති වෙමින් පවතී. තරුණ වෘත්තිකයන් සිට කුඩා…

07 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන ආදායම පළමු මාස පහ තුළ එක්සත් ජනපද ඩොලර් බිලියන 7.3 ඉක්මවයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන ආදායම පළමු මාස පහ තුළ එක්සත් ජනපද ඩොලර් බිලියන 7.3 ඉක්මවයි

ශක්තිමත් අපනයන කාර්යසාධනය වර්ධනය වන ආර්ථික ගතිකත්වයේ සංඥාවක් ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන අංශය සැලකිය යුතු이정표 සන්ධිස්ථානයක් සටහන් කරමින්, වසරේ පළමු මාස පහ තුළ මුළු අපනයන…

07 Jul 2026 Discuss
නාමල් රාජපක්ෂ "A Team – Next Wave" නම් නව දේශපාලන ව්‍යාපාරයකට නායකත්වය දෙයි Sinhala

නාමල් රාජපක්ෂ "A Team – Next Wave" නම් නව දේශපාලන ව්‍යාපාරයකට නායකත්වය දෙයි

කැපී පෙනෙන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් පිරිසක් නාමල් රාජපක්ෂගේ නායකත්වයෙන් "A Team – Next Wave" නම් නව දේශපාලන ව්‍යාපාරය අඟහරුවාදා නිල වශයෙන් දියත් කිරීමත් සමඟ,…

07 Jul 2026 Discuss