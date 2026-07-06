නේගම්බෝ බන්ධනාගාරයේ ප්රචණ්ඩත්වයෙන් මිය ගිය ගණන 25 දක්වා ඉහළ යාමත් සමඟ සිරකරුවන් 100කට ආසන්න ප්රමාණයක් තුවාල ලබයි
ශ්රී ලංකාවේ නේගම්බෝ බන්ධනාගාරයේ ඇති වූ ප්රචණ්ඩ කැළඹිල්ලකින් සිරකරුවන් අඩුම තරමින් 25 දෙනෙකු මියගොස් තවත් 100කට ආසන්න ප්රමාණයක් තුවාල ලැබූ බව වාර්තා වන අතර, මෑත කාලීන ශ්රී ලංකා ඉතිහාසයේ සිදු වූ බරපතලම බන්ධනාගාර කැළඹිලි සිදුවීම් අතරට මෙය ගණන් ගෙන තිබේ.
නේගම්බෝ බන්ධනාගාරය මාරාන්තික නොසන්සුන්තාවයකට ගොදුරු වේ
බන්ධනාගාර සංකීර්ණය තුළ ඇති වූ මෙම මාරාන්තික කැළඹිල්ල ඉතා ඉක්මනින් විශාල අර්බුදයක් බවට පත් වූ අතර, සිදුවීම් පාලනය කර ගැනීමට ව්යාකූල ලෙස උත්සාහ ගත් බලධාරීන්ට එය දරා ගත නොහැකි වන තත්ත්වයකට පත් විය. ප්රචණ්ඩත්වයට හේතු වූ නිශ්චිත තත්ත්වයන් සම්පූර්ණයෙන් තහවුරු වී නොමැති නමුත්, මිය ගිය ගණන ඉහළ යාම බන්ධනාගාරය තුළ සිදු වූ දීර්ඝ හා දරුණු පාලන බිඳ වැටීමකට සාක්ෂි දරයි.
මරණ සංඛ්යාව තියුණු ලෙස ඉහළ යාමත් සමඟ, දශක ගණනාවක් තිස්සේ දරුණු අධික ඉරිසිය සහ ප්රමාණවත් නොවන සම්පත් සම්බන්ධයෙන් දැඩි විවේචනයට ලක් ව ඇති ශ්රී ලංකාවේ ප්රතිසංස්කරණ ආයතනවල තත්ත්වයන් හා කළමනාකරණය පිළිබඳ කනස්සල්ල දැන් වැඩි වෙමින් පවතී.
සිදුවීමෙන් විශාල ප්රමාණයකට තුවාල
මරණ හැරුණු විට, කැළඹිල්ල අතරතුර සිරකරුවන් 100කට ආසන්න ප්රමාණයකට තුවාල සිදු වූ අතර, තුවාලකරුවන්ට ප්රතිකාර කිරීමේ කාර්යය භාර ගත් නේගම්බෝ ප්රදේශයේ වෛද්ය කණ්ඩායම් හා රෝහල් සේවා මත දැඩි බරක් පැටවිණි. බලධාරීන් විසින් ආසාදිතයන් අතර තුවාල ලැබූවන්ගේ සම්පූර්ණ ප්රමාණය තවමත් ඇගයීමේ අදියරේ පවතී.
බන්ධනාගාර තත්ත්වයන් සම්බන්ධ ප්රශ්න
ශ්රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර ක්රමය වසර ගණනාවක් තිස්සේ අඛණ්ඩ විමර්ශනයට ලක් ව ඇති අතර, මානව හිමිකම් නිරීක්ෂකයින් විසින් අධික ඉරිසිය, ප්රමාණවත් නොවන කාර්ය මණ්ඩල, සහ එවැනි තත්ත්වයන් නිර්මාණය කළ හැකි කෝපාවිෂ්ට පරිසරය සම්බන්ධයෙන් නිතර අනතුරු හඟවා ඇත. මෙවැනි සිදුවීම් රටේ රඳවා ගැනීමේ යටිතල පහසුකම් තුළ පවතින ක්රමානුකූල නොසලකා හැරීමේ සෘජු ප්රතිඵලයක් බව විවේචකයෝ තර්ක කරති.
සිදුවීම්වල අනුපිළිවෙල, මිය ගිය අය කවුරුන්ද යන්න, හෝ තවදුරටත් ප්රචණ්ඩත්වය වැළැක්වීමට ගනු ලබන නිශ්චිත පියවරයන් විස්තර කරන සවිස්තරාත්මක නිල නිවේදනයක් ආණ්ඩුව මෙතෙක් නිකුත් කර නොමැත. පහසුකමෙහි සාමය පවත්වා ගැනීම සඳහා ආරක්ෂක හමුදා යොදවා ඇත.
කැළඹිල්ලට හේතු සම්බන්ධයෙන් නිල විමර්ශනයක් දියත් කිරීමට බලධාරීන් අපේක්ෂා කරන අතර, ශ්රී ලංකාව පුරා විනිවිද පෙනෙන වගවීමක් සහ හදිසි බන්ධනාගාර ප්රතිසංස්කරණ සඳහා සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම්වල හඬ ශක්තිමත් ලෙස ඉහළ නැගෙමින් පවතී.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.