ශ්රී ලංකාවේ මධ්යම ආදායම් තත්ත්වයට උසස් වීම අනතුරේ — ලෝක බැංකුවේ අවවාදය
ශ්රී ලංකාව මෑතකදී ඉහළ ආදායම් කාණ්ඩයකට නැවත වර්ගීකරණය කර ගැනීම අස්ථිර තත්ත්වයක පවතින බවත්, රටේ ආර්ථික ප්රතිසංස්කරණ ගමන් වේගය පවත්වා ගැනීමට අපොහොසත් වුවහොත් එම තත්ත්වය පහසුවෙන් ආපසු හැරවිය හැකි බවත් ලෝක බැංකුව ශ්රී ලංකාවට අවවාද කර ඇත.
දුෂ්කර ලෙස අත්පත් කර ගත් නමුත් අනතුරට ලක්විය හැකිột සන්ධිස්ථානයක්
දැඩි ආර්ථික ප්රතිව්යුහගත කිරීමේ කාලපරිච්ඡේදයකට අනුව ශ්රී ලංකාව ලෝක බැංකුවේ රට ආදායම් වර්ගීකරණයෙන් උසස් කර ඇතත්, මෙම ජයග්රහණය සම්පූර්ණ සෙරෙප්පුවක ලකුණක් ලෙස සැලකිය නොගත යුතු බව ලෝක බැංකුව පැහැදිලිව ප්රකාශ කර ඇත. නැවත වර්ගීකරණය ප්රගතියේ ක්ෂණික ඡායාරූපයක් පමණක් පිළිබිඹු කරන අතර, දිගුකාලීන ස්ථාවරත්වය සහතික නොකරන බව නිලධාරීන් අවධාරණය කර ඇත.
දශක ගණනාවක ශ්රී ලංකාව මුහුණ දුන් දරුණුම ආර්ථික අර්බුදයේ අනතුරු ඇඟවීම් මධ්යයේ මෙම අවවාදය නිකුත් වී ඇති අතර, එම අර්බුදය හේතුවෙන් විදේශ විනිමය සංචිත කඩා වැටීමට, ඉන්ධන හා ඖෂධ හිඟකම් රට පුරා ව්යාප්ත වීමට සහ 2022 දී රජය විදේශ ණය ගෙවීම් නැවැත්වීමට සිදු විය.
ප්රතිසංස්කරණ ගමන් වේගය අඛණ්ඩව පවත්වා ගත යුතුය
ලෝක බැංකුවේ අවවාදය මගින් ශ්රී ලංකාව තම ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදලේ ආධාර වැඩසටහනේ කොටසක් ලෙස ක්රියාත්මක කර ඇති ව්යුහාත්මක ප්රතිසංස්කරණ පවත්වා ගැනීමේ වැදගත්කම අවධාරණය කෙරේ. මූල්ය විනයෙහි, ආදායම් එකතු කිරීමෙහි හෝ ණය ප්රතිව්යුහගත කිරීමේ සාකච්ඡාවලදී ඕනෑම ලිහිල් වීමක් නැවත වර්ගීකරණය ලත් තත්ත්වය අනතුරේ හෙළිය හැකි බව විශ්ලේෂකයෝ සඳහන් කර ඇත.
ඓතිහාසික ඉහළ මට්ටම්වලින් උද්ධමනය පහළ ගෙන ඒම සහ විදේශ සංචිත වඩාත් සාධාරණ මට්ටම් දක්වා නැවත ගොඩනැගීම ඇතුළුව සාර්ව ආර්ථික පදනම් ස්ථාවර කිරීමේදී රට කැපී පෙනෙන ප්රගතියක් ලබා ඇත. කෙසේ වෙතත් ලෝක බැංකුවේ පණිවිඩය පැහැදිලිය — මෙම ජයලාභ ආපසු හැරවිය හැකිව පවතී.
වර්ගීකරණයේ තේරුම
ලෝක බැංකුව සිය රට ආදායම් කාණ්ඩ වාර්ෂිකව සමස්ත ජාතික ආදායමේ (GNI) ඒකපුද්ගල අගයන් මත පදනම්ව සංශෝධනය කරයි. ඉහළ ශ්රේණියකට ගමන් කිරීම යම් ආකාරයේ සහන මූල්යකරණය සඳහා රටේ ප්රවේශය හා ජාත්යන්තර සංවර්ධන ප්රජාවේ රටේ තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන් වැදගත්කමක් දරයි.
- අවභාවිත කිරීමක් ශ්රී ලංකාවේ සෙරෙප්පු ගමන් කතාවේ පසුබෑමක් සංඥා කරනු ඇත.
- ලාභ තහවුරු කර ගැනීම සඳහා අඛණ්ඩ ප්රතිසංස්කරණ ක්රියාත්මක කිරීම අත්යාවශ්ය ලෙස සැලකේ.
- ද්විපාර්ශ්වික හා පෞද්ගලික ණය හිමියන් සමඟ ණය ප්රතිව්යුහගත කිරීම තවමත් විසඳා නොගත් ප්රධාන ගැටලුවක් ලෙස පවතී.
ප්රවේශමෙන් ඉදිරියට යෑමේ මාර්ගය
ශ්රී ලාංකික ප්රතිපත්ති立案කරුවන් සඳහා ලෝක බැංකුවේ අදහස් ප්රගතිය පිළිගැනීමක් මෙන්ම නිකේලනතාවය සැබෑ ප්රතිවිපාක ගෙන දෙන බවට දෘඩ මතක් කිරීමක් ද වේ. මෑතකදී පැවති මහ මැතිවරණය රටේ දේශපාලන භූ දර්ශනය නැවත සකස් කිරීමත් සමඟ, නව පරිපාලනය ප්රතිසංස්කරණ කැපවීම් හා ආර්ථික අර්බුදයේ බර තවමත් දරා සිටින ජනතාවගේ සමාජ පීඩනය අතර සමතුලිතතාවය රකිනු ලබන අභියෝගයට මුහුණ දෙයි.
ආදායම් නැවත වර්ගීකරණය අවසන් රේඛාවක් ලෙස නොව, සැබෑ හා සර්වජනීන ආර්ථික සෙරෙප්පුවකට යන දිගු මාර්ගයේ මුල් සන්ධිස්ථානයක් ලෙස සැලකීමට රජයට බල කරමින් ආර්ථිකවේදීන් සහ සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් ද ලෝක බැංකුවේ අදහස් ශ්රව්ය කර ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.