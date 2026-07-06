නේගඹෝ බන්ධනාගාර මරණ සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපතිගේම ප්රකාශ උපුටා දක්වමින් සජිත් රජය වගකිව යුතු බව කියයි
විපක්ෂ නායක සජිත් ප්රේමදාස මහතා, නේගඹෝ බන්ධනාගාරයේ සිදු වූ මාරාන්තික ප්රචණ්ඩ සිදුවීම් සඳහා වන වගකීම රජු මතට සෘජුවම පැවරූ අතර, ජනාධිපතිවරයාගේ සිය පාර්ශ්වයෙන්ම කළ ප්රසිද්ධ ප්රකාශ, රජය වගකිව යුතු බවට ප්රමාණවත් සාක්ෂියක් වන බව ඔහු තර්ක කළේය.
විපක්ෂ නායකගේ තීව්ර හෙළාදැකීම
සමගි ජන බලවේගයට නායකත්වය දෙන ප්රේමදාස මහතා ප්රකාශ කළේ, නේගඹෝ බන්ධනාගාර පරිශ්රය තුළ සිදු වූ මාරාන්තික සිදුවීම් වලින් රජයට ඉවත් විය නොහැකි බවයි. ජනාධිපතිවරයා විසින් සෘජුවම කළ ප්රකාශ, මෙම සිදුවීමේ රාජ්ය වගකීම පිළිගත් විනාශකාරී ඇමතුමක් ලෙස ක්රියා කරන බව ඔහු පෙන්වා දුන්නේය.
විපක්ෂ නායකවරයාගේ ප්රකාශ පැමිණෙන්නේ, බන්ධනාගාරය තුළ ජීවිත අහිමි වීම පිළිබඳ ජනතාවගේ කෝපය ඉහළ යන මධ්යයේ වන අතර, මෙම මරණ වටා ඇති තත්ත්වයන් සම්බන්ධයෙන් විනිවිද පෙනෙන හා ස්වාධීන විමර්ශනයක් ඉල්ලා සිටින අය දිනෙන් දින වැඩිවෙමින් පවතී.
පූර්ණ වගවීමක් සඳහා ඉල්ලීම්
රාජ්ය ආයතනයක් තුළ සිදු වූ දෙය සඳහා රජය සම්පූර්ණ වගකීම භාර ගත යුතු බව ප්රේමදාස මහතා අවධාරණය කළ අතර, රක්ෂාවේ සිටින පුද්ගලයින්ගේ ආරක්ෂාව හා යහපැවැත්ම සෘජුවම පාලක පරිපාලනයේ බලය යටතේ පවතින බව ඔහු ඉස්මතු කළේය.
- මෙම මරණ සිදු වූයේ රාජ්ය නිවැරදි කිරීමේ පහසුකමක් වන නේගඹෝ බන්ධනාගාරයේදීය
- විපක්ෂ නායක සජිත් ප්රේමදාස මහතා රජයේ වරදකාරිත්වයට සාක්ෂියක් ලෙස ජනාධිපතිවරයාගේම වචන උපුටා දැක්වීය
- සිදුවීමෙන් අනතුරුව වගවීම හා සම්පූර්ණ විමර්ශනයක් සඳහා ඉල්ලීම් තීව්ර වී ඇත
මෙම සිදුවීම ශ්රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර තත්ත්වයන් සම්බන්ධ දිගුකාලීන කනස්සල්ල නැවත අවදි කර ඇති අතර, ඒ අතර ජනාකීර්ණ බව, ප්රමාණවත් නොවන අධීක්ෂණය සහ රටේ ප්රතිසංස්කරණ ආයතන තුළ ප්රචණ්ඩ සිදුවීම් කළමනාකරණය ද ඊට ඇතුළත් ය.
දේශපාලන පීඩනය තීව්ර වෙයි
විපක්ෂයේ තීක්ෂ්ණ විවේචනය, මරණ දක්වා හේතු වූ සිදුවීම් පිළිබඳ සම්පූර්ණ හා විශ්වාසදායී විස්තරයක් ලබා දෙන ලෙස රජය මත පීඩනය තීව්ර කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. ප්රේමදාස මහතාගේ ප්රකාශ සංඥා කරන්නේ, බලධාරීන් විසින් විධිමත් හා විනිවිද පෙනෙන ප්රතිචාරයක් ලබා නොදී, මෙම කරුණ දේශපාලන සංවාදයෙන් මැකී යාමට ඉඩ නොදෙන බවයි.
ශ්රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර ප්රතිසංස්කරණ ආධාරකරුවන් ද මෙම ඛේදවාචකය ඇසුරු කරගෙන ක්රමවේද වෙනස්කම් සඳහා ඔවුන්ගේ ඉල්ලීම් අලුත් කර ඇති අතර, ව්යුහාත්මක දියුණුකිරීම් නොමැතිව එවැනි සිදුවීම් නැවත සිදු වීමේ අවදානමක් ඇති බව ඔවුහු අනතුරු අඟවති.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.