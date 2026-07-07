ප්රතිවිරුද්ධ මත්ද්රව්ය කණ්ඩායම් ගැටුමකින් ශ්රී ලංකා බන්ධනාගාරයේ අරගලයක් ඇතිවී 25 දෙනෙකු මරුට
ශ්රී ලංකාවේ බන්ධනාගාරයක් තුළ ක්රියාත්මක වූ ප්රතිවිරුද්ධ මත්ද්රව්ය කණ්ඩායම් අතර ඇතිවූ දැඩි ගැටුම් හේතුවෙන් සිදු වූ හිංසාකාරී කෝලාහලයකින් රැඳවියන් 25 දෙනෙකු මිය ගොස් ඇති අතර, මෑත කාලීන ඉතිහාසයේ දී රටේ බන්ධනාගාර ක්ෂේත්රයේ සිදු වූ මාරාන්තික සිදුවීම් අතරින් මෙය ඉතා භයානක එකක් බවට පත් වී ඇත.
කූඩු ආරක්ෂාව පිටුපස මාරාන්තික ගැටුමක්
බන්ධනාගාරය තුළ ප්රතිවිරුද්ධ මත්ද්රව්ය කණ්ඩායම් අතර දිගු කලක් තිස්සේ ජ්වලනය වෙමින් තිබූ 緊張තතා හදිසියේ ම විවෘත ප්රචණ්ඩත්වයක් බවට පත් ව, බන්ධනාගාර බලධාරීන් යටපත් කළ විශාල පරිමාණ කෝලාහලයකට හේතු විය. එම ශුද්ධාගාරය තුළ ඇතිවූ ගැටුම් නිසා ශාන්තිය යළිස්ථාපනය කිරීමට ප්රථම රැඳවියන් 25 දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත් විය.
මෙම ප්රචණ්ඩත්වයේ පරිමාණය ශ්රී ලංකාව පුරා කම්පනයක් ඇති කර ඇති අතර, රටේ බන්ධනාගාර ක්රමය තුළ ක්රියාත්මක වන මත්ද්රව්ය ජාලයන්ගේ නිරවුල් රහිත බලපෑම, ඉදිකිරීමේ ඉරිතැලීම් සහ ආරක්ෂක තත්ත්වයන් පිළිබඳ හදිසි ප්රශ්න මතු කර ඇත.
බන්ධනාගාරවල මත්ද්රව්ය කණ්ඩායම් බලපෑම් විමසීමට ලක් වේ
ශ්රී ලංකාවේ බන්ධනාගාරවල ගැඹුරින් මුල් බැස ගත් කණ්ඩායම් ක්රියාකාරකම් ගැටලුව විසඳීමට බලධාරීන් දැන් දැඩි පීඩනයකට මුහුණ දෙමින් සිටිති. බන්ධනාගාර ප්රාකාර තුළ සංවිධිත ව්යුහයන් පවත්වාගෙන යමින්, සිය සාමාජිකයන් සිර දඬුවම් ලැබ සිටියදී පවා නීති විරෝධී මෙහෙයුම් ක්රියාත්මක කිරීම මත්ද්රව්ය ජාපාරයට සම්බන්ධ අපරාධ ජාල මගින් සිදු කෙරෙන බව දිගු කලක් තිස්සේ වාර්තා වෙමින් ඇත.
- කෝලාහලය අතරතුර රැඳවියන් 25 දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත් වූහ
- ප්රතිවිරුද්ධ මත්ද්රව්ය කණ්ඩායම් අතර ගැටුම් හේතුවෙන් ප්රචණ්ඩත්වය ඇති විය
- ශ්රී ලංකාවේ මෑත කාලීන ඉතිහාසයේ බන්ධනාගාර කළඹලයන් අතරින් මෙය වඩාත් මාරාන්තික සිදුවීම් වලට අයත් ය
හදිසි ප්රතිසංස්කරණ සඳහා ඉල්ලීම්
මෙම සිදුවීම, ශ්රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර ක්රමය සඳහා සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් සහ නීතිඥ සංවිධාන මගින් කෙරෙන ගෝලීය ප්රතිසංස්කරණ ඉල්ලීම් යළිත් වරක් ප්රබල කර ඇති අතර, කණ්ඩායම් ධූරාවලි බිඳ දැමීමට, රැඳවියන් කළමනාකරණය වැඩිදියුණු කිරීමට සහ ප්රචණ්ඩත්වය සඳහා පරිසරය නිර්මාණය කරන නිදන්ගත ඉදිකිරීම් ඉරිතලා යෑම විසඳීමට ගතයුතු ක්රියාමාර්ග ඊට ඇතුළත් ය.
බන්ධනාගාරවල ඉදිකිරීම් ධාරිතාව ඉක්මවා යෑම සහ නිවැරදිකරණ ආයතන තුළ මත්ද්රව්ය ජාල රිංගා ගැනීම, දිගු කලක් තිස්සේ ආණ්ඩුවේ ක්ෂණික අවධානය අවශ්ය ප්රධාන ගැටලු ලෙස හඳුනාගෙන ඇත.
කෝලාහලයේ සම්පූර්ණ තත්ත්වයන් විස්තර කරමින් හෝ තවදුරටත් රුධිරපාතය වළක්වා ගැනීම සඳහා නිශ්චිත පියවර ගෙනහැර දක්වමින් ආණ්ඩුව විස්තීර්ණ නිල ප්රකාශයක් තවම නිකුත් කර නොමැත. සිදුවීම සම්බන්ධ විමර්ශනයන් ක්රියාත්මකව පවතින බව අවබෝධ වී ඇත.
සංවිධිත අපරාධ ජාලයන්ගේ බලපෑම් පාලනය කිරීමට ඇති නොහැකියාව නිසා ශ්රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර ක්රමය වසර ගණනාවක් තිස්සේ නිරන්තර විවේචනයට ලක්ව ඇති අතර, මෙම නවතම ඛේදවාචකය, තවත් ජීවිත නැතිවීමට ප්රථම තීරණාත්මක ලෙස ක්රියා කිරීමට ප්රතිපත්ති立案කරුවන් මත පීඩනය තීව්ර කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.