Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

නේගඹෝ බන්ධනාගාර මරණ සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපතිගේම ප්‍රකාශ උපුටා දක්වමින් සජිත් රජය වගකිව යුතු බව කියයි

06 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
නේගඹෝ බන්ධනාගාර මරණ සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපතිගේම ප්‍රකාශ උපුටා දක්වමින් සජිත් රජය වගකිව යුතු බව කියයි

විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා, නේගඹෝ බන්ධනාගාරයේ සිදු වූ මාරාන්තික ප්‍රචණ්ඩ සිදුවීම් සඳහා වන වගකීම රජු මතට සෘජුවම පැවරූ අතර, ජනාධිපතිවරයාගේ සිය පාර්ශ්වයෙන්ම කළ ප්‍රසිද්ධ ප්‍රකාශ, රජය වගකිව යුතු බවට ප්‍රමාණවත් සාක්ෂියක් වන බව ඔහු තර්ක කළේය.

විපක්ෂ නායකගේ තීව්‍ර හෙළාදැකීම

සමගි ජන බලවේගයට නායකත්වය දෙන ප්‍රේමදාස මහතා ප්‍රකාශ කළේ, නේගඹෝ බන්ධනාගාර පරිශ්‍රය තුළ සිදු වූ මාරාන්තික සිදුවීම් වලින් රජයට ඉවත් විය නොහැකි බවයි. ජනාධිපතිවරයා විසින් සෘජුවම කළ ප්‍රකාශ, මෙම සිදුවීමේ රාජ්‍ය වගකීම පිළිගත් විනාශකාරී ඇමතුමක් ලෙස ක්‍රියා කරන බව ඔහු පෙන්වා දුන්නේය.

විපක්ෂ නායකවරයාගේ ප්‍රකාශ පැමිණෙන්නේ, බන්ධනාගාරය තුළ ජීවිත අහිමි වීම පිළිබඳ ජනතාවගේ කෝපය ඉහළ යන මධ්‍යයේ වන අතර, මෙම මරණ වටා ඇති තත්ත්වයන් සම්බන්ධයෙන් විනිවිද පෙනෙන හා ස්වාධීන විමර්ශනයක් ඉල්ලා සිටින අය දිනෙන් දින වැඩිවෙමින් පවතී.

පූර්ණ වගවීමක් සඳහා ඉල්ලීම්

රාජ්‍ය ආයතනයක් තුළ සිදු වූ දෙය සඳහා රජය සම්පූර්ණ වගකීම භාර ගත යුතු බව ප්‍රේමදාස මහතා අවධාරණය කළ අතර, රක්ෂාවේ සිටින පුද්ගලයින්ගේ ආරක්ෂාව හා යහපැවැත්ම සෘජුවම පාලක පරිපාලනයේ බලය යටතේ පවතින බව ඔහු ඉස්මතු කළේය.

  • මෙම මරණ සිදු වූයේ රාජ්‍ය නිවැරදි කිරීමේ පහසුකමක් වන නේගඹෝ බන්ධනාගාරයේදීය
  • විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා රජයේ වරදකාරිත්වයට සාක්ෂියක් ලෙස ජනාධිපතිවරයාගේම වචන උපුටා දැක්වීය
  • සිදුවීමෙන් අනතුරුව වගවීම හා සම්පූර්ණ විමර්ශනයක් සඳහා ඉල්ලීම් තීව්‍ර වී ඇත

මෙම සිදුවීම ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර තත්ත්වයන් සම්බන්ධ දිගුකාලීන කනස්සල්ල නැවත අවදි කර ඇති අතර, ඒ අතර ජනාකීර්ණ බව, ප්‍රමාණවත් නොවන අධීක්ෂණය සහ රටේ ප්‍රතිසංස්කරණ ආයතන තුළ ප්‍රචණ්ඩ සිදුවීම් කළමනාකරණය ද ඊට ඇතුළත් ය.

දේශපාලන පීඩනය තීව්‍ර වෙයි

විපක්ෂයේ තීක්ෂ්ණ විවේචනය, මරණ දක්වා හේතු වූ සිදුවීම් පිළිබඳ සම්පූර්ණ හා විශ්වාසදායී විස්තරයක් ලබා දෙන ලෙස රජය මත පීඩනය තීව්‍ර කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. ප්‍රේමදාස මහතාගේ ප්‍රකාශ සංඥා කරන්නේ, බලධාරීන් විසින් විධිමත් හා විනිවිද පෙනෙන ප්‍රතිචාරයක් ලබා නොදී, මෙම කරුණ දේශපාලන සංවාදයෙන් මැකී යාමට ඉඩ නොදෙන බවයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ ආධාරකරුවන් ද මෙම ඛේදවාචකය ඇසුරු කරගෙන ක්‍රමවේද වෙනස්කම් සඳහා ඔවුන්ගේ ඉල්ලීම් අලුත් කර ඇති අතර, ව්‍යුහාත්මක දියුණුකිරීම් නොමැතිව එවැනි සිදුවීම් නැවත සිදු වීමේ අවදානමක් ඇති බව ඔවුහු අනතුරු අඟවති.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

එක්සත් රාජධානිය ඉදිරියෙන් සිටිද්දී ශ්‍රී ලංකාව සංචාරකයන් මිලියනය සීමාව අතික්‍රමණය කරයි Sinhala

එක්සත් රාජධානිය ඉදිරියෙන් සිටිද්දී ශ්‍රී ලංකාව සංචාරකයන් මිලියනය සීමාව අතික්‍රමණය කරයි

ශ්‍රී ලංකාව සැලකිය යුතු සංචාරක ột්‍රාර්ථකයක් සපුරාලමින්, ගුවන් සම්බන්ධතා පුළුල් කිරීම, ගෝලීය විදේශ සංචාරක ඉල්ලුම ඉහළ යාම සහ වඩාත් පහසු වීසා ක්‍රමවේදය ඔස්සේ…

06 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ මධ්‍යම ආදායම් තත්ත්වයට උසස් වීම අනතුරේ — ලෝක බැංකුවේ අවවාදය Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ මධ්‍යම ආදායම් තත්ත්වයට උසස් වීම අනතුරේ — ලෝක බැංකුවේ අවවාදය

ශ්‍රී ලංකාව මෑතකදී ඉහළ ආදායම් කාණ්ඩයකට නැවත වර්ගීකරණය කර ගැනීම අස්ථිර තත්ත්වයක පවතින බවත්, රටේ ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ ගමන් වේගය පවත්වා ගැනීමට අපොහොසත් වුවහොත් එම…

06 Jul 2026 Discuss
නේගම්බෝ බන්ධනාගාරයේ ප්‍රචණ්ඩත්වයෙන් මිය ගිය ගණන 25 දක්වා ඉහළ යාමත් සමඟ සිරකරුවන් 100කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් තුවාල ලබයි Sinhala

නේගම්බෝ බන්ධනාගාරයේ ප්‍රචණ්ඩත්වයෙන් මිය ගිය ගණන 25 දක්වා ඉහළ යාමත් සමඟ සිරකරුවන් 100කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් තුවාල ලබයි

ශ්‍රී ලංකාවේ නේගම්බෝ බන්ධනාගාරයේ ඇති වූ ප්‍රචණ්ඩ කැළඹිල්ලකින් සිරකරුවන් අඩුම තරමින් 25 දෙනෙකු මියගොස් තවත් 100කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් තුවාල ලැබූ බව වාර්තා වන අතර,…

06 Jul 2026 Discuss