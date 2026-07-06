Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

එක්සත් රාජධානිය ඉදිරියෙන් සිටිද්දී ශ්‍රී ලංකාව සංචාරකයන් මිලියනය සීමාව අතික්‍රමණය කරයි

06 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
එක්සත් රාජධානිය ඉදිරියෙන් සිටිද්දී ශ්‍රී ලංකාව සංචාරකයන් මිලියනය සීමාව අතික්‍රමණය කරයි

ශ්‍රී ලංකාව සැලකිය යුතු සංචාරක ột්‍රාර්ථකයක් සපුරාලමින්, ගුවන් සම්බන්ධතා පුළුල් කිරීම, ගෝලීය විදේශ සංචාරක ඉල්ලුම ඉහළ යාම සහ වඩාත් පහසු වීසා ක්‍රමවේදය ඔස්සේ ශක්තිමත් යථා තත්ත්ව ගමනක් ගනිමින්, සංචාරකයන් ලක්ෂ දහයක් ඉක්මවා ගිය බව වාර්තා වේ.

එක්සත් රාජධානිය සංචාරකයන් පැමිණීමේ ශ්‍රේණිගත කිරීමේ ශීර්ෂස්ථානයට

ශ්‍රී ලංකාවට සංචාරකයන් යවන ප්‍රධාන වෙළඳපොළ ලෙස එක්සත් රාජධානිය ඉදිරියට පැමිණ ඇති අතර, රුසියාව, චීනය සහ ජර්මනිය ඇතුළු සාම්ප්‍රදායික ප්‍රධාන රටවල් පසුකර ගොස් ඇත. බ්‍රිතාන්‍ය සංචාරකයන්ගේ ශක්තිමත් දායකත්වය, ශ්‍රී ලංකාව ගමනාන්තයක් ලෙස තෝරා ගැනීමේ වර්ධනය වන පාරිභෝගික විශ්වාසය පිළිබිඹු කරන අතර, එය රටවල් දෙක අතර වැඩිදියුණු කරන ලද සෘජු ගුවන් ගමන් සහ බ්‍රිතාන්‍ය නිවාඩු සංචාරකයන් අතර දිගු ගුවන් ගමන් සඳහා ඇති ප්‍රබෝධමත් ඇල්ම මගින් ශක්තිමත් කෙරේ.

රුසියාව, චීනය සහ ජර්මනිය ප්‍රධාන වෙළඳපොළවල ශීර්ෂ ස්ථාන අතර සිටිමින්, දිවයිනේ වර්ධනය වන සංචාරකයන් සංඛ්‍යාවට සැලකිය යුතු දායකත්වයක් ලබා දී ඇත. සංචාරකයන් ලඟා වීමේ දත්තවල දැකිය හැකි ජාතිකත්වයන්ගේ විවිධත්වය, ශ්‍රී ලංකාවේ ආකර්ෂණය ඕනෑම තනි කලාපීය වෙළඳපොළකට යැපීමෙන් තොරව සැබවින්ම ගෝලීය බවට සංඥා කරයි.

සෘජු ගුවන් ගමන් සංඛ්‍යාවේ වාර්තාගත වර්ධනය ඉහළ නැගීමට ඉන්ධනය සපයයි

මෙම ột්‍රාර්ථකය පිටුපස ඇති ප්‍රධාන සාධකය වී ඇත්තේ ශ්‍රී ලංකාවට සෘජු ගුවන් මාර්ග පුළුල් කිරීමයි. සෘජු සේවා ක්‍රියාත්මක කරන ගුවන් සමාගම් ශක්තිමත් ආසන පිරවීමේ අනුපාතයන් වාර්තා කර ඇති අතර, මෙය ඊට පෙර දිගු ගමනාන්ත හා සම්බන්ධ ගුවන් ගමන්වලට මුහුණ දුන් සංචාරකයන්ට රට වෙත ළඟාවීම පහසු කර ඇත. මෙම වැඩිදියුණු වූ සම්බන්ධතාව සංචාරක වර්ධනයට ඇති වඩාත් සැලකිය යුතු බාධාවලින් එකක් අඩු කර ඇති අතර, වසරේ ඉතිරි කාලය පුරා ගතිය පවත්වා ගෙන යනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

ගොඩ බෑමේ දී ලබා ගත හැකි වීසා සහනය දොරටු විවෘත කරයි

ගොඩ බෑමේ දී ලබා ගත හැකි වීසා පහසුකම් පුළුල් ජාතිකත්ව පරාසයකට දීර්ඝ කිරීමේ ශ්‍රී ලංකාවේ තීරණය, පළමු වතාවට පැමිණෙන සංචාරකයන් දිරිමත් කිරීමේ දී අර්ථවත් කාර්යභාරයක් ඉටු කර ඇත. සරල කළ ඇතුළු වීමේ ක්‍රියාවලිය නිලධාරිවාදී ගැටළු අඩු කරන අතර, ඊට පෙර කල්තියා වීසා ඉල්ලීම බාධාවක් වූ වෙළඳපොළවල සිට එළිපිට හා කෙටි නිවිදෙදී ගෙන ලද අදහස් ඇති සංචාරකයන් ආකර්ෂණය කර ගැනීමේ දී විශේෂයෙන් ඵලදායී වී ඇත.

  • වත්මන් කාලය තුළ සංචාරකයන් ලක්ෂ දහයක් ඉක්මවා ගිය බව වාර්තා විය
  • එක්සත් රාජධානිය ප්‍රධාන ප්‍රභව වෙළඳපොළ ලෙස ශ්‍රේණිගත කෙරිණි
  • රුසියාව, චීනය සහ ජර්මනිය අනෙකුත් ප්‍රමුඛ දායකයන් අතර වෙති
  • සංචාරකයන් ගලා ඒම ශක්තිමත් කිරීමට වාර්තාගත සෘජු ගුවන් මාර්ග දායක වේ
  • ගොඩ බෑමේ දී ලබා ගත හැකි පුළුල් කළ වීසා සහනය සුදුසු සංචාරකයන්ගේ සංඛ්‍යාව ඉහළ නංවයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය සඳහා ධනාත්මක සංඥාවක්

සංචාරක ව්‍යාපාරය ශ්‍රී ලංකාවේ වැදගත්ම විදේශ විනිමය ඉපැයීමේ ක්‍ෂේත්‍රයක් ව පවතින අතර, ලක්ෂ දහය ඉක්මවා යාම සැලකිය යුතු ආර්ථික වැදගත්කමක් දරයි. ගෝලීය වසංගතය සහ රටේ දේශීය ආර්ථික අර්බුදය ඒකාබද්ධ ලෙස ඇති කළ දරුණු පසු බෑම් හේතුවෙන් මෙම ක්ෂේත්‍රයට මෑත කාලීන වසරවල දී දැඩි හානි සිදු ව ඇත. ශ්‍රී ලාංකිකයන් ලක්ෂ ගණනාවක් සෘජුව හා වක්‍රව රැකියා ලබා ගන්නා ශිල්ප ක්ෂේත්‍රයක් ලෙස, මෙම යථා තත්ත්වයට පත්වීම ඒ තරමටම සාදරයෙන් පිළිගැනේ.

ශ්‍රී ලංකාව සංචාරකයන් ලක්ෂ දහය ඉක්මවා යාම හුදෙක් සංඛ්‍යාලේඛනමය ජ

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාවේ මධ්‍යම ආදායම් තත්ත්වයට උසස් වීම අනතුරේ — ලෝක බැංකුවේ අවවාදය Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ මධ්‍යම ආදායම් තත්ත්වයට උසස් වීම අනතුරේ — ලෝක බැංකුවේ අවවාදය

ශ්‍රී ලංකාව මෑතකදී ඉහළ ආදායම් කාණ්ඩයකට නැවත වර්ගීකරණය කර ගැනීම අස්ථිර තත්ත්වයක පවතින බවත්, රටේ ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ ගමන් වේගය පවත්වා ගැනීමට අපොහොසත් වුවහොත් එම…

06 Jul 2026 Discuss
නේගම්බෝ බන්ධනාගාරයේ ප්‍රචණ්ඩත්වයෙන් මිය ගිය ගණන 25 දක්වා ඉහළ යාමත් සමඟ සිරකරුවන් 100කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් තුවාල ලබයි Sinhala

නේගම්බෝ බන්ධනාගාරයේ ප්‍රචණ්ඩත්වයෙන් මිය ගිය ගණන 25 දක්වා ඉහළ යාමත් සමඟ සිරකරුවන් 100කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් තුවාල ලබයි

ශ්‍රී ලංකාවේ නේගම්බෝ බන්ධනාගාරයේ ඇති වූ ප්‍රචණ්ඩ කැළඹිල්ලකින් සිරකරුවන් අඩුම තරමින් 25 දෙනෙකු මියගොස් තවත් 100කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් තුවාල ලැබූ බව වාර්තා වන අතර,…

06 Jul 2026 Discuss
නේගඹෝ බන්ධනාගාර මරණ සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපතිගේම ප්‍රකාශ උපුටා දක්වමින් සජිත් රජය වගකිව යුතු බව කියයි Sinhala

නේගඹෝ බන්ධනාගාර මරණ සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපතිගේම ප්‍රකාශ උපුටා දක්වමින් සජිත් රජය වගකිව යුතු බව කියයි

විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා, නේගඹෝ බන්ධනාගාරයේ සිදු වූ මාරාන්තික ප්‍රචණ්ඩ සිදුවීම් සඳහා වන වගකීම රජු මතට සෘජුවම පැවරූ අතර, ජනාධිපතිවරයාගේ සිය පාර්ශ්වයෙන්ම…

06 Jul 2026 Discuss