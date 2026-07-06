ශ්රී ලංකාව නැවතත් ලෝක බැංකු ශ්රේණිගත කිරීමේ ඉහළ-මධ්යම ආදායම් රටවල් තත්ත්වයට
දිවයිනේ ඉතිහාසයේ දරුණුතම මූල්ය අර්බුදවලින් එකක් අත්විඳීමෙන් පසු ක්රමයෙන් ආර්ථිකය යථා තත්ත්වයට පත් කර ගන්නා ශ්රී ලංකාව, නවතම ලෝක බැංකු ආදායම් වර්ගීකරණ යාවත්කාලීනයට අනුව ඉහළ-මධ්යම ආදායම් රටක තත්ත්වය නැවත අත්පත් කර ගෙන ඇති අතර, එය දේශීය ආර්ථික ප්රතිසාධනයේ සැලකිය යුතු이정표වකි.
නැවත සාර්ථකත්වය කරා
ලෝක බැංකුව රටවල් ආදායම් මට්ටම් අනුව වාර්ෂිකව නැවත වර්ගීකරණය කිරීමේදී ශ්රී ලංකාව නැවතත් ඉහළ-මධ්යම ආදායම් කණ්ඩායමට ඇතුළත් කර ඇත. 2022 වර්ෂයේ දරුණු ආර්ථික අර්බුදය උච්චස්ථානයේ පැවති සමයේ රට මෙම කාණ්ඩයෙන් ඉවත් වී තිබිණ. එම අර්බුදය හේතුවෙන් ශ්රී ලංකාව ප්රථම වරට විදේශ ණය ගෙවීම් අකාර්යක්ෂමවීමට, ඉන්ධන, ඖෂධ සහ අත්යවශ්ය භාණ්ඩවල දරුණු හිඟකමකට සහ රටපුරා සාමාන්ය පුරවැසියන්ට දැඩි ලෙස බලපෑ පාලනයෙන් ඔබ්බට ගිය උද්ධමනයකට මුහුණ දීමට සිදු විය.
මෙම නැවත වර්ගීකරණය පදනම් වන්නේ ස්ථූල ජාතික ආදායමේ (GNI) ඒක පුද්ගල අගයන් මත වන අතර, ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථික ස්ථාවරකරණ උත්සාහයන් — ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදලේ ගලවා ගැනීමේ වැඩසටහනේ සහාය ඇතිව සහ ශ්රේණිගත ව්යුහාත්මක ප්රතිසංස්කරණ මාලාවක් ඔස්සේ — මැනිය හැකි ප්රතිඵල ගෙනදීමට ආරම්භ කර ඇති බවට ඇඟවීමකි.
මෙම වර්ගීකරණයේ අදහස
ලෝක බැංකුව රටවල් ආදායම් කාණ්ඩ හතරකට බෙදා වර්ගීකරණය කරයි:
- අඩු ආදායම් ආර්ථිකයන්
- පහළ-මධ්යම ආදායම් ආර්ථිකයන්
- ඉහළ-මධ්යම ආදායම් ආර්ථිකයන්
- ඉහළ ආදායම් ආර්ථිකයන්
ඉහළ-මධ්යම ආදායම් ආර්ථිකයක් ලෙස වර්ගීකරණය වීම කීර්තිනාමයෙන් ඔබ්බට ප්රායෝගික ඇඟවුම් දරයි. එය රටකට ජාත්යන්තර මූල්ය පහසුකම්, සංවර්ධන ආධාර සහ ආයෝජන ප්රවාහ ලබා ගන්නා කොන්දේසිවලට බලපෑමක් ඇති කළ හැකිය.
ඉන්දියාව සිටින්නේ කෙතැනද
ශ්රී ලංකාවේ ළඟම කලාපීය සෙසු රාජ්යය සහ වැදගත්ම ආර්ථික හවුල්කරුවන්ගෙන් එකෙකු වන ඉන්දියාව, එකම ලෝක බැංකු ශ්රේණිගත කිරීමේ පහළ-මධ්යම ආදායම් රටක් ලෙස වර්ගීකරණය වී පවතී. ඉන්දියාව ආකර්ෂණීය දළ දේශීය නිෂ්පාදන වර්ධන අගයන් ලබා ගනිමින් ලොව වේගයෙන්ම වර්ධනය වන ප්රධාන ආර්ථිකයන්ගෙන් එකක් ලෙස පිළිගැනේ. එහෙත් ඒ රටේ ජනගහනය විශාල වන හේතුවෙන්, ලෝක බැංකුවේ වර්ගීකරණ සඳහා භාවිත කරන ප්රධාන මිනුම් දඬු වන ඒක පුද්ගල ස්ථූල ජාතික ආදායම, පහළ-මධ්යම ශ්රේණිය තුළම රැඳී ඇත.
ශ්රී ලංකාව සඳහා සීමිත සැලකිල්ලකින් යුත් ශුභවාදිත්වයක්
නැවත වර්ගීකරණය නිසැකවම ධනාත්මක සංඥාවක් වුවද, ආර්ථික විශේෂඥයන් සහ ප්රතිපත්ති立案කරුවන් ප්රවේශම් වීමට ඉල්ලා සිටිති. ශ්රී ලංකාවේ ප්රතිසාධනය තවමත් අස්ථිර ස්වභාවයක් ගනිමින් පවතින අතර, රට සංකීර්ණ ණය ප්රතිව්යුහගත කිරීමේ සාකච්ඡා හරහා ගමන් කිරීමේ, ක්ෂය වූ විදේශ සංචිත නැවත ගොඩනැඟීමේ, සහ IMF වැඩසටහනේ කොටසක් ලෙස හඳුන්වා දෙන ලද සකස් කිරීමේ ක්රමවේදවල සමාජ බලපෑම් කළමනාකරණය කිරීමේ ව්යාපෘතිවල නිරත වෙමින් සිටී.
වසර කිහිපයකට පෙර පෙට්රල් සඳහා දිගු පෝලිම්වල, ඉහළ ගිය ආහාර මිල සහ විදුලි කප්පාදුව දරාගත් සාමාන්ය ශ්රී ලාංකිකයන්, ලෝක බැංකුවේ ප්රගතිය පිළිබඳ පිළිගැනීම සාදරයෙන් ලබා ගනු ඇත — නමුත් බොහෝ දෙනෙක් එම ප්රගතිය දිනෙන් දින ජීවිතයේ ස්පර්ශ කළ හැකි වැඩිදියුණු කිරීම් ලෙස ඉස්මතු වේද යන්න ඇසිල්ලෙන් ඇසිල්ල නිරීක්ෂණය කරනු ඇත.
සමාජයේ විවිධ කොටස් හරහා ප්රතිසාධනයේ වේගය සහ සාධාරණත්වය පිළිබඳ විපක්ෂ කටහඬ සාකච්ඡා කරගෙන යන අතරතුරදීත්, ආණ්
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.